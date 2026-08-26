రైలులో బ్యాగ్ మరిచిపోయారా లేక దొంగిలించారా? వెంటనే ఇలా చేయండి!
రైల్లో ప్రయాణం చేసేటప్పుడు ఒక్కోసారి బ్యాగులు మరిచిపోవడం లేదా దొంగతనానికి గురవ్వడం వంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి. ఇలాంటివి జరిగినప్పుడు వెంటనే కొన్ని పనులు చేస్తే బ్యాగు తిరిగి దొరికే అవకాశం ఉంది. ఆ పనులేంటో తెలుసుకోండి.
రైలులో బ్యాగ్ పోతే
రైలు ప్రయాణంలో హడావుడిగా దిగిపోయేటప్పుడు బ్యాగ్ సీటు దగ్గరే మరిచిపోవడం, సామాను కనిపించకుండా పోవడం చాలామందికి ఇలా జరుగుతుంది. ఒక్కోసారి బ్యాగ్ దొంగతనానికి గురవుతూ ఉంటుంది. బ్యాగ్ పోయిందని తెలిసిన వెంటనే కంగారు పడకుండా ముందుగా రైలులో ఉన్న టీటీఈ, గార్డు లేదా ఇతర రైల్వే సిబ్బందికి సమాచారం ఇవ్వాలి. బ్యాగ్ ఏ కోచ్లో, ఏ సీటు దగ్గర పెట్టారు, రైలు నంబర్, ప్రయాణ తేదీ, ఎక్కడ ఎక్కారు, ఎక్కడ దిగారు వంటి వివరాలు చెప్పాలి. బ్యాగ్ పొరపాటున రైలులోనే ఉండిపోయిందా? దొంగతనానికి గురైందా? అనే విషయం తెలుసుకోవడానికి ఈ వివరాలు అధికారులకు ఉపయోగపడతాయి. ప్రస్తుతం రైల్వేలో ఫిర్యాదుల కోసం ‘రైల్ మదద్ సేవ’ అందుబాటులో ఉంది. రైల్లో ప్రయాణిస్తున్న సమయంలో సమస్య ఎదురైతే 139కు కాల్ చేసి సహాయం కోరవచ్చు.
139కు కాల్ చేయండి..
బ్యాగ్ దొంగతనానికి గురైందని అనుమానం ఉంటే వెంటనే రైల్వే పోలీస్ లేదా ఆర్పీఎఫ్ సిబ్బందికి సమాచారం ఇవ్వాలి. రైల్వే అధికారుల ప్రకారం పోయిన వస్తువులపై ‘రైల్ మదద్’లో ఫిర్యాదు చేయవచ్చు. 139కు కాల్ చేయడం ద్వారా కూడా సహాయం పొందొచ్చు. ఫిర్యాదు చేసేటప్పుడు మీ మొబైల్ నంబర్, రైలు నంబర్, పీఎన్ఆర్ నంబర్, కోచ్ నంబర్, సీటు నంబర్, ప్రయాణ వివరాలు, బ్యాగ్ రంగు, పరిమాణం, ప్రత్యేక గుర్తులు, అందులో ఉన్న వస్తువులు వంటి వివరాలను స్పష్టంగా చెప్పాలి. రైల్ మదద్లో రైలు ఫిర్యాదు నమోదు చేసే సమయంలో కోచ్, సీటు, ప్రయాణ తేదీ, ఫిర్యాదు వివరాలు ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. అవసరమైతే ఫోటోలు లేదా ఇతర ఆధారాలను కూడా అప్లోడ్ చేసే అవకాశం ఉంది.
ఆలస్యం చేయకుండా ఫిర్యాదు చేయాలి
బ్యాగ్ పోయిన విషయం తెలిసిన వెంటనే ఫిర్యాదు చేయడం చాలా ముఖ్యం. ఆలస్యం చేస్తే బ్యాగ్ ఎక్కడ ఉందో గుర్తించడం కష్టమయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. రైల్వే సిబ్బందికి సమాచారం ఇచ్చిన తర్వాత వారు అవసరాన్ని బట్టి సంబంధిత స్టేషన్, ఆర్పీఎఫ్ లేదా ఇతర అధికారులకు సమాచారం అందించవచ్చు. దొంగతనం జరిగినట్లు తేలితే పోలీస్ ఫిర్యాదు, ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు విషయంలో ఆర్పీఎఫ్ సిబ్బంది సహాయం చేస్తారు. రైల్వేలో లాస్ట్ అండ్ ఫౌండ్ సేవ కూడా ఉంది. కాబట్టి బ్యాగ్ పోయిందని తెలిసిన వెంటనే ‘ఇక దొరకదు’ అని అనుకోకుండా అధికారులకు సమాచారం ఇవ్వాలి. భవిష్యత్తులో ఇలాంటి సమస్య రాకుండా బ్యాగ్పై పేరు, మొబైల్ నంబర్ వంటి వివరాలతో ట్యాగ్ పెట్టుకోవడం మంచిది. విలువైన వస్తువులు, నగదు, ముఖ్యమైన పత్రాలను మాత్రం ఎప్పుడూ మన దగ్గరే ఉంచుకోవడం సురక్షితం.