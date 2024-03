స్ట్రెచ్ మార్క్స్ ని శాశ్వతంగా తొలగించే బెస్ట్ ఆయిల్ ఇది..!

నడుము దగ్గర ఆ స్ట్రెచ్ మార్క్స్ చూసినప్పుడల్లా చాలా మంది మహిళలు బాధపడుతూ ఉంటారు.



స్ట్రెచ్ మార్క్స్ గురించి స్పెషల్ గా చెప్పక్కర్లేదు. ముఖ్యంగా పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత మహిళలకు ఈ సమస్య ఎక్కువగా ఉంటుంది. బరువు ఎక్కువగా ఉండి.. తగ్గినప్పుడు కూడా మన చర్మంపై స్ట్రెచ్ మార్క్స్ కనపడుతూ ఉంటాయి. నడుము దగ్గర ఆ స్ట్రెచ్ మార్క్స్ చూసినప్పుడల్లా చాలా మంది మహిళలు బాధపడుతూ ఉంటారు.

ఈ స్ట్రెచ్ మార్క్స్ తొలగించడానికి చాలా మంది చాలా రకాల క్రీములు, ఆయిల్స్ వాడుతూ ఉంటారు. కానీ... పెద్దగా ఫలితం ఉండదు. మీరు కూడా ఇలాంటి సమస్యతో బాధపడుతున్నారా..? అయితే.. ఈ కింది ఆయిల్ వాడితే మాత్రం... కచ్చితంగా ఆ స్ట్రెచ్ మార్క్స్ మొత్తం మ్యాజిక్ చేసినట్లుగా మాయమైపోతాయి. మరి ఆయిల్ ఏంటో ఓసారి చూద్దాం...

Don't worry about stretch marks, try this home remedy...



నిజానికి, స్ట్రెచ్ మార్క్స్ అంత తేలికగా పోవు. వీటిని తగ్గించుకోవడానికి చాలా మంది కెమికల్ ఉత్పత్తులను వాడుతున్నారు. అయితే వీటికి బదులు.. నేచురల్ హోం రెమెడీస్ వాడడం కూడా చర్మానికి మేలు చేస్తుంది. ఈ స్ట్రెచ్ మార్క్ సమస్య నుండి బయటపడేందుకు దానిమ్మ గింజల నూనె బెస్ట్ అని చెప్పొచ్చు.



దానిమ్మ నూనెలో ఆంథోసైనిన్లు, పాలీఫెనాల్స్ , యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉన్నందున, ఈ గుర్తులను తొలగించడంలో దానిమ్మ గింజల నూనె బాగా పనిచేస్తుందని మీకు తెలుసా. ఇవి చర్మానికి హాని కలిగించే ఫ్రీ రాడికల్స్‌ను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి.

ఇది చర్మంపై ఎక్కువ ఒత్తిడిని కలిగించదు. ఈ నూనెను ఉపయోగించడం వల్ల కొల్లాజెన్ ఉత్పత్తి కూడా పెరుగుతుంది. ఇది చర్మంలో సాగిన గుర్తులను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. కొత్త కణాలు ఏర్పడటానికి సహాయపడుతుంది.

అంతే కాకుండా, ఈ నూనెను ఉపయోగించడం వల్ల చర్మం తేమగా ఉంటుంది. ఇలా చేయడం వల్ల స్ట్రెచ్ మార్క్స్ త్వరగా తగ్గుతాయి. కాబట్టి ఈ నూనెను ఉపయోగించడం వల్ల చర్మానికి చాలా మేలు జరుగుతుంది. ఇది చర్మాన్ని కూడా కాంతివంతం చేస్తుంది.