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రైస్ వాటర్‌ని ఇలా వాడితే.. జుట్టు వద్దన్నా పెరుగుతుంది!

life Aug 31 2026
Author: Kavitha G Image Credits:Getty
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రైస్ వాటర్‌తో హెయిర్ కేర్

బియ్యం కడిగిన నీటిని పారేయకుండా జుట్టు సంరక్షణకు ఉపయోగించవచ్చు. ఇది జుట్టును స్మూత్‌గా, సాఫ్ట్‌గా మారుస్తుంది.

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తయారీ విధానం

ఒక కప్పు బియ్యాన్ని కడిగి, రెండు మూడు కప్పుల నీటిలో కొంతసేపు నానబెట్టాలి. ఆ నీటిని వడకట్టి ఉపయోగించాలి.

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ఎలా వాడాలి?

జుట్టుకు షాంపూ చేసిన తర్వాత రైస్ వాటర్‌ను జుట్టు, స్కాల్ప్‌పై అప్లై చేసి కొన్ని నిమిషాలు ఉంచాలి. ఆ తర్వాత నార్మల్ వాటర్ తో కడిగేయాలి.

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వారానికి ఎన్నిసార్లు?

రైస్ వాటర్ ని వారానికి ఒకసారి ఉపయోగిస్తే సరిపోతుంది. ప్రతిరోజూ ఉపయోగించాల్సిన అవసరం లేదు.

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జుట్టు ఆరోగ్యం

జుట్టు ఆరోగ్యంగా, ఒత్తుగా పెరగడానికి బియ్యం నీళ్లు చక్కగా పనిచేస్తాయని కొన్ని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి. 

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ఇది తప్పనిసరి

మొదటిసారి బియ్యం నీటిని వాడేటప్పుడు ప్యాచ్ టెస్ట్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు. దురద, మంట లేదా ఎర్రబడటం వంటివి ఉంటే వెంటనే వాడటం ఆపేయాలి.

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