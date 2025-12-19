PM Modi Visit Oman: ఒమన్ లో మోదీకి ఘనస్వాగతంభారత ప్రజలు | Asianet News Telugu

PM Modi Visit Oman: ఒమన్ లో మోదీకి ఘనస్వాగతంభారత ప్రజలు
భారత్–ఒమన్ సంబంధాలను శాశ్వతంగా మార్చిన ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పర్యటన. ఈ చారిత్రక విజిట్లో చోటు చేసుకున్న కీలక ఒప్పందాలు, దౌత్య సంబంధాల బలోపేతం, అరుదైన అన్సీన్ మోమెంట్స్ ఈ వీడియోలో చూడండి.
Related Video
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
ఎంటర్టైన్మెంట్
10:30
Now Playing
09:13
Now Playing
08:02
Now Playing
స్పోర్ట్స్
21:29
Now Playing
03:15
Now Playing
03:15
Now Playing
ఆటో
టెక్నాలజీ
03:19
Now Playing
లైఫ్ స్టైల్
ఇతర వీడియోలు
07:44
Now Playing
02:06
Now Playing
04:00
Now Playing