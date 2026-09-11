ఐఫోన్ డ్యూయో కొనే బదులు ఇలా చేస్తే.. నెలకు రూ. 30 వేల ఆదాయం ఖాయం
iPhone Duo: యాపిల్.. ఐఫోన్ డ్యుయో పేరుతో తొలి ఫోల్డబుల్ ఫోన్ను తీసుకొచ్చిన విషయం తెలిసిందే. ఈ ఫోన్ ప్రారంభ ధర రూ. 3 లక్షలు కాగా టాప్ వేరియంట్ ఏకంగా రూ. 4 లక్షలకు పైమాటే. అయితే ఈ ఫోన్ కొనే బదులు వ్యాపారం ప్రారంభిస్తే భారీగా ఆదాయం పొందొచ్చు.
రూ.3 లక్షలతో మొబైల్ రిపేర్ షాప్ పెట్టొచ్చు
మొబైల్ ఫోన్లు ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో భాగమయ్యాయి. ఫోన్ పాడైనా, స్క్రీన్ దెబ్బతిన్నా, బ్యాటరీ సమస్య వచ్చినా, ఛార్జింగ్ సమస్య ఉన్నా వెంటనే రిపేర్ చేయించుకోవాల్సిందే. ఈ కారణంగా మొబైల్ రిపేర్ సేవలకు చిన్న పట్టణాలు, మండల కేంద్రాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కూడా మంచి డిమాండ్ ఉంటుంది. రూ.3 లక్షల బడ్జెట్లో ముందుగా చిన్న షాప్కు అడ్వాన్స్, అవసరమైన ఇంటీరియర్ కోసం సుమారు రూ.50 వేలు కేటాయించవచ్చు.
రిపేర్ టూల్స్, మెషీన్లకు రూ.70 వేలు, కవర్లు, టెంపర్డ్ గ్లాస్, ఛార్జర్లు, కేబుల్స్, ఇయర్ఫోన్స్, పవర్ బ్యాంక్స్ వంటి యాక్సెసరీస్కు సుమారు రూ.80 వేలు ఖర్చు చేయవచ్చు. డిస్ప్లే కౌంటర్, షాప్ బోర్డుకు రూ.30 వేలు, ప్రారంభ వర్కింగ్ క్యాపిటల్గా మరో రూ.50 వేలు ఉంచుకోవచ్చు. ఇలా మొత్తం రూ.2.80 లక్షలతో ప్రాథమికంగా షాప్ను ప్రారంభించవచ్చు. మిగిలిన మొత్తాన్ని అత్యవసర ఖర్చులకు ఉపయోగించుకోవచ్చు. అయితే వీటన్నికంటే ముందు మీరు ఎక్కడైనా శిక్షణ కేంద్రం లేదా మొబైల్ షాపులో ఫోన్ రిపేర్కి సంబంధించి ట్రైనింగ్ తీసుకుంటే ఉత్తమం.
రోజుకు 5 రిపేర్లు వస్తే.. నెలకు రూ.30 వేల టార్గెట్
ఈ బిజినెస్లో ప్రధాన ఆదాయ మార్గం మొబైల్ రిపేర్. ఉదాహరణకు రోజుకు 5 చిన్న రిపేర్ పనులు వస్తాయని అనుకుందాం. ఒక్కో రిపేర్పై సగటున రూ.250 మార్జిన్ వస్తే రోజుకు రూ.1,250 ఆదాయం వస్తుంది. దీనికి అదనంగా మొబైల్ యాక్సెసరీస్ అమ్మకాల ద్వారా రోజుకు సగటున రూ.500 మార్జిన్ వస్తుందని లెక్కిస్తే మొత్తం రోజువారీ గ్రాస్ మార్జిన్ సుమారు రూ.1,750 అవుతుంది. నెలలో 26 రోజులు షాప్ నడిస్తే ఈ లెక్కన సుమారు రూ.45,500 గ్రాస్ మార్జిన్ రావచ్చు. షాప్ నిర్వహణ, విద్యుత్, రవాణా, చిన్నచిన్న ఇతర ఖర్చులు తీసివేసిన తర్వాత రూ.30 వేల దగ్గర నికర లాభం లక్ష్యంగా పెట్టుకోవచ్చు. అయితే ఇది కేవలం ఒక ఉదాహరణ మాత్రమే. కస్టమర్ల సంఖ్య తక్కువగా ఉంటే ఆదాయం తగ్గుతుంది. రిపేర్ పనులు బాగా తెలిసిన వ్యక్తి స్వయంగా షాప్ నిర్వహిస్తే ఖర్చులు తగ్గి లాభం పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది.
రూ.3 లక్షల ఫోన్ కొనడం కంటే.. బెటర్
ఇటీవల యాపిల్ తన తొలి ఫోల్డబుల్ ఐఫోన్ iPhone Duoను విడుదల చేసింది. భారత్లో దీని ప్రారంభ ధర 256GB మోడల్కు రూ.2,99,900గా ఉంది. 512GB మోడల్ ధర రూ.3,24,900 కాగా, 1TB మోడల్ రూ.3,74,900గా ఉంది. 2TB వేరియంట్ ధర రూ.4,49,900 వరకు ఉంది. సుమారు రూ.3 లక్షల ధర ఉన్న iPhone Duoను కొనుగోలు చేయడం వ్యక్తిగత ఎంపిక.
అయితే అదే రూ.3 లక్షలను ఖర్చు చేయకుండా ఆదాయం వచ్చే ఆస్తిగా మార్చుకోవాలని భావించే వారికి మొబైల్ రిపేర్, యాక్సెసరీస్ షాప్ ఒక ప్రత్యామ్నాయ ఆలోచన కావచ్చు. ఉదాహరణకు రూ.2.8 లక్షలతో షాప్ను ప్రారంభించి, నెలకు రూ.30 వేల నికర లాభం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంటే ఏడాదికి సుమారు రూ.3.6 లక్షల లాభం వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అంటే ఖరీదైన ఫోన్ను కొనుగోలు చేసి డబ్బు ఖర్చు చేయడం కంటే, అదే మొత్తాన్ని ఆదాయం సృష్టించే బిజినెస్లో పెట్టుబడి పెడితే మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుంది. అయితే ఇక్కడ ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే.. రూ.30 వేల లాభం గ్యారెంటీ కాదు. వ్యాపారం నడిచే ప్రాంతం, రిపేర్ నైపుణ్యం, పోటీ, కస్టమర్ల సంఖ్య, ఖర్చులపై ఫలితం ఆధారపడి ఉంటుంది.
ఖరీదైన ఫోన్లు కాదు.. ఫాస్ట్ మూవింగ్ యాక్సెసరీస్తో ప్రారంభం
ఈ వ్యాపారం ప్రారంభించేవారు మొదటి రోజే ఖరీదైన స్మార్ట్ఫోన్ల స్టాక్ పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. అలాంటి స్టాక్లో పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు ఇరుక్కుపోయే ప్రమాదం ఉంటుంది. అందుకే టెంపర్డ్ గ్లాస్, మొబైల్ కవర్లు, ఛార్జింగ్ కేబుల్స్, అడాప్టర్లు, ఇయర్ఫోన్స్, పవర్ బ్యాంక్స్, మొబైల్ హోల్డర్లు వంటి వేగంగా అమ్ముడయ్యే వస్తువులతో ప్రారంభించడం మంచిది. ఒక కస్టమర్ మొబైల్ రిపేర్ కోసం వచ్చినప్పుడు కవర్ లేదా టెంపర్డ్ గ్లాస్ కూడా కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంటుంది. ఇలా ఒకే కస్టమర్ ద్వారా రిపేర్ సర్వీస్తో పాటు యాక్సెసరీస్ అమ్మకాల నుంచి కూడా ఆదాయం పొందవచ్చు. భవిష్యత్తులో మొబైల్ సాఫ్ట్వేర్ సమస్యలు, డేటా ట్రాన్స్ఫర్, స్క్రీన్ రీప్లేస్మెంట్, బ్యాటరీ మార్పు వంటి సేవలను కూడా జోడించవచ్చు. కస్టమర్ల నమ్మకం పెరిగే కొద్దీ బిజినెస్ను విస్తరించే అవకాశం ఉంటుంది.
ముఖ్య గమనిక: పై లెక్కలు అంచనా మాత్రమే. రూ.3 లక్షల పెట్టుబడితో కచ్చితంగా నెలకు రూ.30 వేల నికర లాభం వస్తుందని చెప్పలేం.