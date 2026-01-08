Ukrainian Woman Lidia Lakshmi Slams YouTuber Anvesh Over Comments Hindu Gods | Asianet News Telugu

MalayalamNewsableKannadaKannadaPrabhaTeluguTamilBanglaHindiMarathiMyNation

Ukrainian Woman Lidia Lakshmi Slams YouTuber Anvesh Over Comments Hindu Gods

Author : Galam Venkata Rao
Published : Jan 08 2026, 10:12 PM IST
హిందూ దేవతలపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసిన ప్రముఖ యూట్యూబర్ అన్వేష్ (నా అన్వేషణ)పై ఉక్రెయిన్ మహిళ లిడియా లక్ష్మి తీవ్రంగా స్పందించారు. సనాతన ధర్మంపై మక్కువతో హిందూ మతాన్ని స్వీకరించిన లిడియా లక్ష్మి, ప్రస్తుతం థాయ్‌లాండ్‌లోని ఉక్రెయిన్ ఎంబసీలో పనిచేస్తున్నారు.

