ప్రపంచ ప్రఖ్యాత సరస్సు పేరు మార్చిన ట్రంప్... ఎందుకో తెలుసా?
నిత్యం ఏదో ఒక వివాదంలో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ పేరు వినిపిస్తుంటుంది. తాజాగా ప్రపంచ ప్రఖ్యాతిగాంచిన ఓ సరస్సు పేరును మార్చి వార్తల్లో నిలిచారు. సరస్సుపై అతడి కన్ను ఎందుకు పడిందంటే…
ఆ సరస్సుపై ట్రంప్ కన్ను..
కెనడాతో వాణిజ్య యుద్ధం తారస్థాయికి చేరిన వేళ అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మరో సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ప్రఖ్యాత 'ఒంటారియో సరస్సు' (Lake Ontario) పేరును "లేక్ అమెరికా"గా మారుస్తూ అధికారికంగా ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ట్రంప్ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం అమెరికా-కెనడా సంబంధాల్లో తీవ్ర ప్రకంపనలు సృష్టిస్తోంది. సోషల్ మీడియాలో అయితే ఈ విషయంపై మీమ్స్, జోకులు పేలుతున్నాయి.
ఈ కొత్త పేరు కేవలం అమెరికా ప్రభుత్వ రికార్డులకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది. కెనడా గానీ, అంతర్జాతీయ సంస్థలు గానీ ఈ పేరును వాడాల్సిన అవసరం లేదు. ఒంటారియో సరస్సులో 52 శాతం కెనడా భూభాగంలో ఉండగా, మిగిలిన ప్రాంతం అమెరికాలోని న్యూయార్క్లో ఉంది. "ఒంటారియో సరస్సు పేరును తక్షణమే 'లేక్ అమెరికా'గా మారుస్తున్నాం. ఈ విషయం గురించి నేను చాలా కాలంగా ఆలోచిస్తున్నాను" అని ట్రంప్ మీడియాకు తెలిపారు.
సోషల్ మీడియాలో ట్రంప్ పై మీమ్స్
ట్రంప్ ప్రకటన వెలువడిన వెంటనే 'ఎక్స్' (ట్విట్టర్) సహా ఇతర సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్లలో మీమ్స్ వరద పారింది. కెనడా జాతీయ పక్షులైన కెనడియన్ గీస్ను (Canadian Geese) ఇకపై "డొనాల్డ్ డక్స్" (Donald Ducks) అని పిలవాలా? అంటూ నెటిజన్లు సెటైర్లు వేస్తున్నారు. "సరస్సు పేరునే 'లేక్ అమెరికా' అని మార్చాక, అక్కడున్న కెనడియన్ బాతులను 'డొనాల్డ్ డక్స్' అని పిలవడమే కరెక్ట్!" అంటూ యూజర్లు వ్యంగ్యాస్త్రాలు సంధిస్తున్నారు.
ఒంటారియో సరస్సు పేరు మార్పుపై కెనడా ప్రధాని అభ్యంతరం
ట్రంప్ నిర్ణయాన్ని కెనడా ప్రధాని మార్క్ కార్నీ తీవ్రంగా వ్యతిరేకించారు. "కెనడా, అమెరికా దేశాలు పుట్టకముందు నుంచే ఈ సరస్సుకు ఒక చరిత్ర ఉంది. వాస్తవం ఏంటంటే, దీనిని అప్పుడూ, ఇప్పుడూ, ఎప్పటికీ 'ఒంటారియో సరస్సు' అనే పిలుస్తారు" అని ఆయన ఘాటుగా స్పందించారు. అమెరికాలోనూ ట్రంప్ చర్యపై వ్యతిరేకత వ్యక్తమైంది.
క్యాథీ హోచుల్ (న్యూయార్క్ గవర్నర్) : న్యూయార్క్ ఎప్పటికీ ఈ కొత్త పేరుతో పిలవదని స్పష్టం చేశారు.
ఫిల్ స్కాట్ (వెర్మాంట్ గవర్నర్) : అధ్యక్షుడి నిర్ణయం "చిల్లరగా, నిరాశపరిచేలా ఉంది" అని వ్యాఖ్యానించారు.
బెర్నీ శాండర్స్ (సెనెటర్) : అమెరికా ప్రజలకు ఉచిత వైద్యం, విద్య, ఇళ్లు కావాలి కానీ, సరస్సుల పేర్లు మార్చడం కాదని ప్రభుత్వంపై విరుచుకుపడ్డారు.
ముదిరిన అమెరికా-కెనడా వాణిజ్య యుద్ధం
ఈ పేరు మార్పు వివాదం రెండు దేశాల మధ్య జరుగుతున్న తీవ్రమైన ఆర్థిక యుద్ధంలో భాగమే. ఆగస్టులో చర్చలు విఫలమైన తర్వాత, అమెరికా సుమారు $20 బిలియన్ల విలువైన కెనడా వస్తువులపై (వైన్, పాల ఉత్పత్తులు, ఫర్నిచర్, సిమెంట్, హాకీ పరికరాలు మొదలైనవి) ఏకంగా 50% సుంకం (Tariff) విధించింది. అమెరికా చర్యను అన్యాయమన్న కెనడా, ప్రతీకారంగా 15% నుంచి 50% వరకు సుంకాలను ప్రకటించింది. ఇవి సెప్టెంబర్ 8, 2026 నుంచి అమల్లోకి రానున్నాయి. దీనికి తోడు జనవరి 1, 2027 నుంచి కెనడా వాహనాలు, ఉక్కుపై సుంకాన్ని 50%కి పెంచుతామని ట్రంప్ హెచ్చరించడంతో సరిహద్దుల్లోని ఇరు దేశాల వ్యాపారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.