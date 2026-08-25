Hyderabad: ఇకపై హైదరాబాద్లో రాత్రంగా బస్సులు.. ఏయే రూట్లలో అంటే.?
Hyderabad: హైదరాబాద్ ప్రజలకు తెలంగాణ ఆర్టీసీ గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. రాత్రివేళ ప్రయాణించే వారి అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని అర్థరాత్రి తర్వాత కూడా సిటీ బస్సులను నడిపేందుకు ప్రణాళిక సిద్ధం చేసింది. తొలుత కొన్ని మార్గాల్లో బస్సులను నడిపించనున్నారు.
రాత్రంతా బస్సులు ఎందుకు నడపాలని నిర్ణయించారు.?
హైదరాబాద్లో ఐటీ, బీపీవో, హాస్పిటాలిటీ, ఇతర రంగాల్లో నైట్ షిఫ్టుల్లో పనిచేసే వారి సంఖ్య గణనీయంగా ఉంది. దీంతో అర్థరాత్రి తర్వాత కూడా ఒక ప్రాంతం నుంచి మరో ప్రాంతానికి వెళ్లాల్సిన అవసరం ఉన్న ప్రయాణికులు పెరుగుతున్నారు. రాత్రి వేళల్లో నగరానికి చేరుకునే రైలు, బస్సు ప్రయాణికులు కూడా ఇంటికి వెళ్లేందుకు ప్రత్యామ్నాయ రవాణా కోసం ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ముఖ్యంగా హైటెక్ సిటీ, గచ్చిబౌలి, కొండాపూర్, పటాన్చెరు వంటి ఐటీ, పారిశ్రామిక ప్రాంతాల నుంచి రాత్రి విధులు ముగించుకుని బయలుదేరే ఉద్యోగులకు ప్రజా రవాణా అందుబాటులో ఉండటం లేదు. దీంతో క్యాబ్లు, ఆటోలపై ఆధారపడాల్సి వస్తోంది. ఈ పరిస్థితిని మార్చేందుకు రాత్రి వేళల్లో సిటీ బస్ సేవలను విస్తరించాలని టీజీఎస్ఆర్టీసీ నిర్ణయించింది. ప్రయాణికుల స్పందనను పరిశీలించిన తర్వాత మరిన్ని మార్గాలకు ఈ సర్వీసులను విస్తరించే అవకాశం ఉంది.
ఎప్పటి నుంచి.. ఏ సమయం వరకు బస్సులు ఉంటాయి.?
ఆర్టీసీ ప్రణాళిక ప్రకారం ఈ నైట్ బస్ సర్వీసులను ఈ నెల 29వ తేదీ నుంచి అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని అధికారులు నిర్ణయించారు. తొలిదశలో రాత్రి సుమారు 10 గంటల నుంచి తెల్లవారుజామున 5 గంటల వరకు బస్సులు నడపనున్నారు. ప్రయాణికుల రద్దీని బట్టి కొన్ని మార్గాల్లో అరగంటకు ఒక బస్సు, మరికొన్ని మార్గాల్లో గంటకు ఒక సర్వీసు అందుబాటులో ఉండేలా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా అర్థరాత్రి తర్వాత బస్సులు పూర్తిగా నిలిచిపోకుండా నిరంతరంగా ప్రజా రవాణా అందుబాటులో ఉండేలా ప్రణాళిక రూపొందించారు. మొదటి దశలో ఆరు మార్గాలను ఎంపిక చేసి సర్వీసులు ప్రారంభించనున్నారు. ప్రయాణికుల ఆక్యుపెన్సీ, స్పందన, రాత్రి వేళల్లో ఉన్న డిమాండ్ను పరిశీలించిన తర్వాత మరిన్ని బస్సులు, మార్గాలను చేర్చనున్నారు.
తొలి దశలో ఆరు రూట్లలో
హైదరాబాద్లో రాత్రి సర్వీసులకు అధిక డిమాండ్ ఉండే ఆరు మార్గాలను అధికారులు ఎంపిక చేశారు. వీటిలో ఐటీ కారిడార్లు, ప్రధాన రవాణా కేంద్రాలు, నగర శివారు ప్రాంతాలను అనుసంధానించే మార్గాలకు ప్రాధాన్యం ఇచ్చారు.
ప్రధాన రూట్లు ఇవే:
* సికింద్రాబాద్ – హైటెక్ సిటీ – కొండాపూర్: 10H సర్వీసులు రాత్రి వేళల్లోనూ అందుబాటులో ఉంటాయి. ఈ మార్గంలో రాత్రి 10 గంటల నుంచి ఉదయం 5 గంటల వరకు పలు సర్వీసులు నడిపేలా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.
* బాచుపల్లి – వేవ్రాక్: 195W బస్సులు రాత్రి వేళల్లో సర్వీసులు అందించనున్నాయి.
* సికింద్రాబాద్ – హయత్నగర్: 290U బస్సులను రాత్రి వేళల్లో నడపనున్నారు. ఆలస్యంగా రైలు దిగే ప్రయాణికులకు ఉపయోగపడేలా సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ సమీపం నుంచి సర్వీసులు అందుబాటులోకి రానున్నాయి.
* మేడ్చల్ – గచ్చిబౌలి: 195 సర్వీసులు రాత్రి వేళల్లో అందుబాటులో ఉంటాయి.
* సికింద్రాబాద్ – పటాన్చెరు: 219 బస్సులు రాత్రి సర్వీసులు అందించనున్నాయి.
* కోఠి – పటాన్చెరు: 218 బస్సులు రాత్రి వేళల్లో నడవనున్నాయి.
* కోఠి – పటాన్చెరు: 222A సర్వీసులు కూడా రాత్రి సమయంలో అందుబాటులో ఉంటాయి.
* కొండాపూర్ – సికింద్రాబాద్: 10H బస్సులు రాత్రి 10 గంటల నుంచి ఉదయం 5 గంటల వరకు నడవనున్నాయి.
* హయత్నగర్ – జేబీఎస్: 290U బస్సులు రాత్రి వేళల్లో సర్వీసులు అందించనున్నాయి.
ఈ మార్గాల్లో బస్సుల సంఖ్య, ట్రిప్పుల వ్యవధిని ప్రయాణికుల రద్దీకి అనుగుణంగా సర్దుబాటు చేసే అవకాశం ఉంది.
నైట్ షిఫ్ట్ ఉద్యోగులకు ఎంతవరకు ఉపయోగం.?
కొత్త సర్వీసులతో రాత్రి విధులు ముగించుకునే ఉద్యోగులకు ప్రధానంగా ప్రయోజనం కలగనుంది. ఐటీ కంపెనీలు, బీపీవో సంస్థలు, ఆసుపత్రులు, హోటళ్లు, ఇతర సంస్థల్లో పనిచేసే ఉద్యోగులు అర్థరాత్రి తర్వాత కూడా తక్కువ ఖర్చుతో తమ గమ్యస్థానాలకు చేరుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ఇప్పటివరకు ఆర్టీసీ సర్వీసులు అందుబాటులో లేని సమయంలో క్యాబ్లు లేదా ఆటోలను ఆశ్రయించాల్సి వచ్చేది. ముఖ్యంగా దూర ప్రాంతాలకు వెళ్లాల్సిన వారికి ప్రయాణ వ్యయం పెరిగేది. నైట్ బస్సులు అందుబాటులోకి వస్తే ఈ ఖర్చు కొంత తగ్గే అవకాశం ఉంది.
అలాగే రాత్రి ఆలస్యంగా నగరానికి చేరుకునే రైలు, ఇతర ప్రాంతాల బస్సు ప్రయాణికులకు కూడా ఈ సేవలు ఉపయోగపడతాయి. రవాణా కేంద్రాల నుంచి నగరంలోని వివిధ ప్రాంతాలకు వెళ్లేందుకు అదనపు సౌకర్యం లభించనుంది.
త్వరలో మరిన్ని ప్రాంతాలకు విస్తరించే అవకాశం
ప్రస్తుతం ఆరు మార్గాలతో ప్రారంభిస్తున్నప్పటికీ ఇదే విధానాన్ని నగరంలోని ఇతర ప్రాంతాలకు కూడా విస్తరించాలని ఆర్టీసీ భావిస్తోంది. తొలి దశలో బస్సులకు వచ్చే ఆదరణను బట్టి తదుపరి నిర్ణయం తీసుకోనుంది. హైదరాబాద్లో రాత్రి జీవనశైలి పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ప్రజా రవాణా వ్యవస్థను కూడా అందుకు అనుగుణంగా మార్చాల్సిన అవసరం ఉందని అధికారులు భావిస్తున్నారు. ఐటీ హబ్లతో పాటు భవిష్యత్లో పర్యాటక ప్రాంతాలు, చారిత్రక ప్రదేశాలు, సందర్శకులు ఎక్కువగా వెళ్లే ప్రాంతాలను కూడా నైట్ బస్ నెట్వర్క్తో అనుసంధానించే అవకాశం ఉంది.