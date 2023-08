బ్రా ధరించడం వెనక ఇంత ప్రమాదం పొంచి ఉందా..?

ఈ పర్ఫెక్ట్ లుక్ వెనక చాలా పెద్ద ప్రమాదం పొంచి ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. దీని వల్ల దీర్ఘకాలిక మెడ నొప్పి వంటి సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉందట.

మహిళలు బ్రా ధరించడం చాలా కామన్. అయితే, ఈ బ్రాలు ధరించడం వల్ల మన లుక్ పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటుందని అనుకుంటాం. కానీ, ఈ పర్ఫెక్ట్ లుక్ వెనక చాలా పెద్ద ప్రమాదం పొంచి ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. దీని వల్ల దీర్ఘకాలిక మెడ నొప్పి వంటి సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉందట. మీరు దీర్ఘకాలిక మెడ, భుజం , చేయి నొప్పిని ఎదుర్కొంటున్నారా? అటువంటి నొప్పికి అనేక కారణాలు ఉండవచ్చు, ఈ నొప్పిని అనుభవించే స్త్రీలకు ఒక సాధారణ కారణం వారి బ్రాల వల్ల కావచ్చు.

బ్రా స్ట్రాప్ సిండ్రోమ్, కోస్టోక్లావిక్యులర్ సిండ్రోమ్‌ను సూచిస్తుంది - థొరాసిక్ అవుట్‌లెట్ ప్రాంతంలో నరాలు, రక్త నాళాలు లేదా రెండింటిలో కుదింపు లేదా చికాకు. థొరాసిక్ అవుట్‌లెట్ మీ కాలర్‌బోన్, మీ మొదటి పక్కటెముక మధ్య ఖాళీని సూచిస్తుంది.



కారణాలు మీ బ్రా పట్టీలు గట్టిగా లేదా టైట్ గా ఉంటే , మీ రొమ్ములు భారీగా ఉంటే, ఈ పట్టీలు మీ భుజాల చుట్టూ కణాజాలం దెబ్డతింటాయి. క్లావికిల్స్‌పై నేరుగా ఒత్తిడిని కలిగిస్తాయి. మీకు సరైన బ్రా నే ధరించాలి. సరైన బ్రా వేసుకోకపోవడం వల్ల, ఈ సమస్య వచ్చే అవకాశం ఉంటుందట.



లక్షణాలు బ్రా స్ట్రాప్ సిండ్రోమ్ ఉన్న వ్యక్తులు తరచుగా మెడ లేదా భుజం ప్రాంతంలో నొప్పి లేదా నొప్పిని అనుభవిస్తారు, కొన్నిసార్లు దృఢత్వం కూడా ఉంటుంది. మీరు పని చేస్తున్నప్పుడు లేదా వ్యాయామం చేస్తున్నప్పుడు, ముఖ్యంగా భారీ వస్తువులను మోసుకెళ్ళేటప్పుడు లక్షణాలు తీవ్రమవుతాయి. నివేదికల ప్రకారం, లక్షణాలు విశ్రాంతి , నిద్ర ద్వారా ఉపశమనం పొందుతాయి, అయితే, ఇది తాత్కాలికమే కావచ్చు.



శరీరంపై ఇతర ప్రభావం ఈ సిండ్రోమ్‌ను ఎదుర్కొంటున్న వ్యక్తులు వంగి , 'గుండ్రటి భుజాలు' కలిగి ఉంటారు. ఇది వారి భుజాలపై ఒత్తిడిని తగ్గించడానికి అసంకల్పిత చర్యగా జరుగుతుంది. అయితే, అలా చేయడం వలన స్కపులా (భుజం బ్లేడ్)ని ముందుకు నెట్టడం ద్వారా రోగి యొక్క కాస్టోక్లావిక్యులర్ మార్గాన్ని మరింత తగ్గించవచ్చు.



ఈ నొప్పిని ఎలా పరిష్కరించాలి? మీరు అటువంటి దీర్ఘకాలిక నొప్పిని ఎదుర్కొంటుంటే, సరైన రోగ నిర్ధారణ కోసం మీ వైద్యుడిని సంప్రదించడం చాలా ముఖ్యం. రోగులు స్ట్రాప్‌లెస్ బ్రాలు లేదా బ్రాడ్ స్ట్రాప్‌లు ఉన్న బ్రాలను ధరించాలని సూచించారు. వైద్యులు సూచించినవి పాటిస్తే, సమస్య నుంచి బయటపడతారు.