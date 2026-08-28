Bangles: పట్టు చీరల మీదకు అదిరిపోయే గాజుల సెట్స్

ఈ కడా బ్యాంగిల్స్ చీరల మీదకు చాలా అందంగా ఉంటాయి. సింగిల్ లేయర్ గా కూడా వేసుకోవచ్చు.
సింపుల్ గోల్డ్ బ్యాంగిల్స్ కి.. అక్కడక్కడ పింక్ స్టోన్స్ గ్రేస్ ఫుల్ లుక్ ఇస్తాయి. చేతులకు నిండుగా ఉంటాయి..
ఫ్లవర్ ట్విస్టెడ్ బ్యాంగిల్స్.. క్లాసీ లుక్ ఇస్తాయి.. ట్రెండింగ్ గా కూడా కనిపిస్తాయి.
లక్ష్మీ దేవి గాజుల సెట్ కంప్లీట్ లుక్ ఇస్తుంది. చేతులకు నిండు దనాన్ని ఇస్తుంది..
కాసులతో.. అతికించి ఉన్న గాజులు మంచి లుక్ ఇస్తాయి. కాసులతో గాజులు డిఫరెంట్ లుక్ ఇస్తాయి..
ఇవి కూడా కాసులతో డిజైన్ చేసిన గాజులే.కాకపోతే..అంచులను స్టోన్స్ తో అంటించారు.. క్లాసీ లుక్ ఇస్తాయి..
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