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Bangles: పట్టు చీరల మీదకు అదిరిపోయే గాజుల సెట్స్

astrology Aug 28 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:Ajpunnagai
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కడా బ్యాంగిల్స్..

ఈ కడా బ్యాంగిల్స్  చీరల మీదకు చాలా అందంగా ఉంటాయి. సింగిల్ లేయర్ గా కూడా వేసుకోవచ్చు.

Image credits: Ajpunnagai
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పింక్ స్టోన్ బ్యాంగిల్స్..

సింపుల్ గోల్డ్ బ్యాంగిల్స్ కి.. అక్కడక్కడ పింక్ స్టోన్స్  గ్రేస్ ఫుల్ లుక్ ఇస్తాయి. చేతులకు నిండుగా ఉంటాయి..

Image credits: Ajpunnagai
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ఫ్లవర్ ట్విస్టెడ్ బ్యాంగిల్స్..

ఫ్లవర్ ట్విస్టెడ్ బ్యాంగిల్స్.. క్లాసీ లుక్ ఇస్తాయి.. ట్రెండింగ్ గా కూడా కనిపిస్తాయి.

Image credits: Ajpunnagai
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లక్ష్మీ దేవి గాజుల సెట్..

లక్ష్మీ దేవి గాజుల సెట్ కంప్లీట్ లుక్ ఇస్తుంది. చేతులకు నిండు దనాన్ని ఇస్తుంది..

Image credits: Ajpunnagai
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లక్ష్మీ గాజు బ్యాంగిల్స్..

కాసులతో.. అతికించి  ఉన్న గాజులు మంచి లుక్ ఇస్తాయి. కాసులతో గాజులు డిఫరెంట్ లుక్ ఇస్తాయి..

Image credits: Ajpunnagai
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డిఫరెంట్ లుక్ ఇచ్చే గాజులు..

ఇవి కూడా కాసులతో డిజైన్ చేసిన గాజులే.కాకపోతే..అంచులను స్టోన్స్ తో అంటించారు.. క్లాసీ లుక్ ఇస్తాయి..

Image credits: Ajpunnagai

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