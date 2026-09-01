Facts: చెక్పై రాసే మొత్తానికి చివర ‘Only’ ఎందుకు రాస్తారు.? అసలు కారణం ఏంటంటే
Facts: చెక్ లేదా బ్యాంక్ డిపాజిట్, విత్డ్రా ఫామ్లపై అంకెలతో పాటు పదాల్లో కూడా అమౌంట్ రాస్తామని తెలిసిందే. అయితే పదాల్లో రాసిన మొత్తానికి చివర్లో ఓన్లీ పదాన్ని కూడా చాలామంది తప్పకుండా రాస్తారు. ఇంతకీ ఇలా రాయడం వెనకాల అసలు కారణం ఏంటో తెలుసా.?
చెక్పై ‘Only’ ఎందుకు రాస్తారు.?
చెక్పై మొత్తాన్ని పదాల్లో రాసిన తర్వాత ఖాళీ స్థలం ఉంటే.. దానిని ఉపయోగించి ఎవరైనా అదనపు పదాలను చేర్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఉదాహరణకు మీరు “Ten Thousand” అని మాత్రమే రాసి.. ఆ తర్వాత ఎక్కువ ఖాళీ స్థలం వదిలితే, అందులో అదనపు పదాలు చేర్చేందుకు ప్రయత్నించవచ్చు. దీంతో అమౌంట్ మొత్తం పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే మొత్తాన్ని పదాల్లో రాసిన వెంటనే ‘Only’ అని రాస్తారు. దీనివల్ల ఆ మొత్తానికి సంబంధించిన వాక్యం అక్కడితో పూర్తయిందని స్పష్టమవుతుంది. అదనపు పదాలు చేర్చే అవకాశం ఉండదు.
ఇది RBI తప్పనిసరి చేసిన నిబంధనా.?
చెక్పై ‘Only’ రాయకపోతే చెక్ చెల్లదు అని కాదు. ప్రతి చెక్పై ‘Only’ రాయాలని RBI ప్రత్యేకంగా తప్పనిసరి చేసిన నిబంధన అంటూ ఏం లేదు. అయితే చెక్లో మొత్తాన్ని స్పష్టంగా రాయడం, ఎలాంటి ఖాళీలు వదలకుండా జాగ్రత్త పడటం వంటి భద్రతా సూచనలు చాలా ముఖ్యమైనవి. అందుకే బ్యాంకులు కూడా చెక్ రాసేటప్పుడు మొత్తాన్ని పదాల్లో రాసిన తర్వాత ‘Only’ చేర్చాలని సాధారణంగా సూచిస్తుంటాయి.
అంకెల్లో, పదాల్లో మొత్తం ఒకేలా ఉండాలి
చెక్లో మొత్తాన్ని సాధారణంగా రెండు విధాలుగా రాస్తారు. ఒకటి అంకెల్లో, మరొకటి పదాల్లో. ఈ రెండు చోట్ల ఉన్న మొత్తం తప్పనిసరిగా ఒకేలా ఉండాలి. ఉదాహరణకు రూ.5,000 చెల్లించాలంటే అంకెల్లో రూ. 5,000 అని రాసి.. పదాల్లో “ఐదు వేల రూపాయాలు మాత్రమే” అని రాయాలి. అంకెల్లో ఒక మొత్తం, పదాల్లో మరో మొత్తం ఉంటే చెక్ ప్రాసెసింగ్ సమయంలో సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే చెక్ ఇచ్చే ముందు రెండు చోట్ల రాసిన మొత్తాన్ని ఒకసారి కచ్చితంగా పరిశీలించాలి.
చెక్ రాసేటప్పుడు ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోండి
చెక్ నింపేటప్పుడు కొన్ని చిన్న జాగ్రత్తలు పాటిస్తే మోసాల అవకాశాన్ని తగ్గించుకోవచ్చు. మొత్తాన్ని పదాల్లో రాసిన తర్వాత చివర ‘Only’ రాయడం మంచిది. మొత్తాన్ని రాసే సమయంలో అవసరం లేని ఖాళీ స్థలం వదలకండి. అంకెల్లో, పదాల్లో ఉన్న మొత్తం ఒకేలా ఉందో చూడండి. చెక్పై ఉన్న పేరు, తేదీ, మొత్తం సరిగ్గా ఉన్నాయో చెక్ చేయండి. మొత్తాన్ని నిర్ణయించిన బాక్స్లో స్పష్టంగా రాయండి. చెక్పై ఓవర్రైటింగ్ లేదా అనధికారిక మార్పులు చేయకండి. సంతకం చేసే ముందు చెక్లోని అన్ని వివరాలను మరోసారి పరిశీలించండి.
చెక్పై ‘Only’ రాయడం వల్ల ఉపయోగం ఏంటి.?
చెక్పై ‘Only’ రాయడం వల్ల ప్రధానంగా రాసిన మొత్తానికి తర్వాత అదనపు పదాలు చేర్చే అవకాశాన్ని తగ్గించవచ్చు. ఇది చెక్ భద్రతకు ఉపయోగపడే ఒక సాధారణ జాగ్రత్త. అయితే ‘Only’ రాయడం ఒక్కటే సరిపోదు. చెక్లోని పేరు, తేదీ, అంకెల్లో ఉన్న మొత్తం, పదాల్లో ఉన్న మొత్తం, సంతకం వంటి అన్ని వివరాలు సరిగ్గా ఉండాలి.