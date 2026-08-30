Today Rasi Phalalu: నేడు ఓ రాశివారికి దూర ప్రాంతాల నుంచి అందిన వార్త బాధ కలిగిస్తుంది!
Today Rasi Phalalu: ఈ రాశి ఫలాలు 30.08.2026 ఆదివారానికి సంబంధించినవి. మేష, వృషభ, మిథున, కర్కాటక, సింహ, కన్య, తుల, వృశ్ఛిక, ధనుస్సు, మకర, కుంభ, మీన రాశుల దిన ఫలాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
నేటి రాశి ఫలాలు
ఈ రోజు రాశి ఫలాలు పంచాంగకర్త ఫణికుమార్ అందిస్తున్నారు. నేడు ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉందో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి ఫలాలు
పిల్లలు కొన్ని విషయాల్లో మీ మాటతో విభేదిస్తారు. దూర ప్రయాణాలలో ఇబ్బందులు తప్పవు. వృత్తి, వ్యాపారాలు అంతంత మాత్రంగా సాగుతాయి. ఉద్యోగాలలో బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో అవరోధాలు ఉన్నపటికీ సకాలంలో పూర్తిచేస్తారు.
వృషభ రాశి ఫలాలు
ప్రయాణాలు వాయిదా వేయడం మంచిది. నిరుద్యోగుల ప్రయత్నాలు మందగిస్తాయి. ముఖ్యమైన వ్యవహారాలలో సొంత ఆలోచనలు పనిచేయవు. వ్యాపార, ఉద్యోగాలలో నిలకడ లోపిస్తుంది. కుటుంబ సభ్యుల ప్రవర్తన మానసికంగా బాధిస్తుంది. నూతన వాహన కొనుగోలు ప్రయత్నాలు వాయిదా పడతాయి.
మిథున రాశి ఫలాలు
పాత రుణాలు కొంత వరకు తీరుస్తారు. ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుంచి బయటపడతారు. కుటుంబ సభ్యుల నుంచి వ్యతిరేకత పెరుగుతుంది. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో సానుకూల వాతావరణం ఉంటుంది. నూతన పరిచయాల వల్ల ఆర్థిక లాభాలు పొందుతారు. ఇతరులతో తొందరపడి మాట్లాడటం మంచిదికాదు.
కర్కాటక రాశి ఫలాలు
కొన్ని వ్యవహారాలలో ఇంటా బయటా సమస్యలు కలుగుతాయి. చిన్ననాటి మిత్రులతో మాట పట్టింపులు ఉంటాయి. ఉద్యోగాలలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. సంతాన విద్యా విషయాలపై దృష్టి సారించడం మంచిది. దూర ప్రాంతాల నుంచి అందిన వార్త బాధ కలిగిస్తుంది. ఆదాయం ఆశించిన విధంగా ఉండదు.
సింహ రాశి ఫలాలు
స్థిరాస్తి వివాదాలు పరిష్కారం దిశగా సాగుతాయి. కుటుంబ సభ్యులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. వ్యాపారాలలో ఆప్తుల నుంచి పెట్టుబడులు అందుతాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో నూతన అవకాశాలు అందుతాయి. ఆకస్మిక ధన లబ్ధి పొందుతారు. పెద్దల ఆరోగ్యం విషయంలో శుభవార్తలు అందుతాయి.
కన్య రాశి ఫలాలు
ఆర్థిక వ్యవహారాలలో లోటుపాట్లు ఉంటాయి. సంతాన ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు కొంత నిరాశ కలిగిస్తాయి. చుట్టుపక్కల వారితో ఊహించని విభేదాలు కలుగుతాయి. ఆదాయానికి మించి ఖర్చులు ఉంటాయి. ఇతరుల వ్యవహారాలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది. భాగస్వామ్య వ్యాపారాలు మందగిస్తాయి.
తుల రాశి ఫలాలు
సేవా కార్యక్రమాలపై ఆసక్తి పెరుగుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి అంతంత మాత్రంగా ఉన్నా అవసరాలకు డబ్బు సహాయం లభిస్తుంది. నిరుద్యోగులకు ఉన్నత అవకాశాలు లభిస్తాయి. కీలక వ్యవహారాలలో కుటుంబ సభ్యుల సలహాలు తీసుకోవడం మంచిది. నూతన వ్యాపారాల ప్రారంభానికి శ్రీకారం చుడతారు.
వృశ్చిక రాశి ఫలాలు
ఆర్థిక పరిస్థితి గతం కంటే మెరుగుపడుతుంది. దూర ప్రాంత బంధువుల నుంచి కీలక నమాచారం అందుతుంది. కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి సంతోషంగా గడుపుతారు. ఉద్యోగాలలో ఉన్నతాధికారుల ఆదరణ పెరుగుతుంది. చేపట్టిన కార్యక్రమాలలో విజయం సాధిస్తారు. స్థిరాస్తి వివాదాలలో నూతన ఒప్పందాలు చేసుకుంటారు.
ధనుస్సు రాశి ఫలాలు
వ్యాపారాలలో నూతన ఉత్సాహంతో లాభాలు అందుకుంటారు. దైవ అనుగ్రహంతో కొన్ని పనులు పూర్తవుతాయి. ఇంట్లో శుభకార్యాలు నిర్వహిస్తారు. ప్రయాణాలలో అవరోధాలు ఉంటాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో వివాదాలు పరిష్కారం దిశగా సాగుతాయి. ఆధ్యాత్మిక సేవా కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు.
మకర రాశి ఫలాలు
ఆర్థిక ఇబ్బందుల వల్ల తలనొప్పి తప్పదు. అకారణంగా కుటుంబ సభ్యులతో వివాదాలు కలుగుతాయి. ఉద్యోగులు అధికారులతో మరింత జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. నూతన రుణ యత్నాలు అంతగా కలిసిరావు. ఆరోగ్యం విషయంలో వైద్య సంప్రదింపులు చేయడం మంచిది. కుటుంబ వాతావరణం మరింత చికాకు కలిగిస్తుంది.
కుంభ రాశి ఫలాలు
ఉద్యోగాలలో అదనపు బాధ్యతల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. గృహ నిర్మాణ ఆలోచనలు ఆచరణలో పెడతారు. వ్యాపారాలలో నూతన మిత్రులతో పరిచయాలు పెరుగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి అనుకూలిస్తుంది. దీర్ఘకాలిక రుణాలు తీరి ఊరట చెందుతారు.
మీన రాశి ఫలాలు
సన్నిహితుల సహాయ సహకారాలతో నూతన కార్యక్రమాలు ప్రారంభిస్తారు. ఇంటా బయటా శ్రమకు తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. నూతన వ్యాపారాలు విజయవంతంగా సాగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. ప్రయాణాలలో జాగ్రత్త వహించాలి. నిరుద్యోగులకు అప్రయత్నంగా నూతన అవకాశాలు అందుతాయి.