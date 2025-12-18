Roshan Super Speech at Champion Trailer Launch: చరణ్ అన్న పరిచయం మా నాన్నతోనే | Asianet News Telugu

Roshan Super Speech at Champion Trailer Launch: చరణ్ అన్న పరిచయం మా నాన్నతోనే
చాంపియన్ సినిమా ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్లో రోషన్ చేసిన ప్రసంగం అందరినీ ఆకట్టుకుంది.ఈ సందర్భంగా “చరణ్ అన్న పరిచయం మా నాన్నతోనే” అంటూ చెప్పిన మాటలు హృదయాలను తాకాయి. ఆత్మీయత, కృతజ్ఞత, భావోద్వేగాలతో నిండిన ఈ స్పీచ్ ప్రేక్షకులను బాగా ప్రభావితం చేసింది.
