Harish Rao Sensational Comments On CM Revanth Reddy In Assembly | Asianet Telugu

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Harish Rao Sensational Comments On CM Revanth Reddy In Assembly

Author : Galam Venkata Rao
Published : Sep 08 2026, 01:00 PM IST
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తెలంగాణ శాసనసభ వర్షాకాల సమావేశాలు 2026 ప్రత్యక్ష ప్రసారం చూడండి! ముఖ్యమంత్రి ఎ. రేవంత్ రెడ్డి నాయకత్వంలోని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మరియు ప్రధాన ప్రతిపక్షం బీఆర్ఎస్ (హరీష్ రావు & ఇతర నాయకులు) మధ్య సభలో తీవ్రస్థాయిలో రాజకీయ సమరం సాగుతోంది. రాష్ట్రంలో ప్రజా సమస్యలు, రైతు రుణమాఫీ, 22A నిషేధిత భూముల వివాదం, నీటిపారుదల ప్రాజెక్టులు, కొత్త బిల్లులు (CURE-2026 బిల్లు) మరియు సంక్షేమ పథకాల అమలుపై జరుగుతున్న వేడివేడి చర్చలను ఇక్కడ లైవ్‌లో వీక్షించండిWatch LIVE coverage of the Telangana Assembly Monsoon Sessions 2026 featuring high-octane political debates between CM A. Revanth Reddy and the main opposition BRS.

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