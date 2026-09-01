మరో రంగంలోకి అడుగుపెడుతోన్న ముఖేష్ అంబానీ.. ధర 10 రూపాయల నుంచే ప్రారంభం
Reliance: ముకేశ్ అంబానీ నేతృత్వంలోని రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్కు చెందిన రిలయన్స్ కన్స్యూమర్ ప్రొడక్ట్స్ లిమిటెడ్ భారత ఐస్క్రీమ్ మార్కెట్లోకి అడుగుపెట్టింది. కంపెనీ తాజాగా ‘బాంబే క్రీమరీ’ పేరుతో కొత్త ఐస్క్రీమ్ బ్రాండ్ను ప్రారంభించింది.
రూ.10 నుంచే బాంబే క్రీమరీ ఐస్క్రీమ్
బాంబే క్రీమరీ ఐస్క్రీమ్ల ధరలను సామాన్య వినియోగదారులకు అందుబాటులో ఉండేలా నిర్ణయించారు. ఈ ఉత్పత్తుల ప్రారంభ ధర కేవలం రూ.10గా నిర్ణయించారు. కోన్స్, కప్స్, టబ్స్, బార్స్, స్టిక్స్ వంటి పలు రకాల ఫార్మాట్లలో ఐస్క్రీమ్లు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. ప్రీమియం నాణ్యతతో పాటు తక్కువ ధరలో ఉత్పత్తులను అందించాలనే రిలయన్స్ వ్యూహంలో భాగంగానే ఈ బ్రాండ్ను రూపొందించారు.
నిజమైన డెయిరీ క్రీమ్తో తయారీ
బాంబే క్రీమరీ ప్రత్యేకత ఏమిటంటే.. ఇందులో నిజమైన డెయిరీ క్రీమ్ను ఉపయోగిస్తున్నట్లు RCPL తెలిపింది. ఐస్క్రీమ్ తయారీలో నాణ్యత విషయంలో ఎలాంటి రాజీ పడకుండా అసలైన పాల పదార్థాలతో ఉత్పత్తులను తయారు చేస్తున్నామని కంపెనీ పేర్కొంది. RCPL డైరెక్టర్ టీ. కృష్ణకుమార్ మాట్లాడుతూ.. డెయిరీ ఉత్పత్తుల్లో షార్ట్కట్స్ ఉండకూడదనే ఆలోచనతో ఈ బ్రాండ్ను రూపొందించామని చెప్పారు. ప్రతి భారతీయ కుటుంబం కొనుగోలు చేయగల ధరలో అసలైన ఐస్క్రీమ్ రుచిని అందించడమే తమ లక్ష్యమని తెలిపారు.
ముందుగా పశ్చిమ భారతదేశంలో.. తర్వాత దేశవ్యాప్తంగా
బాంబే క్రీమరీ ఉత్పత్తులను తొలుత పశ్చిమ భారతదేశంలోని మార్కెట్లలో అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నారు. ఆ తర్వాత దశలవారీగా దేశవ్యాప్తంగా విస్తరించాలని RCPL ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసింది. రిలయన్స్కు ఇప్పటికే దేశవ్యాప్తంగా బలమైన డిస్ట్రిబ్యూషన్ నెట్వర్క్, భారీ రిటైల్ వ్యవస్థ ఉంది. దీంతో కొత్త ఐస్క్రీమ్ బ్రాండ్ను వేగంగా వినియోగదారులకు చేరవేయడం కంపెనీకి సులభం కానుంది.
FMCG రంగంలో రిలయన్స్ దూకుడు
రిలయన్స్ కన్స్యూమర్ ప్రొడక్ట్స్ ఇప్పటికే ఆహారం, పానీయాలు, వ్యక్తిగత సంరక్షణ, గృహ వినియోగ ఉత్పత్తుల రంగాల్లో కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తోంది. ముఖ్యంగా కాంపా ద్వారా డ్రింక్స్ మార్కెట్లో రిలయన్స్ తన ఉనికిని మరింత బలోపేతం చేసుకుంది. ఇండిపెండెన్స్ బ్రాండ్ ద్వారా వంట నూనెలు, పిండి, ప్యాకేజ్డ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ వంటి ఉత్పత్తులను విక్రయిస్తోంది. అలాగే పప్పులు, బియ్యం, నూడుల్స్, సాస్లు, బిస్కెట్లు, సబ్బులు, హెయిర్ కేర్, డిటర్జెంట్లు, క్లీనింగ్ ఉత్పత్తులు వంటి అనేక విభాగాల్లో కంపెనీ తన వ్యాపారాన్ని విస్తరించింది. ఇప్పుడు ఐస్క్రీమ్ మార్కెట్లోకి అడుగుపెట్టడం ద్వారా FMCG రంగంలో రిలయన్స్ పోర్ట్ఫోలియో మరింత విస్తరించనుంది.
ఐస్క్రీమ్ మార్కెట్లో దీర్ఘకాలిక వ్యూహం
భారత ఐస్క్రీమ్ మార్కెట్లోకి రావడం తాత్కాలిక నిర్ణయం కాదని RCPL స్పష్టం చేసింది. ఈ విభాగంలో దీర్ఘకాలికంగా వ్యాపారాన్ని విస్తరించాలనే లక్ష్యంతోనే బాంబే క్రీమరీని ప్రారంభించినట్లు తెలిపింది. ఇప్పటికే రిలయన్స్ తన భారీ రిటైల్ నెట్వర్క్తో దేశవ్యాప్తంగా కోట్లాది వినియోగదారులను చేరుకుంటోంది. అదే బలాన్ని ఉపయోగించి ఐస్క్రీమ్ రంగంలో కూడా ప్రధాన బ్రాండ్గా ఎదగాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. నాణ్యమైన డెయిరీ పదార్థాలు, అందుబాటు ధరలు, విస్తృత పంపిణీ వ్యవస్థతో బాంబే క్రీమరీ భారత ఐస్క్రీమ్ మార్కెట్లో కొత్త పోటీకి తెరలేపే అవకాశం ఉంది.