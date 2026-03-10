Sanju Samson Emotional: క్రికెట్ పరిచయం చేసింది వాళ్లే | T20 World Cup 2026 Win| Asianet News Telugu

Sanju Samson Emotional: క్రికెట్ పరిచయం చేసింది వాళ్లే
ICC Men's T20 World Cup 2026 ఫైనల్లో India national cricket team అద్భుత ప్రదర్శనతో New Zealand national cricket team ను ఓడించి వరల్డ్ చాంపియన్గా నిలిచింది.ఈ మ్యాచ్లో స్టార్ బ్యాట్స్మన్ Sanju Samson కీలక ఇన్నింగ్స్ ఆడి జాతీయ హీరోగా మారాడు. ఆయన ప్రదర్శనతో టీమిండియా విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు.
Related Video
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
ఎంటర్టైన్మెంట్
15:34
Now Playing
05:09
Now Playing
05:59
Now Playing
స్పోర్ట్స్
03:32
Now Playing
10:41
Now Playing
04:26
Now Playing
ఆటో
టెక్నాలజీ
03:19
Now Playing
లైఫ్ స్టైల్
02:11
Now Playing
01:56
Now Playing
03:45
Now Playing
ఇతర వీడియోలు
07:44
Now Playing
02:06
Now Playing
04:00
Now Playing