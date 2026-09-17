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- కత్రినా కైఫ్పై బాడీ షేమింగ్.. హీరోయిన్ తరపున స్ట్రాంగ్ కౌంటర్ ఇస్తున్నది ఎవరో తెలుసా ?
కత్రినా కైఫ్పై బాడీ షేమింగ్.. హీరోయిన్ తరపున స్ట్రాంగ్ కౌంటర్ ఇస్తున్నది ఎవరో తెలుసా ?
katrina kaif: బాలీవుడ్ హీరోయిన్ కత్రీనా కైఫ్ పై దారుణమైన ట్రోల్స్ జరుగుతున్నాయి. సోషల్ మీడియాలో ఆమెపై జరుగుతున్న బాడీ షేమింగ్ కు అభిమానులు, సెలబ్రెటీలు కూడా స్ట్రాంగ్ కౌంటర్ ఇస్తున్నారు.
దశాబ్దాల పాటు బాలీవుడ్ను ఏలిన నటి
అదిరిపోయే గ్లామర్.. మెరుపులాంటి డ్యాన్స్లతో దశాబ్దాల పాటు బాలీవుడ్ను ఏలిన నటి కత్రినా కైఫ్. ఇటీవల ఆమె పట్ల నెటిజన్లు ప్రవర్తించిన తీరు, సోషల్ మీడియాలో జరుగుతున్న బాడీ షేమింగ్ తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది. ప్రసవం తర్వాత ఆమె రూపంలో వచ్చిన సహజమైన మార్పులను లక్ష్యంగా చేసుకుని కొందరు నెటిజన్లు దారుణమైన కామెంట్స్ చేస్తుండగా, సినీ ప్రముఖులు, అభిమానులు మాత్రం ఆ నెగెటివిటీని గట్టిగా తిప్పికొడుతున్నారు.
వివాదానికి దారితీసిన పబ్లిక్ అపియరెన్స్
ఇటీవల ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త అంబానీ ఇంట్లో జరిగిన గణేష్ చతుర్థి వేడుకలకు కత్రినా కైఫ్ తన భర్త విక్కీ కౌశల్తో కలసి హాజరయ్యారు. తల్లయిన తర్వాత ఆమె చాలా అరుదుగా బయట కనిపించడంతో, ఆమె ఫోటోలు , వీడియోలు క్షణాల్లో నెట్టింట వైరల్ అయ్యాయి. అయితే, ఆమె రూపంలో వచ్చిన మార్పును, కొంత బరువు పెరగడాన్ని గమనించిన కొందరు సోషల్ మీడియా యూజర్లు ఆమె "బిఫోర్-ఆఫ్టర్" ఫోటోలను పోలుస్తూ అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేయడం ప్రారంభించారు. ఆమె గతంలో చేసిన ఐటమ్ సాంగ్స్, సీన్ల ఫోటోలను ఈనాటి రూపంతో పోలుస్తూ బాడీ షేమింగ్కు దిగారు.
కత్రీనాకు అభిమానుల సపోర్ట్..
ఈ నెగెటివిటీపై అభిమానులు, చిత్ర పరిశ్రమకు చెందిన పలువురు ప్రముఖులు తీవ్రంగా మండిపడ్డారు. ఒక మహిళ బిడ్డకు జన్మనిచ్చిన తర్వాత ఆమె శరీరంలో, ముఖంలో అనేక రకాల సహజమైన మార్పులు రావడం సర్వసాధారణమని హితవు పలికారు. ఒక బిడ్డకు జన్మనిచ్చిన తల్లి శరీరం సాధారణ స్థితికి రావడానికి సమయం పడుతుందని, దానిని అవహేళన చేయడం వికృత మనస్తత్వానికి నిదర్శనమని అభిమానులు అంటున్నారు.
అంతే కాదు శివాలికా ఒబెరాయ్ వంటి నటీమణులు నెటిజన్ల తీరును తీవ్రంగా ఖండిస్తూ.. మహిళల రూపంపై సమాజం మోపుతున్న విపరీతమైన భారాన్ని, ద్వంద్వ ప్రమాణాలను (Double Standards) ప్రశ్నించారు. "రూపంలో మార్పు వచ్చిందని ఒక నటి కెరీర్ ముగిసిపోయిందనడం మూర్ఖత్వం. ఆమె వందల కోట్ల వ్యాపార సామ్రాజ్యాన్ని ఏలుతోంది, మాతృత్వాన్ని ఆస్వాదిస్తోంది, మళ్లీ సినిమాల్లోకి రావడానికి సిద్ధమవుతోంది" అని నెటిజన్లు విమర్శకులకు గట్టి కౌంటర్ ఇచ్చారు.
మహిళల పట్ల నెటిజన్ల ద్వంద్వ వైఖరి
ఈ ఘటన సందర్భంగా బాలీవుడ్ నటీమణుల పట్ల సోషల్ మీడియాలో సాగుతున్న విపరీతమైన విమర్శల తీరుపై పెద్ద ఎత్తున చర్చ నడుస్తోంది. గతంలో దీపికా పదుకొణె గర్భవతిగా ఉన్నప్పుడు కూడా "ఆమె నటిస్తోంది" అంటూ ప్రచారం చేశారని, ఇప్పుడు కత్రినా కైఫ్ సహజమైన రీతిలో బరువు పెరిగితే ఆక్షేపిస్తున్నారని నెటిజన్లు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఏదేమైనా, సినీ గ్లామర్ కంటే మాతృత్వం, ఆత్మవిశ్వాసం, స్వీయ గౌరవం ఎంతో గొప్పవని నిరూపిస్తూ కత్రినా కైఫ్కు మద్దతుగా పెద్ద ఎత్తున గొంతులు కలవడం విశేషం.