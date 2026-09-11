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- Mahendragiri Varahi Movie Review: మహేంద్రగిరి వారాహి మూవీ రివ్యూ.. సుమంత్కి ఈ సారైనా హిట్ పడిందా?
Mahendragiri Varahi Movie Review: మహేంద్రగిరి వారాహి మూవీ రివ్యూ.. సుమంత్కి ఈ సారైనా హిట్ పడిందా?
సుమంత్ మళ్లీ స్పీడ్ పెంచాడు. ఇప్పుడు ఆయన `మహేంద్రగిరి వారాహి` మూవీతో వచ్చారు. ఐశ్వర్య రాజేష్, సిద్ధు జొన్నలగడ్డ నటించిన ఈ మూవీ నేడు విడుదలైంది. మరి ఇది ఆడియెన్స్ ని ఆకట్టుకుందా? సుమంత్కి హిట్ పడిందా అనేది చూద్దాం.
మహేంద్రగిరి వారాహి మూవీ రివ్యూ
అక్కినేని ఫ్యామిలీ హీరో సుమంత్ ఒకప్పుడు స్టార్ హీరోగా రాణించారు. లవ్ స్టోరీస్, మాస్ సినిమాలతో అదరగొట్టాడు. కానీ ఆ తర్వాత ఆ స్థాయి సక్సెస్లు లేవు. దీంతో కొంత బ్రేక్ తీసుకున్నారు. అడపాదడపా సినిమాలు చేసుకుంటూ వచ్చారు. ఇప్పుడు మళ్లీ పుంజుకున్నారు. స్పీడ్ పెంచారు. వరుస సినిమాలతో సందడి చేస్తున్నారు. ఆ మధ్యనే `న్యూటన్స్ 3వ లా`తో అలరించిన ఆయన ఇప్పుడు `మహేంద్రగిరి వారాహి` మూవీతో ఆడియెన్స్ ముందుకు వచ్చారు. దీనికి సంతోష్ జాగర్లమూడి దర్శకత్వం వహించగా, ఇందులో ఐశ్వర్య రాజేష్, మీనాక్షి గోస్వామి, మాళవిక నాయర్ హీరోయిన్లుగా నటించారు. సిద్ధు జొన్నలగడ్డ స్పెషల్ రోల్ చేశారు. వెన్నెల కిశోర్, బ్రహ్మానందం, రాజీవ్ కనకాల, అలీ వంటి వారు ఇతర పాత్రల్లో మెరిశారు. రాజశ్యామల ఎంటర్టైన్మెంట్స్, బ్రిడ్జ్ ఫిల్మ్స్ పతాకాలపై కలిపు మధు, సురభి లక్ష్మణ్ రావు నిర్మించారు. అనూప్ రూమెన్స్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా, ఆర్కే ప్రతాప్ సినిమాటోగ్రఫీ, జునైద్ సిద్ధిఖి ఎడిటర్గా వ్యవహరించారు. ఈ చిత్రం నేడు శుక్రవారం(సెప్టెంబర్ 11)న విడుదలైంది. మరి సినిమా ఎలా ఉంది? సుమంత్కి మరో హిట్ పడిందా అనేది రివ్యూలో తెలుసుకుందాం.
మహేంద్రగిరి వారాహి మూవీ కథ
మహేంద్రగిరి రాజవంశాన్ని 200 ఏళ్లుగా వారాహి అమ్మవారి శాపం వెంటాడుతుంటుంది. ఆ కుటుంబంలో జన్మించిన ప్రతి మగాడు 33వ జన్మతిథి రోజు కన్నుమూస్తుంటారు. అది యాక్సిడెంట్గానే జరుగుతుంటుంది. అమ్మవారే స్వయంగా వచ్చి ప్రాణాలు తీస్తుంటుంది. అందుకు కారణం ఆ వంశంలో మహేంద్రవర్మ అనే రాజు.. మహేంద్రగిరి అమ్మవారి దేవాలయంలో ఉన్న అమ్మాయిపై అఘాయిత్యానికి పాల్పడటమే. ఆ శాప విముక్తికోసం రాజవంశానికి చెందినవారు అనేక రకాల పూజలు చేస్తారు. కానీ ఫలితం ఉండదు. దీన్ని రాజేంద్ర వర్మ(సిద్ధు జొన్నలగడ్డ) సైతం ఎదురిస్తాడు. కానీ ఆ శాపానికి బలవుతాడు. అతని భార్య సుజాత(మాళవిక మోహనన్) అప్పటికే గర్భవతి. ఆమె కూడా కారు ప్రమాదంలో గాయపడుతుంది. కానీ ఆమె ఏమైందనేది సస్పెన్స్. ఇక ప్రస్తుతం రాజవంశంలో మగాళ్లు లేదు. కానీ కూతురు కొడుకు ఉంటాడు. అతను కూడా వీరి రక్తమే కావడంతో ఆ శాపం వారికి కూడా వర్తిస్తుంటుందంటారు. అయితే దాన్ని నరేంద్రవర్మ(వంశీ) పెద్దగా లెక్కచేయడు. దానికి విముక్తి ఉందని తన భార్య చెబుతుంది. కానీ అది కూడా విఫలమవుతుంది. అతను, అతనితోపాటు సిద్ధార్థ్(సుమంత్) అన్న రాజీవ్(కమల్ కామరాజు) కూడా అమ్మవారి శాపానికి బలవుతారు. ఇద్దరు ఒకే రోజు మహేంద్రగిరి వారాహి అమ్మవారి టెంపుల్కి వస్తారు. అందులో దున్నపోతు వారిద్దని పొడిచి చంపేస్తుంది. ఇదంతా అమ్మవారి శాపం వల్లే జరిగిందా? లేక దీని వెనకాల ఇంకా ఎవరైనా ఉన్నారా? అనే అనుమానం సిద్ధార్థ్కి కలుగుతుంది. సిద్ధార్థ్ ఒక యూట్యూబర్. ఇలాంటి మూఢ నమ్మకాలను ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి దొంగ బాబాలు, మాంత్రికుల బండారాలు బయటపెడుతుంటాడు. అయితే ఇప్పుడు తన అన్న రాజీవ్ మరణానికి కారణం ఏంటి? మహేంద్రగిరి రాజవంశంలో అసలు ఏం జరిగిందనేది తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తుంటాడు. మరి ఈ క్రమంలో తనకు ఎదురైన అడ్డంకులేంటి? ఎలాంటి అనుభవాలు ఫేస్ చేశాడు? ఇందులో బ్రహ్మానందం, రాజీవ్ కనకాల, వెన్నెల కిశోర్ పాత్రలు ఏంటి? వారి పాత్రల్లో ఉన్న ట్విస్ట్ లేంటి? ఐశ్వర్యా రాజేష్ పాత్రేంటి? ఈ మొత్తానికి సిద్ధార్థ్ ఎలాంటి ముగింపు పలికారు అనేది మిగిలిన సినిమా.
మహేంద్రగిరి వారాహి మూవీ విశ్లేషణ
ఒక కుటుంబంలో అమ్మవారి శాపం, దేవుడి శాపం కథతో `మురారి` సినిమా వచ్చింది. అది పెద్ద హిట్. మళ్లీ అలాంటి కథతోనే ఇప్పుడు `మహేంద్రగిరి వారాహి` మూవీని రూపొందించారు. శాపం ఉందనేది ముందే తెలిసిపోతుంది. దాన్ని ఆ రాజవంశానికి చెందిన వాళ్లు ఎలా ఫేస్ చేశారు? దాన్నుంచి బయటపడ్డారా? బలయ్యారా? అనేదే కథ. దాన్ని ట్విస్ట్ లతో నడిపించడం విశేషం. కానీ ఆ ట్విస్టే సినిమాకి పెద్ద మైనస్. ఇక సినిమా ప్రారంభంలో శాపానికి సంబంధించిన బ్యాక్ స్టోరీని వివరిస్తారు. అది ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది. కానీ ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లోకి వచ్చాక ఆ ఎమోషన్ గానీ, ఆ పెయిన్గానీ సినిమాలో క్యారీ కాదు. మెయిన్గా కథ పరంగానే లాజిక్ లెస్గా ఉంది. దాన్ని కన్విన్సింగ్గా చూపించడంలో దర్శకుడు తడబడ్డాడు. హీరో సుమంత్ యూట్యూబ్ ఛానెల్ రన్ చేయడం, దానికోసం ఆయన మూఢవిశ్వాసాలను వ్యాప్తి చేసే వారిని పట్టించడం వంటి సీన్లు టైమ్ పాస్ గా ఉన్నాయి. రొటీన్గా నడిచాయి. ఓ వైపు సిద్ధార్థ్ కోణంలో, ఇంకోవైపు మహేంద్రగిరి రాజవంశంలో జరిగే సన్నివేశాలతో నడిపించారు. ఆయా సీన్లు నత్తనడకనా సాగుతాయి. ఏమాత్రం ఎంగేజ్ చేసేలా లేవు. కానీ ప్రమాదాలు, ఆ వంశంలోని వారు చనిపోవడం, కొంత మిస్టరీయస్ అంశాలు ఆకట్టుకుంటాయి. థ్రిల్లర్ ఎపిసోడ్ ఎంగేజ్ చేస్తాయి. అమ్మవారికి సంబంధించిన సీన్లు ఆసక్తికరంగా సాగుతాయి. కాకపోతే వామ్ ఫ్యాక్టర్స్ అనిపించవు. వారాహి టెంపుల్లో చోటు చేసుకున్న రెండు మరణాలతో కథ వేడెక్కుతుంది. సెకండాఫ్ లో హీరో ఇన్వెస్టిగేషన్ కొంత ఆసక్తికరంగా సాగుతుంది. ఏం జరుగుతుందనే క్యూరియాసిటీని క్రియేట్ చేస్తుంది. కానీ చివర్లో ఇచ్చిన ట్విస్ట్ తో సినిమాపై ఇంప్రెషన్ మొత్తం పోయింది. అదొక కామెడీగా మారిపోయింది. అక్కడ దర్శకుడు పప్పులో కాలేశాడు. కామెడియన్ల పాత్రల్లోని ట్విస్ట్ ని ఆడియెన్స్ యాక్సెప్ట్ చేయలేరు. దర్శకుడు ఆ విషయంలో ఫెయిల్ అయ్యాడు. కథ బ్యాక్ డ్రాప్ని అంతే బలంగా చెప్పడంలో, అంతే ఎమోషనల్గా, నాటకీయంగా ఆవిష్కరించడంలో దర్శకుడు పూర్తిగా విఫలమయ్యాడు. మరోవైపు దేవతకి సంబంధించిన సీన్లలోనూ హై మూమెంట్స్ లేవు. ఏదో పెట్టాలని పెట్టారు. ఈ మధ్య ఏఐ వచ్చి ప్రతిదానికి వాటిని ఉపయోగిస్తున్నారు. దీంతో ఒరిజినాలిటీ మిస్ అవుతుంది. అదే సినిమాలకు మైనస్ గా మారుతుంది. ఇందులోనూ అదే జరిగింది. మెయిన్గా మూవీని డ్రామా పండలేదే, కాన్ల్ఫిక్ట్ ని మరింత బలంగా, హీరో పాత్రని స్ట్రాంగ్గా చూపించి ఉంటే బాగుండేది. మొత్తంగా ఇదొక నిరాశపరిచే సినిమాగా నిలిచింది.
మహేంద్రగిరి వారాహి మూవీలో ఆర్టిస్ట్ లు ఎలా చేశారంటే?
సిద్ధార్థ్ పాత్రలో సుమంత్ ఫర్వాలేదనిపించాడు. ప్రారంభంలో ఆయన పాత్ర పెద్దగా ఇంపాక్ట్ చూపలేదు. సెకండాఫ్లో బాగుంది. సుమంత్ కూడా మెప్పించే ప్రయత్నం చేశాడు. కానీ ఈ కథకి ఆయన సెట్ కాలేదనే ఫీలింగ్ కలుగుతుంది. ఇక రాజేంద్ర వర్మగా సిద్ధు జొన్నలగడ్డ కాసేపు కనిపించి మెప్పించాడు. కానీ ఆయన పాత్ర ఏమాత్రం ఇంపాక్ట్ చూపించలేదు. ఎందుకు చేశాడీ రోల్ అనిపిస్తుంది. అలాగే ఐశ్వర్యా రాజేష్ పాత్ర కాసేపు సర్ప్రైజ్ చేస్తుంది. కానీ ఆమె పాత్రలో కూడా వాహ్ ఫ్యాక్టర్ మిస్ అయ్యింది. నిజానికి ఆ ఛాన్స్ ఉన్నా, ఆమెని సరిగా చూపించలేకపోయారు. నరేంద్ర వర్మగా వంశీ మెప్పించే ప్రయత్నం చేశాడు. కమల్ కామరాజు పాత్ర కూడా ఓకే అనిపిస్తుంది. కానీ ఈ పాత్రలకు వేటికి సరైన ప్రయారిటీ లేదు. మరోవైపు పూజారిగా బ్రహ్మానందం కనిపించాడు. ఆయన పాత్రలోని ట్విస్ట్ షాకిస్తుంది. అలాగే రాజీవ్ కనకాల పాత్రలోని ట్విస్ట్ ఊహించేలా ఉంటుంది. దీనికితోడు వెన్నెల కిశోర్ పాత్ర కొంత ఎంటర్ టైన్ చేసింది. కానీ అన్ని చోట్ల వర్కౌట్ కాలేదు. ఆయన పాత్రలో ట్విస్ట్ కూడా షాకిస్తుంది. మిగిలిన నటీనటులు ఓకే అనిపించారు.
మహేంద్రగిరి వారాహి మూవీ టెక్నీకల్గా ఎలా ఉందంటే?
సినిమాకి అనూప్ రూబెన్స్ మ్యూజిక్ అందించారు. ఆయన పాటలు, నేపథ్య సంగీతం కొంత వరకు ఓకే. కానీ ఎలివేట్ చేయాల్సిన సీన్లలోనూ నార్మల్గానే ఆర్ఆర్ ఉండటం, అది కూడా రొటీన్గానే ఉంది. ఇదే సినిమాకి పెద్ద మైనస్గా చెప్పొచ్చు. దీంతో చాలా సీన్లు తేలిపోయాయి. ముఖ్యంగా దేవుడికి సంబంధించిన సీన్లు చప్పగా సాగాయి. ఆర్కే ప్రతాప్ కెమెరా వర్క్ బాగుంది. విజువల్ పరంగా ఆకట్టుకునేలా ఉంది. ఎడిటింగ్ పరంగా కొంత వర్క్ చేయాల్సింది. దర్శకుడు సంతోష్ జాగర్లపూడి ఎంచుకున్న కథ పాతదే అయినా దాన్ని ఇంట్రెస్టింగ్గా తెరకెక్కించడంలో విఫమలయ్యారు. సినిమా లుక్ గ్రాండియర్గా ఉంది. కానీ ఆ స్థాయి సీన్లు లేకపోవడం మైనస్గా చెప్పొచ్చు. సస్పెన్స్ అంశాలు ఫర్వాలేదు. కానీ చివర్లో ఇచ్చిన ట్విస్ట్ తేలిపోయింది. సినిమా మీద ఇంప్రెషన్ మొత్తం పోయింది. అక్కడ కాస్టింగ్ రాంగ్ ఛాయిస్గా చెప్పొచ్చు. సినిమాలో చాలా వరకు రాంగ్ కాస్టింగ్ జరిగింది. దీంతో బలమైన సీన్లు కూడా పండలేకపోయాయి. బోర్ తెప్పించాయి.
ఫైనల్గా
దేవుడికి సంబంధించిన కథతో సినిమా అంటే దానికి సంబంధించిన బలమైన ఎమోషన్ ఉండాలి. అది సినిమా మొత్తం ట్రావెల్ కావాలి. ఏదో పెట్టామని పెడితే వర్కౌట్ కాదు, ఆడియెన్స్ కి కనెక్ట్ కాదు. ఇందులోనూ అప్పటి వరకు హైప్ ఇచ్చి, చివర్లో తస్సుమనిపించారు. దీంతో డిజప్పాయింట్ చేసింది.
రేటింగ్: 2