Kiara Advani: ఒకప్పుడు రిజెక్ట్ అయ్యింది.. ఇప్పుడు టాక్సిక్ లో ఇరగ్గొట్టేసిందిగా..
Kiara Advani: ఒకప్పుడు ఎన్నో ఆడిషన్లలో రిజెక్ట్ అయిన కియారా అద్వానీ, ఇప్పుడు 'టాక్సిక్' సినిమాలో పోషించిన 'నాడియా' పాత్రతో అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నారు. ఆమె నటనకు ప్రేక్షకుల నుంచి అద్భుతమైన స్పందన వస్తోంది.
చాన్స్ కోసం ఆఫీసుల చుట్టూ తిరిగిన రోజులు
ఒకప్పుడు ఒక్క చాన్స్ కోసం ఆఫీసుల చుట్టూ తిరిగిన రోజులు... వెళ్లిన ప్రతి ఆడిషన్లోనూ ‘రిజెక్ట్’ అనే మాట విని విసిగిపోయిన క్షణాలు... కానీ ఇవాళ అదే నటి, ఒకే ఒక్క పాత్రతో సినిమా మొత్తాన్ని తనవైపు తిప్పుకుంది. ఆ నటి మరెవరో కాదు, కియారా అద్వానీ. 'టాక్సిక్' సినిమాలో ఆమె పోషించిన 'నాడియా' పాత్రకు ప్రేక్షకులు ఫిదా అవుతున్నారు.
'నాడియా'గా కియారా... స్క్రీన్పై అదరగొట్టింది!
'టాక్సిక్' సినిమాలో కియారా అద్వానీ చేసిన నాడియా పాత్ర మామూలు పాత్ర కాదు. సినిమా మొదలైనప్పటి నుంచే ప్రేక్షకుల్లో ఒకరకమైన క్యూరియాసిటీని పెంచే ఈ క్యారెక్టర్, కథ ముందుకు సాగేకొద్దీ మరింత బలంగా మారుతుంది. నాడియా పాత్రకు కియారా ప్రాణం పోసిందని చెప్పొచ్చు.
సర్కస్ ఆర్టిస్ట్గా, ప్రేయసిగా, స్నేహితురాలిగా, తల్లిగా... చివరికి ప్రేమలో విఫలమైన మహిళగా నాడియా ఎన్నో భావోద్వేగాలను పండిస్తుంది. ఈ షేడ్స్ అన్నింటినీ కియారా అద్వానీ చాలా సున్నితంగా, అద్భుతంగా పండించారు.
కళ్లతోనే కథ చెప్పేసింది!
కియారా నటనలో ఉన్న అసలు బలం డైలాగులు కాదు, ఆమె కళ్లే అని చెప్పొచ్చు. సంతోషం, బాధ, భయం, నిస్సహాయత, ప్రేమ... ఇలా ప్రతి ఎమోషన్ను కళ్ల ద్వారానే ప్రేక్షకులకు చేరవేయడంలో ఆమె సక్సెస్ అయ్యారు. ముఖ్యంగా కొడుకు ముందు నిస్సహాయంగా కన్నీళ్లు పెట్టుకునే సీన్ అయితే కియారా నటనకు ఒక పర్ఫెక్ట్ ఉదాహరణ. ఆ ఒక్క సీన్లోనే నాడియా పాత్ర పడుతున్న బాధ, నిస్సహాయత, అంతర్మథనం ప్రేక్షకులకు కనెక్ట్ అవుతుంది.
సినిమాలోంచి వెళ్లిపోయినా వెంటాడే నాడియా పాత్ర..
'టాక్సిక్'లో నాడియా పాత్ర స్క్రీన్ టైమ్ ఎంత ఉన్నా, ఆ క్యారెక్టర్ ప్రభావం మాత్రం సినిమా చివరి వరకు ఉండేలా కియారా చేసింది. కథలోంచి ఒక దశలో ఆ పాత్ర నిష్క్రమించినా, 'నాడియా' అనే పేరును ప్రేక్షకులు మర్చిపోకుండా చేయడంలో ఆమె నటన కీలక పాత్ర పోషించింది. రాయన్ లాంటి క్రూరమైన వ్యక్తితో ప్రేమలో పడటం, అతని బిడ్డకు తల్లి కావడం, చివరికి తను లేకపోయినా రాయన్ మనసులో ఒక భ్రమగా, జ్ఞాపకంగా మిగిలిపోవడం... ఇలా నాడియా పాత్రలో ఎన్నో విషాదకరమైన కోణాలు ఉన్నాయి.
ఆమె మంత్రగత్తె కాదు, మాయలు చేసేది కాదు. తనను ఆకర్షించిన వ్యక్తిని ప్రేమించిన ఒక సాధారణ అమ్మాయి. కానీ ఆ ప్రేమే ఆమె జీవితాన్ని విషాదం వైపు నడిపిస్తుంది. ఈ సున్నితమైన విషయాన్ని కియారా తన నటనతో పట్టుకోవడం ఆ పాత్రకు మరింత బలాన్నిచ్చింది.
ఆడిషన్లలో రిజెక్షన్... ఇప్పుడు అదే నటికి ప్రశంసలు!
ఒకానొక టైంలో అవకాశాల కోసం ఆడిషన్ల మీద ఆడిషన్లు ఇచ్చిన కియారా అద్వానీ, ఎన్నోసార్లు తిరస్కరణకు గురయ్యారు. కానీ ఈ రోజు అదే కియారా, బాలీవుడ్లోనే కాదు, ఒక పెద్ద పాన్-ఇండియా సినిమాలో మేజర్ అట్రాక్షన్గా నిలిచారు. 'టాక్సిక్' సినిమాపై మంచి టాక్ వస్తున్న నేపథ్యంలో, కియారా పోషించిన నాడియా పాత్రపై కూడా పెద్ద ఎత్తున చర్చ జరుగుతోంది. ముఖ్యంగా ఆమె నటనకు ప్రశంసలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.
'జస్ట్ అన్బిలీవబుల్' అనిపించే నటన!
కేవలం గ్లామర్కే పరిమితం కాకుండా, పాత్రలోని లోతైన బాధను, భావోద్వేగాలను తెరపైకి తీసుకురాగల సత్తా కియారాకు ఉందని ఈ నటన మరోసారి నిరూపించింది. నాడియా పాత్రలోని ప్రతి దశలో ఆమె చూపించిన ఎమోషనల్ వేరియేషన్స్ ఆ పాత్రను గుర్తుండిపోయేలా చేశాయి.
సినిమా అయిపోయాక కూడా నాడియా పాత్ర మనసులో నిలిచిపోతుందంటే, దాని క్రెడిట్లో సింహభాగం కియారా అద్వానీకే దక్కుతుంది. కొన్నిసార్లు పాత్ర నిడివి పెద్దగా ఉండక్కర్లేదు... దాన్ని పండించే నటులు గొప్పగా ఉంటే చాలు. 'టాక్సిక్'లో కియారా ఇదే విషయాన్ని ప్రూవ్ చేశారు.