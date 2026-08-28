Interesting Facts : జైళ్లను అద్దెకిచ్చే దేశమేదో తెలుసా?
ఇండ్లు, కమర్షియల్ షాపులను అద్దెకివ్వడం చూసుంటారు, ఇటీవల కాలంలో వాహనాలను కూడా అద్దెకివ్వడం చూస్తున్నాం. కానీ జైళ్లను రెంట్ కు ఇవ్వడం ఎక్కడైనా చూశారా? ఓ దేశానికి వెళితే ఇదీ చూడవచ్చు.
ఈ దేశంలో రెంటెడ్ జైల్సా..!
ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాలా దేశాల్లో నేరాలు పెరిగిపోతున్నాయి… దీంతో ఖైదీలతో నిండిపోయిన జైళ్లను ఎలా నిర్వహించాలా అని సతమతమవుతున్నాయి. కానీ ఐరోపా ఖండంలోని నెదర్లాండ్స్ మాత్రం ఇందుకు పూర్తి భిన్నమైన పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటోంది... అక్కడ నేరాల రేటు ఊహించని స్థాయిలో పడిపోవడంతో జైళ్లు ఖాళీగా మారుతున్నాయి. గత కొన్నేళ్లలో ఆ దేశం పదుల సంఖ్యలో జైళ్లను శాశ్వతంగా మూసివేసింది. చివరికి ఖాళీగా ఉన్న జైళ్లను నిర్వహించలేక ఇతర దేశాల ఖైదీలను తమ జైళ్లలో ఉంచడానికి అద్దెకు ఇచ్చే స్థాయికి ఆ దేశం చేరుకుంది. అసలు నెదర్లాండ్స్లో జైళ్లు ఖాళీ అవ్వడానికి, నేరాలు తగ్గడానికి వెనుక ఉన్న ముఖ్యమైన కారణాలు ఏమిటో పరిశీలిద్దాం.
నెదర్లాండ్ లో జైలు శిక్షలు ఎలా ఉంటాయో తెలుసా?
నెదర్లాండ్స్ న్యాయ వ్యవస్థ ఆలోచనా విధానం ప్రపంచంలోనే అత్యంత ప్రత్యేకమైనది. ఒక నేరస్థుడిని గోడల మధ్య బంధించి కఠినంగా శిక్షించడం వల్ల అతనిలో మార్పు రాదని, పైగా అతను సమాజంపై మరింత కోపంతో పెద్ద నేరస్థుడిగా మారే ప్రమాదం ఉందని ఆ దేశం నమ్ముతుంది. అందుకే అక్కడ ఖైదీలను జైల్లో ఉంచడం కంటే వారిని సమాజంలో బాధ్యతాయుతమైన పౌరులుగా మార్చడానికి (Rehabilitation) ప్రాధాన్యం ఇస్తారు. నేరస్థుల మానసిక ఆరోగ్య సమస్యలు, ఆర్థిక ఇబ్బందులు లేదా మత్తుపదార్థాల అలవాట్లను గుర్తించి నిపుణులచే తగిన చికిత్స, కౌన్సెలింగ్ అందిస్తారు.
నేరస్తులకు ప్రత్యామ్నాయ శిక్షలు
చిన్నచిన్న నేరాలకు లేదా తీవ్రత తక్కువగా ఉన్న తప్పులకు పాల్పడేవారిని నెదర్లాండ్స్ ప్రభుత్వం నేరుగా జైలుకు పంపదు. దానికి బదులుగా సమాజ సేవ (Community Service), జరిమానాలు విధించడం లేదా 'ఎలక్ట్రానిక్ యాంకిల్ మానిటరింగ్' (కాలికీ డిజిటల్ ట్యాగ్ అమర్చడం) వంటి ప్రత్యామ్నాయ శిక్షలను అమలు చేస్తుంది. ఈ ట్యాగ్ ద్వారా నేరస్థుడు ఇంట్లోనే ఉంటూ ఉద్యోగానికి వెళ్లడానికి అనుమతి ఇస్తారు, కానీ అతడి కదలికలను అధికారులు జీపీఎస్ ద్వారా నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తారు. దీనివల్ల నేరస్థుడు కుటుంబానికి దూరం కాకుండా, ఉద్యోగం చేసుకుంటూ సమాజంలో సాధారణ జీవితం గడుపుతూనే తన తప్పును దిద్దుకుంటాడు.
నేరాలను ఇలా కూడా తగ్గించవచ్చా..!
చాలా దేశాల్లో మత్తుపదార్థాల వినియోగం, అక్రమ రవాణా వల్లే మెజారిటీ నేరాలు జరుగుతుంటాయి. కానీ నెదర్లాండ్స్ మాదకద్రవ్యాల సమస్యను కేవలం క్రిమినల్ నేరంగా చూడకుండా, ఒక సామాజిక-ఆరోగ్య సమస్యగా పరిగణించింది. మత్తుపదార్థాలకు బానిసలైన వారిని జైలు శిక్షకు పంపకుండా, ప్రత్యేక పునరావాస కేంద్రాలలో చేర్చి వైద్య సహాయం అందిస్తుంది. దీనివల్ల మాదకద్రవ్యాలకు సంబంధిత నేరాలు, ముఠా కలహాలు గణనీయంగా తగ్గాయి. అంతేకాకుండా బలమైన సామాజిక భద్రతా పథకాలు ఉండటం వల్ల ప్రజలు ఆర్థిక ఇబ్బందుల కోసం నేరాల వైపు వెళ్లే అవకాశం తగ్గింది.
అద్దెకు జైళ్లు
అయితే నెదర్లాండ్ లో నేరాలు తగ్గి జైళ్లు ఖాళీగా మారడంతో వాటి నిర్వహణ అనవసర ఖర్చుగా మారింది. అందుకే ఈ ఉర్చు నుండి తప్పించుకునేందుకు నెదర్లాండ్స్ ఒక వినూత్న మార్గాన్ని ఎంచుకుంది. నార్వే, బెల్జియం వంటి పొరుగు దేశాల్లో జైళ్ల కొరత ఎక్కువగా ఉండటంతో నెదర్లాండ్స్ తన ఖాళీ జైళ్లను ఆ దేశాలకు అద్దెకు ఇచ్చి వారి ఖైదీలను ఇక్కడ ఉంచుతోంది. అంతేకాకుండా మిగిలిన అనేక పాత జైళ్లను లగ్జరీ హోటళ్లుగా, శరణార్థుల ఆశ్రమాలుగా, స్టార్టప్ కంపెనీల కార్యాలయాలుగా, నివాస ప్రాంగణాలుగా మార్చివేసింది.
నేర రహిత సమాజాన్ని నిర్మించడంలో కేవలం కఠిన చట్టాలు, సుదీర్ఘ జైలు శిక్షలు మాత్రమే సరిపోవని… మానవీయ దృక్పథం, సమగ్ర పునరావాస విధానాలు ఎంత ముఖ్యమో నెదర్లాండ్స్ ప్రపంచానికి నిరూపించింది. శిక్షించడం కన్నా నేరానికి గల మూల కారణాలను తొలగించడమే నిజమైన పరిష్కారం అని ఈ దేశం చూపిన బాట ప్రపంచ నేర నియంత్రణ వ్యవస్థలకు ఓ గొప్ప మార్గదర్శకం.