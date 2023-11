India vs New Zealand: ఐసీసీ క్రికెట్ ప్రపంచ కప్ 2023 లీగ్ మ్యాచ్‌లు ముగిశాయి. ప్రపంచ కప్ సెమీఫైనల్ నవంబర్ 15 నుండి ప్రారంభమవుతుంది. ప్రపంచకప్ కోసం భారత్, దక్షిణాఫ్రికా, ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్ జట్లు తలపడనున్నాయి. సెమీ ఫైనల్లో భారత్ న్యూజిలాండ్ (Ind vs NZ)తో తలపడుతుంది. 2019 ప్రపంచకప్‌లో భారత్‌ను న్యూజిలాండ్ ఓడించింది. 2011 తర్వాత భారత క్రికెట్ జట్టు వరుసగా రెండు నాకౌట్ మ్యాచ్‌ల్లో ఓడిపోయింది. అయితే, గ‌తంలో భార‌త్ నాకౌట్ మ్యాచ్ ల రికార్డును గ‌మ‌నిస్తే..

1975-1983 ప్రపంచ కప్..

మొదటి వ‌న్డే ప్రపంచ కప్ 1975లో జరిగింది. ఈ టోర్నీలో భారత జట్టు నాకౌట్‌కు చేరుకోలేకపోయింది. 1979 ప్రపంచకప్‌లో కూడా భారత్ లీగ్‌ను ముగించాల్సి వచ్చింది. కానీ 1983 ప్రపంచకప్‌లో దిగ్గజ జట్లను ఓడించి భారత్ నేరుగా ప్రపంచకప్ ను కైవ‌సం చేసుకుంది. దిగ్గజ ఆటగాడు కపిల్ దేవ్ సారథ్యంలోని టీమిండియా సెమీస్‌లో పటిష్ట ఇంగ్లండ్‌ను ఓడించింది. ఫైనల్ మ్యాచ్‌లో రెండుసార్లు ప్రపంచ ఛాంపియన్‌గా నిలిచిన వెస్టిండీస్ ను ఓడించి ప్రపంచకప్‌ను కైవసం చేసుకుంది.

1987 నుండి 1996 ప్రపంచ కప్..

1983లో ప్రపంచ కప్ గెలిచిన తర్వాత, 1987 ప్రపంచ కప్‌లో టీమ్ ఇండియా సెమీ-ఫైనల్‌కు చేరుకుంది. అయితే ముంబైలోని వాంఖడే మైదానంలో ఇంగ్లండ్‌ భారత్‌ను ఓడించడంతో టోర్నీ నుంచి నిష్క్రమించింది. 1992లో టీమ్ ఇండియా రౌండ్ రాబిన్‌లో నిష్క్రమించింది. 1996 ప్రపంచకప్‌లో టీమిండియా మరోసారి అద్భుత ప్రదర్శన చేసి సెమీఫైనల్‌లోకి ప్రవేశించింది. అయితే నాకౌట్‌లో మరోసారి భారత్‌కు ఓటమి ఎదురైంది. సెమీస్‌లో శ్రీలంక 252 పరుగుల లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించింది. విజయమే సవాల్ తో ఆడుతున్న భారత్ 120 పరుగులకు 8 వికెట్లు కోల్పోయింది. కోల్‌కతాలోని ఈడెన్ గార్డెన్స్‌లోని ప్రేక్షకులు భారత్ పేలవ ప్రదర్శనతో ఆగ్రహించి స్టేడియానికి నిప్పు పెట్టారు. దీంతో మ్యాచ్ రద్దు చేయబడి శ్రీలంకను విజేతగా ప్రకటించారు. 1999లో టీమిండియా సూపర్ సిక్స్‌లో ఓడిపోయింది.

2003 నుండి 2011 ప్రపంచ కప్..

2003 ప్రపంచ కప్‌లో సౌరవ్ గంగూలీ నాయకత్వంలో భారత క్రికెట్ జట్టు సెమీ-ఫైనల్‌లో కెన్యాను ఓడించి ఫైనల్‌కు చేరుకుంది. పామ్ ఆస్ట్రేలియా ఓటమిని అంగీకరించాల్సి వచ్చింది. రాహుల్ ద్రవిడ్ సారథ్యంలో 2007 ప్రపంచకప్ టీమ్ ఇండియాకు పీడకల. టైటిల్ గెలిచిన జట్ల జాబితాలో చోటు దక్కించుకున్న భారత జట్టు.. గ్రూప్ దశలోనే ఘోర పరాజయాన్ని చవిచూసింది. కానీ ఈ ఫీట్ ను భారత జట్టు 2011లో పూర్తి చేసింది. ముంబయిలోని వాంఖడే స్టేడియంలో జరిగిన ఫైనల్ మ్యాచ్‌లో మహేంద్ర సింగ్ ధోనీ సారథ్యంలోని టీమిండియా శ్రీలంకను ఓడించి రెండోసారి ప్రపంచకప్‌ను కైవసం చేసుకుంది. మహేంద్ర సింగ్ ధోని సాధించిన సిక్స్ చరిత్రను తిర‌గ‌రాసింది.

2015 నుంచి 2019 ప్రపంచకప్..

2011 టీమ్ ఇండియా 2015లో కూడా అద్భుత ప్రదర్శన చేసింది. విరాట్ కోహ్లి సారథ్యంలో టీమిండియా సెమీస్‌లోకి ప్రవేశించింది. అయితే భారత్ కలను ఆస్ట్రేలియా మరోసారి చిత్తు చేసింది. దీంతో టీమిండియా 95 పరుగుల తేడాతో ఓటమిని ముట‌క‌ట్టుకుంది. 2019 ప్రపంచకప్‌లో టీమ్‌ఇండియా మరోసారి విజయభేరి మోగించింది. రోహిత్ శర్మ ఐదు సెంచరీలు చేసి చరిత్ర సృష్టించాడు. కానీ సెమీ ఫైనల్‌లో న్యూజిలాండ్ 18 పరుగుల తేడాతో భారత్‌ను ఓడించడంతో భారత్ మరోసారి నాకౌట్ మ్యాచ్‌లో నిష్క్రమించాల్సి వచ్చింది.

2023లో అద్భుత ప్రదర్శన..

ఇప్పుడు టీమ్ ఇండియా 2023 ప్రపంచకప్‌లో మూడోసారి ప్రపంచకప్‌ను గెలుచుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉంది. రోహిత్ శర్మ సారథ్యంలో టీమిండియా వరుసగా తొమ్మిది మ్యాచ్‌లు గెలిచి సెమీస్‌లోకి ప్రవేశించింది. సెమీస్‌లో టీమిండియా మళ్లీ న్యూజిలాండ్‌తో తలపడనుంది. 2019 ఓటమికి ప్రతీకారం తీర్చుకునే అవకాశం టీమిండియాకు ఉంది.