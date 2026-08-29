Gold Plated Bangles: అచ్చం బంగారంలా మెరిసే గోల్డ్ ప్లేటెడ్ గాజులు

కంప్లీట్ గా ఫ్లవర్ డిజైన్ తో ఈ గాజులు ఉంటాయి. చేతులకు వేసుకుంటే.. బంగారు గాజుల్లానే కనిపిస్తాయి. చాలా అందంగా ఉంటాయి..
పీకాక్ డిజైన్ నచ్చని వారు చాలా అరుదు అని చెప్పొచ్చు. ఇలాంటి పీకాక్ గాజులు చాలా అందంగా కనిపిస్తాయి.
లీఫ్ ప్యాటర్న్ గాజులు చాలా అందంగా ఉంటాయి. చేతులకు వేసుకున్నా కూడా చాలా నిండుగా కనిపిస్తాయి. వీటిని బంగారం కాదు అంటే ఎవరూ నమ్మలేరు.
ఈ డిజైన్ గాజులు కాస్త డిఫరెంట్ లుక్ ఇస్తాయి. ట్విస్టెడ్ ప్యాటర్న్ లో ఉంటాయి. క్లాసీ లుక్ కూడా ఇస్తాయి.
ఇలాంటి కడియం లాంటి గాజులు.. మంచి ట్రెండీ లుక్ ఇస్తాయి. ఈ కాలం అమ్మాయిలకు బాగా నచ్చే డిజైన్ ఇది.
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