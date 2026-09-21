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- Radha Ambika Controversy: సొంత అక్కపైనే చిరంజీవి లక్కీ హీరోయిన్ చీటింగ్ కేసు.. రూ.46 కోట్ల చెక్ ఫ్రాడ్!
Radha Ambika Controversy: సొంత అక్కపైనే చిరంజీవి లక్కీ హీరోయిన్ చీటింగ్ కేసు.. రూ.46 కోట్ల చెక్ ఫ్రాడ్!
Actress Radha: చెన్నై పోలీస్ కమిషనర్ ఆఫీసులో తన అక్క, నటి అంబికపై రాధ చెక్ ఫ్రాడ్ కంప్లైంట్ ఇచ్చారు. అసలు ఈ అక్కాచెల్లెళ్ల మధ్య ఏం జరిగిందో డీటెయిల్స్గా చూద్దాం.
అంబిక vs రాధ
సౌత్ ఇండియాలో 80, 90వ దశకాల్లో అంబిక, రాధ ఇద్దరూ టాప్ హీరోయిన్లుగా ఒక వెలుగు వెలిగారు. అప్పట్లో స్టార్ హీరోలందరి సరసన నటించి ఎన్నో హిట్స్ కొట్టారు.
1981లో వచ్చిన 'అలైగల్ ఓయ్ వతిల్లై' సినిమాతో రాధ హీరోయిన్గా ఎంట్రీ ఇచ్చారు. అంబిక మాత్రం మలయాళంలో చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్గా కెరీర్ మొదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత ఈ అక్కాచెల్లెళ్లు ఇద్దరూ తెలుగు, తమిళ, మలయాళ, కన్నడ భాషల్లో స్టార్ డమ్ తెచ్చుకున్నారు.
సినిమాల్లో అదరగొట్టిన అక్కాచెల్లెళ్లు
రాధ బాలీవుడ్లో కూడా కొన్ని సినిమాలు చేశారు. ప్రస్తుతం అంబిక టీవీ సీరియల్స్ చేస్తుంటే, రాధ రియాలిటీ షోలకు జడ్జిగా వ్యవహరిస్తున్నారు. రీసెంట్గా అంబిక ఇచ్చిన ఒక ఇంటర్వ్యూ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవ్వగా, ఇప్పుడు ఈ చెక్ ఫ్రాడ్ న్యూస్ ఇండస్ట్రీలో హాట్ టాపిక్గా మారింది.
అంబికపై రాధ కంప్లైంట్
చెన్నై వేప్పేరిలోని పోలీస్ కమిషనర్ ఆఫీసులో తన అక్క అంబిక, సోదరుడిపై రాధ కంప్లైంట్ ఇచ్చారు. తన సంతకం ఉన్న 5 చెక్కులను వాళ్లు మిస్యూజ్ చేశారని రాధ ఆరోపించారు. వీళ్లంతా ఒకే ఇంట్లో ఉంటున్న టైమ్లో ఈ చెక్కుల గోల్మాల్ జరిగినట్లు రాధ గుర్తించారు. వెంటనే తన బ్యాంక్ అకౌంట్ స్టేట్మెంట్స్ చెక్ చేసుకున్నారు.
రూ.46 కోట్ల భారీ మోసం
తన అకౌంట్ నుంచి ఏకంగా రూ.46 కోట్ల వరకు ఫ్రాడ్ జరిగినట్లు రాధ తన కంప్లైంట్లో పేర్కొన్నారు. దీంతో అంబిక, తన సోదరుడిపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ప్రస్తుతం పోలీసులు ఈ కేసును దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. విచారణ పూర్తయితే కానీ అసలు నిజాలు బయటకు రావు. సొంత అక్కపైనే రాధ ఇలా పోలీస్ స్టేషన్ మెట్లు ఎక్కడం కోలీవుడ్లో పెద్ద షాకింగ్గా మారింది.
చిరంజీవికి లక్కీ హీరోయిన్
తెలుగులో రాధా అనేక చిత్రాల్లో నటించారు. ముఖ్యంగా ఆమె మెగాస్టార్ చిరంజీవికి లక్కీ హీరోయిన్. చిరంజీవితో ఆమె నటించిన సినిమాలు ఎక్కువగా సూపర్ హిట్స్ అయ్యాయి. కొండవీటి దొంగ, అడవి దొంగ, యముడికి మొగుడు, దొంగ ఇలా వీరిద్దరి కాంబోలో ఎన్నో సూపర్ హిట్ చిత్రాలు ఉన్నాయి.