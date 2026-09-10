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- iPhone 18 Pro: ల్యాప్టాప్ల కంటే స్పీడ్.. 2nm A20 ప్రో చిప్తో ఆపిల్ ఐఫోన్ 18 ప్రో వచ్చేసింది భయ్యా.. ధర, ఫీచర్లు ఇవే
iPhone 18 Pro: ల్యాప్టాప్ల కంటే స్పీడ్.. 2nm A20 ప్రో చిప్తో ఆపిల్ ఐఫోన్ 18 ప్రో వచ్చేసింది భయ్యా.. ధర, ఫీచర్లు ఇవే
Apple iPhone 18 Pro: ఆపిల్ ఐఫోన్ 18 ప్రో సిరీస్ విడుదలైంది. వేరియబుల్ ఎపర్చర్ కెమెరా, A20 ప్రో చిప్, సిరి ఏఐ, మైండ్ బ్లోయింగ్ బ్యాటరీ లైఫ్తో సరికొత్త ఫీచర్లను ఇందులో తీసుకొచ్చింది. ఆపిల్ ఐఫోన్ 18 ప్రో లో ఉన్న స్పెక్స్, ఫీచర్లు సహా ధర వివరాలు మీకోసం.
మార్కెట్లోకి ఐఫోన్ 18 ప్రో సిరీస్: కొత్త కలర్స్, నెక్స్ట్ లెవెల్ కెమెరా కంట్రోల్స్ ఇవే
ఆపిల్ తన మోస్ట్ అవేటెడ్ స్మార్ట్ఫోన్లు ఐఫోన్ 18 ప్రో (iPhone 18 Pro), ఐఫోన్ 18 ప్రో మాక్స్ (iPhone 18 Pro Max) మోడళ్లను కాలిఫోర్నియాలోని కుపెర్టినోలో అధికారికంగా విడుదల చేసింది. ఇప్పటివరకు వచ్చిన ఐఫోన్లలోకెల్లా అత్యంత అడ్వాన్స్డ్ ప్రో కెమెరా సిస్టమ్, మునుపెన్నడూ లేనంత భారీ బ్యాటరీ లైఫ్, నెక్స్ట్ లెవెల్ పెర్ఫార్మెన్స్ను ఈ కొత్త ప్రో లైనప్లో తీసుకొచ్చారు.
ఈ రెండు ఫోన్లు సరికొత్త A20 ప్రో (A20 Pro) చిప్సెట్, అప్గ్రేడెడ్ వేపర్ ఛాంబర్తో పనిచేస్తాయి. iOS 27, ఆపిల్ ఇంటెలిజెన్స్, సిరి ఏఐ కాంబినేషన్తో ఈ ఫోన్లు పర్సనల్ ఏఐ హబ్లా మారనున్నాయి. బ్లాక్, సిల్వర్, గ్లేసియర్, సరికొత్త బర్గండి కలర్ ఆప్షన్లలో ఇవి అందుబాటులోకి రానున్నాయి.
వేరియబుల్ ఎపర్చర్తో తిరుగులేని 48MP ఫ్యూజన్ కెమెరా
ఐఫోన్ హిస్టరీలోనే మొదటిసారిగా ఐఫోన్ 18 ప్రో మోడళ్లలో వేరియబుల్ ఎపర్చర్ సపోర్ట్ ఇచ్చారు. ఇందులో ఉండే 48MP ఫ్యూజన్ మెయిన్ కెమెరా సిస్టమ్ లైటింగ్, డెప్త్ ఆఫ్ ఫీల్డ్కు అనుగుణంగా ఎపర్చర్ను ఆటోమేటిక్గా అడ్జస్ట్ చేస్తుంది. దీనివల్ల లో లైట్ ఫోటోగ్రఫీ చాలా క్లియర్గా వస్తుంది. ప్రో యూజర్లు తమకు కావాల్సిన విధంగా నాలుగు ఎపర్చర్ సెట్టింగ్స్ను మ్యాన్యువల్గా మార్చుకోవచ్చు.
కెమెరా యాప్లో ప్రో కంట్రోల్స్ ద్వారా లెన్స్ ఎపర్చర్, షట్టర్ స్పీడ్, వైట్ బ్యాలెన్స్, హిస్టోగ్రామ్లను నేరుగా యాక్సెస్ చేయవచ్చు. అంతేకాదు, 4K డోల్బీ విజన్ HDRలో టైమ్-ల్యాప్స్ వీడియోలు రికార్డ్ చేయవచ్చు. ఆడియో మిక్స్ ద్వారా బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ను ఐసోలేట్ చేసి వాయిస్ క్లారిటీని పెంచుకోవచ్చు.
ఆపిల్ రిఫరెన్స్ ఇమేజ్, అప్గ్రేడెడ్ డైనమిక్ ఐలాండ్
ఐఫోన్ 18 ప్రో మోడళ్లలో ఆపిల్ రిఫరెన్స్ ఇమేజ్ అనే కొత్త ఫీచర్ పరిచయం చేశారు. కెమెరా క్యాప్చర్ చేసే ప్రతి పిక్సెల్ను సైన్ చేయడం ద్వారా ఫోటో ఒరిజినాలిటీని నిరూపించవచ్చు. ఏఐ ద్వారా ఎడిట్ చేసిన లేదా క్రియేట్ చేసిన ఫోటోలను గుర్తించడానికి ఇది సహాయపడుతుంది.
మరోవైపు, డైనమిక్ ఐలాండ్ డిజైన్ను మరింత పర్ఫెక్ట్గా మార్చారు. పరిమాణం తగ్గడమే కాకుండా, ఇప్పుడు ఒకేసారి మూడు లైవ్ యాక్టివిటీలను స్క్రీన్ పై చూపిస్తుంది. ఫేస్ ఐడీ, యాప్ అథెంటికేషన్, పేమెంట్స్ వంటి సెక్యూర్ ఫీచర్లు యథావిధిగా పనిచేస్తాయి.
పవర్ఫుల్ 2-నానోమీటర్ A20 ప్రో చిప్, మైండ్ బ్లోయింగ్ బ్యాటరీ
మొబైల్ ప్రాసెసింగ్ రంగాన్నే మార్చేసేలా లేటెస్ట్ 2-నానోమీటర్ టెక్నాలజీతో A20 ప్రో చిప్ను తయారు చేశారు. ఇందులో 6-కోర్ సిపియు, 7-కోర్ జిపియు, 32-కోర్ ఏఐ ప్రాసెసింగ్ పవర్ ఉన్న డ్యూయల్ 16-కోర్ న్యూరల్ ఇంజిన్ ఉన్నాయి. కొత్త వేపర్ ఛాంబర్ కూలింగ్ సిస్టమ్ వల్ల ఫోన్ హీట్ అవ్వకుండా 40 శాతం మెరుగైన పెర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తుంది. N1 వైర్లెస్ చిప్ ద్వారా వై-ఫై 7, బ్లూటూత్ 6 సపోర్ట్ లభిస్తుంది.
ఈసారి బ్యాటరీ విషయంలో ఆపిల్ పెద్ద జంప్ తీసేసుకుంది. ఈసిమ్ మాత్రమే ఉన్న ఐఫోన్ 18 ప్రో మోడల్లో 36 గంటలు, ఐఫోన్ 18 ప్రో మాక్స్లో ఏకంగా 45 గంటల వీడియో ప్లేబ్యాక్ బ్యాటరీ లైఫ్ లభిస్తుంది. కేవలం 15 నిమిషాల వైర్డ్ ఛార్జింగ్తో 50 శాతం ఛార్జింగ్ అవుతుంది. ఐఫోన్ 18 ప్రో మాక్స్ను 5 నిమిషాలు ఛార్జ్ చేస్తే 7 గంటల వీడియో ప్లేబ్యాక్ వస్తుంది.
iOS 27 తో సిరి ఏఐ, సేల్స్, ధరల వివరాలు ఇవే
iOS 27 లో భాగమైన సిరి ఏఐ మీ మెసేజ్లు, ఈమెయిల్స్, ఫోటోలను అర్థం చేసుకుని సరైన సమాచారం అందిస్తుంది. కెమెరా ముందు ఉన్న వస్తువులను చూపిస్తే వాటి వివరాలు చెప్తుంది. అలవాటైన టైపింగ్ లేదా వాయిస్ కమాండ్స్తో పనులు సులువుగా పూర్తవుతాయి.
ధరలు, లభ్యత:
• ఐఫోన్ 18 ప్రో: ప్రారంభ ధర ₹1,64,900
• ఐఫోన్ 18 ప్రో మాక్స్: ప్రారంభ ధర ₹1,79,900
• స్టోరేజ్ ఆప్షన్లు: 256GB, 512GB, 1TB, 2TB
ఈ ఫోన్ల ప్రీ-ఆర్డర్లు సెప్టెంబర్ 12 నుంచి ప్రారంభమవుతాయి. ఇండియా సహా 65 కి పైగా దేశాల్లో సెప్టెంబర్ 18 నుండి సేల్ మొదలవుతుంది. ఇతర 20 దేశాల్లో సెప్టెంబర్ 25 నుంచి అందుబాటులోకి వస్తుంది.