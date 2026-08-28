Today Rasi Phalalu: నేడు ఓ రాశివారు తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మంచిది కాదు!
Today Rasi Phalalu: ఈ రాశి ఫలాలు 28.08.2026 శుక్రవారానికి సంబంధించినవి. మేష, వృషభ, మిథున, కర్కాటక, సింహ, కన్య, తుల, వృశ్ఛిక, ధనుస్సు, మకర, కుంభ, మీన రాశుల దిన ఫలాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
నేటి రాశి ఫలాలు
ఈ రోజు రాశి ఫలాలు పంచాంగకర్త ఫణికుమార్ అందిస్తున్నారు. నేడు ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉందో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి ఫలాలు
పెద్దల ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం. దూర ప్రాంతాల సన్నిహితుల నుంచి విలువైన సమాచారం అందుతుంది. దూర ప్రయాణాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. ఇంటా బయటా మీ మాటకు విలువ పెరుగుతుంది. విలువైన వస్తు వాహనాలు కొనుగోలు చేస్తారు.
వృషభ రాశి ఫలాలు
నిరుద్యోగులు వచ్చిన అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. మిత్రుల సహాయంతో కొన్ని పనులు పూర్తి చేస్తారు. మానసికంగా ప్రశాంతత కలుగుతుంది. ఇతరుల వ్యవహారాలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది. రుణ ఒత్తిడి నుంచి బయటపడతారు.
మిథున రాశి ఫలాలు
ఆర్థిక పరిస్థితి అంతంతమాత్రంగా ఉంటుంది. ఆధ్యాత్మిక చింతన పెరుగుతుంది. కుటుంబ సభ్యులతో విబేధాలు కలుగుతాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో పని ఒత్తిడి అధికమవుతుంది. ఆరోగ్యం విషయంలో శ్రద్ధ వహించాలి. చేపట్టిన పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి.
కర్కాటక రాశి ఫలాలు
అధికారుల అనుగ్రహంతో ఉద్యోగాలలో పదోన్నతులు పెరుగుతాయి. వృత్తి, వ్యాపారాల్లో లాభాలు పొందుతారు. నిరుద్యోగుల ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. వ్యాపారాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. ఆర్థికంగా మెరుగైన పరిస్థితులు ఉంటాయి. భూ క్రయ విక్రయాలు లాభదాయకం.
సింహ రాశి ఫలాలు
ఇతరులకు సహాయ సహకారాలు అందిస్తారు. చేపట్టిన వ్యవహారాలలో విజయం సాధిస్తారు. ఇంటా బయటా సమస్యల నుంచి బయటపడతారు. సన్నిహితులు నుంచి ముఖ్యమైన సమాచారం అందుతుంది. నిరుద్యోగులకు నూతన ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయి.
కన్య రాశి ఫలాలు
విలువైన వస్త్ర ఆభరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు. సమాజంలో ప్రముఖుల నుంచి అరుదైన ఆహ్వానాలు లభిస్తాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో ఆటంకాలు అధిగమించి ముందుకు సాగుతారు. చేపట్టిన పనులు సకాలంలో పూర్తవుతాయి. సన్నిహితుల సహాయం అందుతుంది.
తుల రాశి ఫలాలు
పాత మిత్రులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. పెద్దల ఆరోగ్యం విషయంలో శుభవార్తలు అందుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి అనుకూలిస్తుంది. ఉద్యోగ వాతావరణం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. కుటుంబ వ్యవహారాలలో కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. దీర్ఘకాలిక రుణాలు తీరుస్తారు.
వృశ్చిక రాశి ఫలాలు
దైవ అనుగ్రహంతో కొన్ని పనులు పూర్తి చేస్తారు. సంఘంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. సంతాన విద్య విషయాలపై దృష్టి సారించడం మంచిది. వృథా ప్రయాణాలు చేయాల్సి వస్తుంది. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో సమస్యల నుంచి బయటపడతారు.
ధనుస్సు రాశి ఫలాలు
వృత్తి, ఉద్యోగాలలో అధికారులతో అకారణంగా వివాదాలు కలుగుతాయి. వ్యాపారాలలో తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మంచిది కాదు. దూర ప్రయాణాలు వాయిదా వేయడం మంచిది. కుటుంబ సభ్యుల ప్రవర్తన వల్ల మానసిక ఆందోళన తప్పదు.
మకర రాశి ఫలాలు
బంధుమిత్రులతో విందు వినోదాది కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. మిత్రులతో ఉన్న వివాదాలు పరిష్కారమవుతాయి. కుటుంబ పెద్దల ఆరోగ్యం విషయంలో అశ్రద్ధ చేయడం మంచిది కాదు. చేపట్టిన వ్యవహారాల్లో అవరోధాలు కలిగినా సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు.
కుంభ రాశి ఫలాలు
నూతన కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుడతారు. బంధువులతో ఉన్న వివాదాలు పరిష్కారమవుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి అంతంత మాత్రంగా ఉంటుంది. వృథా ప్రయాణాలు చేస్తారు. ఉద్యోగులకు సహోద్యోగులతో వివాదాలు తొలగుతాయి. ఆరోగ్యం విషయంలో శ్రద్ధ అవసరం.
మీన రాశి ఫలాలు
ఆధ్యాత్మిక సేవా కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. ఆర్థిక వ్యవహారాలు మరింత అనుకూలంగా ఉంటాయి. ఇంట్లో శుభకార్యాల గురించి చర్చిస్తారు. కుటుంబ సభ్యులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. నూతన వ్యాపారాలలో పెట్టుబడులు పెట్టే విషయంలో పునరాలోచన చేయడం మంచిది.