ఈ విషయాలను మీరు మీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ తో కూడా షేర్ చేయకండి..!

ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియా యుగం నడుస్తోంది. జనాలు ఎలా తయారయ్యారు అంటే.. తమ జీవితం మొత్తాన్ని సోషల్ మీడియాలో పెట్టేస్తున్నారు. ఉదయం లేచిన దగ్గర నుంచి రాత్రి పడుకునే వరకు అన్ని విషయాలు షేర్ చేసుకుంటారు. కానీ.. ప్రతి విషయం సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసుకోవడం అంతమంచిదేమీ కాదు.





అన్ని విషయాలను సోషల్ మీడియాలో ఎంత షేర్ చేయకూడదు. గోప్యంగా ఉండాలి. సోషల్ మీడియాలోనూ కాదు.. ఎవరితోనూ షేర్ చేసుకోకూడని కొన్ని విషయాలు ఉన్నాయి అవేంటో ఓసారి చూద్దాం.. కనీసం ఫ్రెండ్స్ తో కూడా ఈ విషయాలు షేర్ చేసుకోకూడదు.





స్నేహం సాధారణంగా నమ్మకం. పరస్పర అవగాహనపై ఆధారపడి ఉన్నప్పటికీ, ఆ స్నేహాల మధ్య సరిహద్దు ఉండాలి. కొన్ని సీక్రెట్‌లను మీ దగ్గర ఉంచుకోవడం ఉత్తమం అంటున్నారు నిపుణులు. అలాంటివి ఏంటో చూద్దాం.





ఆర్థిక వివరాలు

మీరు జీవితంలోని అనేక రహస్యాలను స్నేహితులతో పంచుకుంటారు, ఇది మంచిది, కానీ ఆర్థిక వివరాలు చాలా సున్నితంగా ఉంటాయి. స్నేహితుడితో ఆదాయం, పొదుపు లేదా రుణాల గురించి మాట్లాడటం సంబంధాన్ని నాశనం చేస్తుంది. అదనంగా, అసంతృప్తి పొగలు తలెత్తవచ్చు. ఈ విషయం వ్యక్తి నుండి వ్యక్తికి వ్యాపించడంతో, ఇది ఒకరి ఆర్థిక భద్రతకు హాని కలిగిస్తుంది.



వైవాహిక జీవిత వివాదాలు

వైవాహిక జీవితంలో లేదా ప్రేమ జీవితంలో ఏదైనా తప్పు జరిగినప్పుడు స్నేహితుల వద్ద సాంత్వన పొందడం సర్వసాధారణం. కానీ మీ సంబంధం గురించిన ప్రతి క్లిష్టమైన వివరాలను బహిర్గతం చేయడం ప్రమాదకరం. ఒక చిన్న విషయం కూడా మీ భాగస్వామిపై స్నేహితుడికి చెడు అభిప్రాయాన్ని కలిగిస్తుంది, అది మీ సంబంధాన్ని కూడా నాశనం చేస్తుంది. కాబట్టి అలాంటి మాటలు మాట్లాడకండి.



కుటుంబ కలహాలు

కుటుంబ కలహాలు ప్రతి ఇంట్లో జరిగే సాధారణ విషయం. ఈ విషయాలు మీ సన్నిహితులకు కూడా చెప్పకండి. కుటుంబ కలహాలు, కుటుంబ రహస్యాలు వేరొకరితో పంచుకోవడం కుటుంబ గోప్యతను ఉల్లంఘించినట్లే.





కార్యాలయంలో సమస్యలు

కార్యాలయంలో అనేక కార్యాలయ సమస్యలు ఉండవచ్చు , వాటిని తొలగించడం మీకు తాత్కాలిక పరిష్కారాన్ని ఇస్తుంది. వారు మీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ కావచ్చు, కానీ మూడవ పక్షం గుర్తిస్తే, అది గాసిప్‌లకు దారితీయవచ్చు లేదా వృత్తిపరమైన సంబంధాలను దెబ్బతీస్తుంది. అంతేకాకుండా, సున్నితమైన పని సంబంధిత సమాచారాన్ని బహిర్గతం చేయడం కూడా కార్యాలయ నిబంధనలకు విరుద్ధం.



వ్యక్తిగత సమస్యలు

మీకు కొన్ని విషయాల్లో వ్యక్తిగత అభద్రతాభావం ఉంటే, మీ స్నేహితుల ముందు కూడా చెప్పడం సరికాదు, మీకు సంతోషాన్ని కలిగించే విషయాలను పంచుకోవడం ఫర్వాలేదు, కానీ మీరు అభద్రతాభావాన్ని పంచుకుంటే భవిష్యత్తులో మీరు ఇబ్బందుల్లో పడవచ్చు. కాబట్టి మీ స్నేహంలో కూడా ఒక హద్దు పెట్టుకోవడం మంచిది.