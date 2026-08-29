Home Decor: సెంటు సీసాలు పడేయకండి..ఇలా చేస్తే మీ ఇల్లు రాయల్ లుక్ లో మెరిసిపోతుంది
Home Decor: సెంటు అయిపోగానే ఆ బాటిల్ పడేస్తున్నారా? అయితే ఇకపై వృథా చేయకండి. వాటితోనే ఇంటికి రాయల్, గ్రాండ్ లుక్ తీసుకురావొచ్చు. చూసివాళ్లంతా వావ్ అంటారు.
సెంటు అయిపోగానా ఆ బాటిల్ పడేస్తున్నారా?
సెంటు అయిపోగానే ఆ బాటిల్ పడేసేముందు ఇలా చేయండి. పొడవుగా, సన్నని మూతి ఉన్న పెర్ఫ్యూమ్ బాటిళ్లు చిన్న పూలు పెట్టుకోవడానికి చాలా బాగుంటాయి. ముందుగా బాటిల్ లోపల ఉన్న స్మెల్, మిగిలిపోయిన లిక్విడ్ను శుభ్రంగా కడిగి ఆరబెట్టాలి. తర్వాత కొద్దిగా నీళ్లు పోసి, కొన్ని చిన్న పూలు లేదా మొక్కల కాడలను అందులో పెట్టొచ్చు. దీన్ని బెడ్రూమ్ టేబుల్, కిటికీ పక్కన లేదా ఆఫీస్ డెస్క్పై పెడితే చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది. వేర్వేరు ఆకారాల్లో ఉన్న రెండు, మూడు బాటిళ్లను కలిపి పెడితే లుక్ ఇంకా బాగుంటుంది.
రూమ్ ఫ్రెషనర్ డిఫ్యూజర్
ఫెయిరీ లైట్ బాటిల్
ట్రాన్స్ ప్రెంట్ గా ఉండే గాజు పెర్ఫ్యూమ్ బాటిల్ ఉంటే, దాన్ని చిన్న డెకరేటివ్ లైట్గా మార్చొచ్చు. బ్యాటరీతో పనిచేసే మినీ LED లేదా కార్క్ ఫెయిరీ లైట్లను బాటిల్ లోపల పెట్టాలి. రాత్రిపూట ఈ లైట్లను ఆన్ చేస్తే, గాజులోంచి కనిపించే చిన్న దీపాలు చాలా అందంగా ఉంటాయి. దీన్ని బెడ్రూమ్ టేబుల్, పుస్తకాల అర లేదా హాల్లో పెట్టొచ్చు. బ్యాటరీ, వైర్లు సురక్షితంగా ఉన్నాయో లేదో చూసుకుని, పిల్లలకు అందని చోట పెట్టడం మంచిది.
డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ ఆర్గనైజర్
బాటిల్ను ఎలా శుభ్రం చేయాలి?
పాత పెర్ఫ్యూమ్ బాటిల్లో స్మెల్, నూనె మరకలు ఉండే అవకాశం ఉంది. అందుకే మళ్లీ వాడే ముందు బాటిల్ను బాగా కడిగి, శుభ్రమైన నీటితో చాలాసార్లు కడిగి, పూర్తిగా ఆరబెట్టడం ముఖ్యం. మూత లేదా స్ప్రే భాగాన్ని బలవంతంగా తీయడానికి ప్రయత్నించకండి. ముఖ్యంగా గాజు బాటిళ్లు ఓపెన్ చేసినప్పుడు పగిలి గాయాలు కాకుండా జాగ్రత్తగా ఉండాలి.