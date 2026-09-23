Liquor Shops: మందుబాబులకు షాక్.. మద్యం దుకాణాలు బంద్.. పూర్తి వివరాలు ఇవే
Wine Shops Closed: మందుబాబులకు షాకింగ్ న్యూస్. వినాయక నిమజ్జన వేడుకలు ప్రశాంతంగా జరిగేందుకు సైబరాబాద్, హైదరాబాద్ సహా వివిధ జిల్లాల్లో మద్యం విక్రయాలపై పోలీసులు కఠిన ఆంక్షలు విధించారు. మద్యం దుకాణాలు బంద్ చేశారు.
వినాయక నిమజ్జనం వేళ వైన్ షాప్స్ బంద్.. ఏ ఏరియాలో ఎప్పుడంటే?
వినాయక చవితి నవరాత్రుల ముగింపు సందర్భంగా నిర్వహించే గణేశ్ నిమజ్జన శోభాయాత్రల వేళ శాంతిభద్రతల పరిరక్షణకు పోలీస్ యంత్రాంగం, ప్రొహిబిషన్ అండ్ ఎక్సైజ్ శాఖ పూర్తి స్థాయిలో సిద్ధమయ్యాయి. వేడుకల్లో ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా, భక్తులందరూ ప్రశాంత వాతావరణంలో నిమజ్జనం పూర్తి చేసుకునేలా కట్టుదిట్టమైన చర్యలు చేపడుతున్నారు. ఇందులో భాగంగానే పలు నగరాలు, జిల్లాల్లో మద్యం విక్రయాలపై తాత్కాలికంగా ఆంక్షలు విధించారు.
మద్యం మత్తులో కొందరు చేసే చిల్లర పనుల వల్ల శోభాయాత్రల్లో అనవసర గొడవలు జరిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అందుకే, ముందుజాగ్రత్తగా పోలీస్ అధికారులు మద్యం షాపులను క్లోజ్ చేయిస్తున్నారు. నిబంధనలు అతిక్రమిస్తే కఠిన చర్యలు తప్పవని హెచ్చరిస్తున్నారు.
సైబరాబాద్, హైదరాబాద్ పరిధిలో 24 గంటల వైన్స్ బంద్
రాజధాని పరిధిలో నిమజ్జన శోభాయాత్రలు చాలా గ్రాండ్ గా జరుగుతాయి. ముఖ్యంగా ఖైరతాబాద్ మహాగణపతి సహా నగరంలో వేలాది విగ్రహాల నిమజ్జన కార్యక్రమాలు పెద్ద ఎత్తున సాగుతాయి. ఈ నేపథ్యంలో సైబరాబాద్ పోలీస్ కమిషనరేట్ పరిధిలో 24 గంటల పాటు మద్యం విక్రయాలను నిషేధిస్తూ సైబరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ డాక్టర్ ఎం. రమేష్, ఐపీఎస్ ఆదేశాలు ఇచ్చారు.
సైబరాబాద్ లో సెప్టెంబర్ 25 ఉదయం 6 గంటల నుంచి సెప్టెంబర్ 26 ఉదయం 6 గంటల వరకు అన్ని వైన్ షాపులు, కల్లు కాంపౌండ్లు, రెస్టారెంట్లకు అనుబంధంగా ఉన్న బార్లు పూర్తిగా క్లోజ్ కానున్నాయి. అలాగే హైదరాబాద్ పరిధిలోనూ సిపి వీసీ సజ్జనార్, ఐపీఎస్ ఆదేశాల మేరకు సెప్టెంబర్ 25న వైన్ షాపులు బంద్ అమల్లో ఉంటాయి. అయితే స్టార్ హోటళ్లు, రిజిస్టర్డ్ క్లబ్లకు చెందిన బార్లకు మాత్రం ఈ నిషేధం నుండి మినహాయింపు ఇచ్చారు.
తెలంగాణ జిల్లాల్లో ఆంక్షల అమలు తేదీలు ఇవే
కేవలం రాజధాని ప్రాంతంలోనే కాకుండా తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రధాన జిల్లాల్లో కూడా నిమజ్జనం రోజూ మద్యం షాపులు బంద్ కానున్నాయి.
• వరంగల్, కరీంనగర్, మెదక్, సిద్దిపేట, యాదాద్రి భువనగిరి: ఈ జిల్లాల్లో సెప్టెంబర్ 23 ఉదయం 6 గంటల నుంచి సెప్టెంబర్ 24 ఉదయం 6 గంటల వరకు వైన్స్, బార్లు బంద్ ఉంటాయి.
• జగిత్యాల జిల్లా: కలెక్టర్ ఆదేశాలతో ప్రొహిబిషన్ అండ్ ఎక్సైజ్ శాఖ కఠిన ఉత్తర్వులు ఇచ్చింది. జిల్లా వ్యాప్తంగా ఉన్న 71 మద్యం దుకాణాలు, 20 బార్లు, 304 బెల్లర్లను సెప్టెంబర్ 23 ఉదయం నుంచి సెప్టెంబర్ 25 ఉదయం వరకు ఏకంగా రెండు రోజుల పాటు మూసివేయనున్నారు.
• నిజామాబాద్ జిల్లా: ఇక్కడ సెప్టెంబర్ 22 నుంచే వైన్ షాపులపై ముందస్తు బంద్ ఆంక్షలు అమల్లోకి వచ్చాయి.
ఏపీలోనూ కట్టుదిట్టమైన భద్రతా చర్యలు
పొరుగు రాష్ట్రమైన ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని కర్నూలులో సైతం వినాయక నిమజ్జన శోభాయాత్రల నేపథ్యంలో సెప్టెంబర్ 22న మద్యం దుకాణాలు బంద్ చేశారు. ప్రధాన కూడళ్ల వద్ద ప్రజల రద్దీ, భద్రతా పరిస్థితులను దృష్టిలో ఉంచుకుని అక్కడి అధికారులు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
చట్టపరమైన చర్యలు తప్పవు
శాంతిభద్రతల పరిరక్షణ కోసం తెలంగాణ ఎక్సైజ్ చట్టం-1968లోని సెక్షన్ 20 ప్రకారం ఈ డ్రై డేస్ ఉత్తర్వులు జారీ చేసినట్లు సైబరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ డాక్టర్ ఎం. రమేష్ తెలిపారు. నిబంధనలను బ్రేక్ చేసి బ్లాక్ లో కానీ, దొంగతనంగా కానీ మద్యం విక్రయాలు జరిపితే షాపుల యజమానులపై చట్టపరమైన కఠిన చర్యలు ఉంటాయని స్పష్టం చేశారు. నిమజ్జన శోభాయాత్రల్లో మద్యం సేవించి గొడవలు సృష్టించే వారిపై ప్రత్యేక నిఘా ఏర్పాటు చేశామని, ప్రజలు, ఉత్సవ నిర్వాహకులు పోలీసులకు సహకరించాలని అధికారులు విజ్ఞప్తి చేశారు.