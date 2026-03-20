PM Modi Scenes in Dhurandhar 2 Set Theatres on Fire | Bollywood | Collections | Asianet News Telugu

PM Modi Scenes in Dhurandhar 2 Set Theatres on Fire
బాలీవుడ్లో సంచలన విజయాన్ని సాధించిన ధురంధర్ సినిమాకు కొనసాగింపుగా వచ్చిన ధురంధర్ 2 ప్రేక్షకుల్లో భారీ అంచనాలు క్రియేట్ చేసింది. ఈ సినిమాలో ప్రధాని మోడీకి సంబంధించిన సీన్స్ రావడంతో థియేటర్లలో ప్రేక్షకులు అరుపులతో హోరెత్తిస్తున్నారు. ప్రతి సీన్కు ఊహించని రేంజ్లో రిస్పాన్స్ వస్తోంది. మాస్ ఎలిమెంట్స్, ఎమోషన్స్, యాక్షన్ సన్నివేశాలతో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటున్న ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద కూడా మంచి వసూళ్లు రాబడుతోంది.
