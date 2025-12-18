SS Rajamouli Chat with James Cameron: వారణాసి సెట్స్ కి జేమ్స్ కామెరాన్ ఎప్పుడంటే? | Asianet Telugu

SS Rajamouli Chat with James Cameron: వారణాసి సెట్స్ కి జేమ్స్ కామెరాన్ ఎప్పుడంటే?
హాలీవుడ్ బ్లాక్బస్టర్ మూవీ అవతార్ రిలీజ్ ప్రమోషన్స్లో భాగంగా ప్రముఖ దర్శకుడు జేమ్స్ కామెరాన్తో టాలీవుడ్ స్టార్ డైరెక్టర్ ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి వీడియో కాన్ఫిరెన్స్ ద్వారా ప్రత్యేకంగా చిట్ చాట్ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా సినిమాలు, విజువల్ టెక్నాలజీ, కథనంపై ఆసక్తికర అంశాలు చర్చించారు.
Related Video
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
ఎంటర్టైన్మెంట్
08:02
Now Playing
32:06
Now Playing
52:14
Now Playing
స్పోర్ట్స్
21:29
Now Playing
03:15
Now Playing
03:15
Now Playing
ఆటో
టెక్నాలజీ
03:19
Now Playing
లైఫ్ స్టైల్
ఇతర వీడియోలు
07:44
Now Playing
02:06
Now Playing
04:00
Now Playing