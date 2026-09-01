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- Venu Swamy: సినిమా జ్యోతిష్యుడు వేణు స్వామి ఎంత ఫీజు వసూలు చేస్తాడో తెలుసా? ఆయనే స్వయంగా ఏమన్నాడంటే?
Venu Swamy: సినిమా జ్యోతిష్యుడు వేణు స్వామి ఎంత ఫీజు వసూలు చేస్తాడో తెలుసా? ఆయనే స్వయంగా ఏమన్నాడంటే?
Venu Swamy: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సెలబ్రెటీ స్టేటస్ ఉన్న జ్యోతిష్యులలో వేణు స్వామి ఒకరు. సినిమా వాళ్ల జాతకాలపై సంచలన కామెంట్స్ చేసి.. వివాదాస్పదం అయిన వేణు స్వామి.. జాతకం చెప్పినందకు ఎంత ఫీజు వసూలు చేస్తాడో తెలుసా? వేణు స్వామి స్వయంగా ఏం చెప్పారంటే?
సినిమా జ్యోతిష్యుడిగా పేరు..
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రాజకీయాలు, సినిమా ముచ్చట్లకు ఎంత క్రేజ్ ఉందో.. సెలబ్రిటీల జాతకాలపై వచ్చే వార్తలకు కూడా అంతే ఆదరణ ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ప్రముఖ జ్యోతిషుడు వేణు స్వామి చెప్పే జోస్యాలు నిత్యం సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్గా మారుతుంటాయి. గతంలో ఆయన చెప్పిన కొన్ని జాతకాలు నిజం కావడంతో, ఈయన చేసే వ్యాఖ్యలపై అందరు ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటారు. ఈమధ్య సినిమావాళ్ల జాతకాల గురించి కామెంట్స్ మానేశాడు వేణు స్వామి. స్టార్స్ పర్సనల్ లైఫ్ పై వాఖ్యలు చేసి కేసలు ఫేస్ చేసిన ఆయన కామ్ అయ్యాడు. చాలా కాలం సైలెంట్ గా ఉన్న వేణు స్వామి.. ఈమధ్య కాలంలో మళ్లీ కాంట్రవర్సీలను కదిలిస్తున్నాడు.
వేణు స్వామి ఎంత ఫీజు తీసుకుంటాడు?
సినిమా వాళ్లకు.. ముఖ్యంగా హీరోయిన్లకు ఎక్కువగా జాతకాలు చెపుతూ.. హోమాలు పూజలు చేయించే వేణుస్వామి.. సెలబ్రిటీ జ్యోతిష్యుడిగా పేరు తెచ్చుకున్నాడు. ఇంత పేరున్న ఆయన జాతకం చెపితే ఎంత తీసుకుంటాడన్న అనుమానం చాలామందిలో ఉంది. కొంత మంది జనాల్లో వేణు స్వామి జాతకం చెప్పడానికి లక్షల రూపాయలు వసూలు చేస్తారనే ప్రచారం ఉంది. అయితే, ఈ అపోహను ఆయన పూర్తిగా ఖండించారు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పెద్ద పెద్ద జ్యోతిష్యులు రూ. 50,000, రూ. 30,000 తక్కువలో తక్కువగా రూ. 16,000 వరకు వసూలు చేస్తుంటే, తాను మాత్రం కేవలం రూ. 6,000 మాత్రమే తీసుకుంటానని వేణుస్వామి స్పష్టం చేశారు. గత రెండేళ్లుగా తన ఫీజులో ఎలాంటి మార్పు లేదని, కిందటి నుంచి చూస్తే అత్యంత తక్కువ ఫీజు తీసుకునే జ్యోతిష్యులలో తాను నాలుగో స్థానంలో ఉంటానని ఆయన చెప్పారు.
ఆర్థిక స్థోమతను బట్టే పూజల నిర్ణయం
పూజలు చేయడం విషయంలో తాను ఒక ప్రత్యేకమైన విధానాన్ని పాటిస్తానని వేణు స్వామి అన్నారు. వ్యక్తి ఆర్థిక స్థితిని బట్టి పూజల ఖర్చు నిర్ణయిస్తారు. రూ. 100 కోట్లు లేదా రూ. 10 కోట్లు ఉన్నవారికి రూ. 5 లక్షల పూజలు సూచిస్తే, ఆర్థికంగా అంత వెసులుబాటు లేని వారికి అందుబాటులో ఉండే పూజలను మాత్రమే సూచిస్తారు. ఎక్కువగా శ్రీకాళహస్తి, త్రయంబకేశ్వర్, తిరునల్లారు, కామాఖ్య వంటి ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రాల్లోనే ఆయన పూజలు చేయిస్తానని చెప్పారు. కష్టాల్లో ఉన్న వ్యక్తిని ముందుగా ఒడ్డున పడేసి, నిలబెట్టి, నడిపించి, వారు ఆర్థికంగా స్థిరపడిన (సెట్ అయిన) తర్వాతే పెద్ద పూజల జోలికి వెళ్తానని వేణు స్వామి అన్నారు.
నెగిటివ్ ప్రెడిక్షన్స్ - ప్రిఫరెన్స్
జాతకంలో ఉన్న చేదు నిజాలను లేదా ప్రతికూల ఫలితాలను (నెగిటివ్) స్పష్టంగా చెప్పడం వల్ల తనపై కొంత వ్యతిరేకత వచ్చినప్పటికీ, నిజాయితీగా ఉండటానికే తాను ప్రాధాన్యం ఇస్తానని ఆయన వివరించారు. దీనిని ఒక ఉదాహరణతో ఆయన సమర్థించుకున్నారు. క్యాన్సర్ లక్షణాలతో వచ్చిన రోగికి రోగం లేదని అబద్ధం చెప్పడం కంటే, ఉన్న విషయాన్ని ఉన్నట్లు చెప్పి దానికి తగిన చికిత్స మార్గాన్ని (రెమిడీ) సూచించడమే జ్యోతిష్యుడి బాధ్యత అని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.