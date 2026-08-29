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- Planets Sancharam: సెప్టెంబర్ లో నాలుగు గ్రహాల మహా సంచారం.. ఈ రాశుల అదృష్టాన్ని ఎవరూ ఆపలేరు
Planets Sancharam: సెప్టెంబర్ లో నాలుగు గ్రహాల మహా సంచారం.. ఈ రాశుల అదృష్టాన్ని ఎవరూ ఆపలేరు
Planets Sancharam: సెప్టెంబర్ లో సూర్యుడు, బుధుడు, శుక్రుడు, కుజుడు వంటి నాలుగు గ్రహాలు తమ రాశులను మార్చుకోబోతున్నాయి. ఈ మహా సంచారం సెప్టెంబర్ లో కొన్ని రాశులకు అదృష్టాన్ని తీసుకురానుంది. ఆ రాశులు ఇవే
వృషభ రాశి
అదృష్టం & ఆనందం: సొంత రాశిలోకి శుక్రుని అనుకూల ప్రభావం వల్ల ప్రేమ జీవితంలో ఆనందం, ఉత్సాహం పెరుగుతాయి.
లక్ష్యాల పూర్తి: మీరు చాలా కాలంగా కోరుకుంటున్న ఒక ముఖ్యమైన కోరిక ఈ నెలలో నెరవేరుతుంది.
వృత్తి & కుటుంబం: పెండింగ్లో ఉన్న పనులన్నీ పూర్తవడమే కాకుండా, వృత్తిపరంగా కొత్త అవకాశాలు వెతుక్కుంటూ వస్తాయి. కుటుంబంలో, సన్నిహిత మిత్రులతో సంబంధాలు మరింత బలపడతాయి.
కర్కాటక రాశి
కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం: గతంలో మీరు పడిన కష్టానికి ఈ నెలలో తగిన గుర్తింపు, ప్రయోజనం లభిస్తాయి.
ఉద్యోగంలో గుర్తింపు: పనిచేసే చోట మీ పనితీరుకు పై అధికారుల నుండి ప్రశంసలు దక్కుతాయి, వృత్తిపరమైన పురోగతికి కొత్త దారులు తెరుచుకుంటాయి.
సంతోషకర వాతావరణం: పెండింగ్ పనులు ఒక్కొక్కటిగా పూర్తి కావడంతో మనశ్శాంతి లభిస్తుంది. ప్రేమ జీవితంలో ఆహ్లాదకరమైన మార్పులు వస్తాయి.
సింహ రాశి
ఆర్థిక బలం: ఆదాయాన్ని పెంచుకోవడానికి కొత్త మార్గాలు, అవకాశాలు లభిస్తాయి.
కెరీర్లో విజయం: పనిలో మీరు పెట్టే శ్రమకు తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. మీ ప్రతిభ అధికారుల దృష్టిని ఆకర్షిస్తుంది.
మద్దతు: గతంలో నిలిచిపోయిన ప్రాజెక్టులు మళ్లీ వేగంగా ఊపందుకుంటాయి. కుటుంబ సభ్యుల నుండి పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది.
కన్యా రాశి
ఉద్యోగ, వ్యాపారాల్లో ప్రగతి: ఉద్యోగస్తులకు ప్రమోషన్ లేదా కొత్త బాధ్యతలు లభించే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారవేత్తలు తమ వ్యాపారాన్ని విస్తరించడానికి ఇది చాలా అనుకూలమైన సమయం.
పనుల్లో వేగం: నిలిచిపోయిన పనులన్నీ మళ్లీ ఊపందుకుని పూర్తవుతాయి.
శాంతి & సంతోషం: కుటుంబంలో శాంతియుతమైన, అనుకూలమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది.
తులా రాశి
భవిష్యత్తుకు బలమైన పునాది: వృత్తిలో కొత్త బాధ్యతలు లభిస్తాయి. ప్రారంభంలో బాధ్యతల భారం అనిపించినా, ఇవి భవిష్యత్తు పురోగతికి ఎంతగానో దోహదపడతాయి.
సంబంధాల్లో తీపిదనం: ప్రేమ జీవితంలో సానుకూల మార్పులు చోటుచేసుకుంటాయి. కుటుంబ సభ్యులతో సంబంధాలు దృఢపడతాయి.
ఆర్థిక ప్రణాళిక: సరియైన ప్రణాళికతో ముందుకు సాగితే ఆర్థిక స్థితి మరింత బలోపేతం అవుతుంది.
మకర రాశి
ఉద్యోగ వ్యాపార వృద్ధి: ఉద్యోగ , వ్యాపార రంగాలలో ఉన్నవారికి పురోగతి సాధించడానికి అద్భుతమైన అవకాశాలు లభిస్తాయి.
ప్రశంసలు: మీ పనితీరుకు తగిన ప్రతిఫలంతో పాటు నలుగురిలో ప్రశంసలు దక్కుతాయి.
ఆర్థిక సుస్థిరత: ఆర్థిక పరిస్థితి క్రమంగా బలపడుతుంది. ఇంట్లో సంతోషం, సామరస్యం నెలకొంటాయి.
కుంభ రాశి
కోరికల నెరవేర్పు: చాలా కాలంగా ఉన్న చిరకాల కోరికలను నెరవేర్చుకోవడానికి ఈ నెల అనుకూలిస్తుంది.
కెరీర్లో మలుపు: ఉద్యోగ, వ్యాపారాల్లో వచ్చే సానుకూల మార్పులు మీ కెరీర్ను మలుపు తిప్పుతాయి.
విజయం: ఆత్మవిశ్వాసంతో అడుగులు వేస్తే ఆగిపోయిన పనులన్నీ వేగంగా పూర్తయి, మంచి పురోగతి సాధ్యమవుతుంది.
మీన రాశి
కొత్త బాధ్యతలు: వృత్తిపరమైన ఎదుగుదలకు కొత్త అవకాశాలు, బాధ్యతలు లభిస్తాయి. ఇవి మీ సామర్థ్యాన్ని నిరూపించుకోవడానికి సరైన వేదికగా మారతాయి.
ఆర్థిక మెరుగుదల: ఆదాయం పెరిగి ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది.
కుటుంబ సౌఖ్యం: దాంపత్య , ప్రేమ జీవితంలో పరస్పర అవగాహన, నమ్మకం పెరుగుతాయి. కుటుంబ సభ్యుల సహకారం నిరంతరం ఉంటుంది.