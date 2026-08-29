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Gold Plated Bangles: అచ్చం బంగారంలా మెరిసే గోల్డ్ ప్లేటెడ్ గాజులు

life Aug 29 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:Instagram
Telugu

ఫ్లవర్ డిజైన్ గాజులు

కంప్లీట్ గా ఫ్లవర్ డిజైన్ తో ఈ గాజులు ఉంటాయి.  చేతులకు వేసుకుంటే.. బంగారు గాజుల్లానే కనిపిస్తాయి. చాలా అందంగా ఉంటాయి..

Image credits: Instagram
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నెమలి డిజైన్ గాజులు

పీకాక్ డిజైన్ నచ్చని వారు చాలా అరుదు అని చెప్పొచ్చు. ఇలాంటి పీకాక్ గాజులు చాలా అందంగా కనిపిస్తాయి.

Image credits: Pinterest
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లీఫ్ ప్యాటర్న్ గాజులు..

లీఫ్ ప్యాటర్న్ గాజులు చాలా అందంగా ఉంటాయి. చేతులకు వేసుకున్నా కూడా చాలా నిండుగా కనిపిస్తాయి. వీటిని బంగారం కాదు అంటే ఎవరూ నమ్మలేరు.

Image credits: Instagram
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ట్విస్టెడ్ గాజులు..

ఈ డిజైన్ గాజులు కాస్త డిఫరెంట్ లుక్ ఇస్తాయి. ట్విస్టెడ్ ప్యాటర్న్ లో  ఉంటాయి.  క్లాసీ లుక్ కూడా ఇస్తాయి.

Image credits: Instagram
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ట్రెండీ కడియం..

ఇలాంటి కడియం లాంటి గాజులు.. మంచి ట్రెండీ లుక్ ఇస్తాయి. ఈ కాలం అమ్మాయిలకు బాగా నచ్చే డిజైన్ ఇది.

Image credits: Pinterest

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