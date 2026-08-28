Planet Reterograde: ఈ 5 రాశుల వారికి లక్ష్మీనారాయణ యోగంతో ఆకస్మిక ధనలాభం, అదృష్టం!
Planet Reterograde:అక్టోబర్ నెలలో ఒకే రాశిలో రెండు అరుదైన గ్రహ సంచారాలు జరగబోతున్నాయి. అక్టోబర్ 6న శుక్రుడు, అక్టోబర్ 21న బుధుడు తులారాశిలో వక్రగతిలోకి వెళ్లనున్నారు. శుక్రుడు, బుధుడు ఒకే రాశిలో తిరోగమనం చెందడం వల్ల 'లక్ష్మీనారాయణ యోగం' ఏర్పడుతుంది.
మకర రాశి (Capricorn)
కెరీర్ & వ్యాపారం ఉద్యోగంలో పదోన్నతి లభించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. సమాజంలో మీ గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. వ్యాపారస్తులకు కొత్త భాగస్వామ్యాలు లభించి, నిలిచిపోయిన పనులు పూర్తవుతాయి.
ఆర్థికం: ఆస్తి కొనుగోలుకు లేదా కొత్త వ్యాపార పెట్టుబడులకు ఇది అనుకూల సమయం. జీవిత భాగస్వామి మద్దతుతో ఆర్థిక లాభాలు అందుకుంటారు.
తులా రాశి (Libra)
స్వరాశి అయిన తులారాశిలో శుక్ర-బుధుల కలయిక వల్ల ఒత్తిడి నుండి విముక్తి లభిస్తుంది.
లాభాలు & ఆధ్యాత్మికత: పనితీరుకు ప్రశంసలు అందుతాయి. కొత్త ప్రాజెక్టులు విజయవంతమవుతాయి. స్థిరాస్తి/చరాస్తులలో పెట్టే పెట్టుబడులు మంచి లాభాలను ఇస్తాయి. తీర్థయాత్రలు చేసే అవకాశం ఉంది.
మీన రాశి (Pisces)
ఉద్యోగ అవకాశాలు: నిరుద్యోగులకు కోరుకున్న ఉద్యోగం లభిస్తుంది. పని ప్రదేశంలో మీ క్రమశిక్షణ, శ్రమకు తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది.
రాజకీయ రంగం: రాజకీయాల్లో ఉన్నవారికి ప్రజల్లో ఆదరణ, పలుకుబడి, కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి.
ధనుస్సు రాశి (Sagittarius)
కుటుంబం & బంధాలు: జీవిత భాగస్వామితో ఉన్న విభేదాలు తొలగిపోయి అనురాగం పెరుగుతుంది. బంధుమిత్రుల మద్దతు లభిస్తుంది.
వ్యాపార ప్రయాణాలు: భాగస్వామ్య వ్యాపారాలు చేసేవారికి ఆశించిన లాభాలు వస్తాయి. వృత్తిపరమైన ప్రయాణాలు శుభ ఫలితాలను ఇస్తాయి.
వృశ్చిక రాశి (Scorpio)
అదృష్టం & ధనలాభం: అదృష్టం తలుపు తడుతుంది. సంపద పెంచుకోవడానికి అనుకూలమైన అవకాశాలు లభిస్తాయి.
ఉద్యోగ మార్పు: కొత్త ఉద్యోగం కోసం చూస్తున్నవారి ఆశ నెరవేరుతుంది. ప్రస్తుతం చేస్తున్న ఉద్యోగంలో హోదా పెరగడంతో పాటు జీతం పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి.