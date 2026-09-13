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- Varanasi Movie: వారణాసి నుంచి మరో లీక్.. గుడి వద్ద డైనోసార్లు, ఇదేం ప్లానింగ్ బాబోయ్
Varanasi Movie: వారణాసి నుంచి మరో లీక్.. గుడి వద్ద డైనోసార్లు, ఇదేం ప్లానింగ్ బాబోయ్
Varanasi: మహేష్ బాబు నటిస్తున్న వారణాసి సెట్ ఫొటో లీకైంది. భారీ ఆలయ సెట్లో డైనోసార్ నిర్మాణం కనిపించడంతో రూ.1300 కోట్ల భారీ చిత్రంపై ఆసక్తి పెరిగింది.
వారణాసి సెట్ ఫొటో లీక్
మహేష్ బాబు, ఎస్ఎస్ రాజమౌళి కాంబినేషన్లో తెరకెక్కుతున్న వారణాసి సినిమాకు సంబంధించిన ఓ లీక్ ఫొటో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. భారతీయ సినీ పరిశ్రమలో అత్యంత భారీ అంచనాలు ఉన్న చిత్రాల్లో ఈ సినిమా ఒకటి. మహేష్ బాబుతో పాటు గ్లోబల్ స్టార్ ప్రియాంక చోప్రా, మలయాళ నటుడు పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఈ తారాగణం కారణంగా సినిమాపై దేశవ్యాప్తంగా ఆసక్తి నెలకొనగా, తాజాగా బయటకు వచ్చిన సెట్ ఫొటో ఆ ఆసక్తిని మరింత పెంచింది.
ఆలయ సెట్లో భారీ డైనోసార్
లీకైన ఫొటోలో భారీ ఆలయ నేపథ్యంతో రూపొందించిన సెట్ కనిపిస్తోంది. అయితే అందులో కనిపిస్తున్న భారీ డైనోసార్ నిర్మాణం ఇప్పుడు అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. ఆలయ నేపథ్యానికి మధ్యలో డైనోసార్ నిర్మాణం కనిపించడం సాధారణంగా ఊహించని కలయిక కావడంతో అభిమానులు ఆశ్చర్యపోతున్నారు. ఈ డైనోసార్ సినిమాలో ఏ సందర్భంలో కనిపిస్తుంది, కథలో దానికి ఎలాంటి ప్రాధాన్యం ఉంది అనే వివరాలు మాత్రం ప్రస్తుతానికి బయటకు రాలేదు. దీంతో ఈ ఒక్క సెట్ ఫొటో సినిమాపై ఉన్న ఆసక్తిని మరింత పెంచింది.
రూ.1300 కోట్ల బడ్జెట్
వారణాసి నిర్మాణం కూడా భారీ స్థాయిలో జరుగుతోంది. ఈ సినిమాకు దాదాపు రూ.1300 కోట్ల బడ్జెట్ అని సమాచారం. ఈ స్థాయి బడ్జెట్తో తెరకెక్కుతున్న భారతీయ చిత్రాల్లో వారణాసి ఒకటిగా నిలుస్తోంది. సినిమా నిర్మాణంలో భారీ సెట్లు, విస్తృతమైన యాక్షన్ సన్నివేశాలు, అంతర్జాతీయ స్థాయి సాంకేతిక ప్రమాణాలను ఉపయోగిస్తున్నట్లు ఇప్పటికే వార్తలు వచ్చాయి. అందుకే లీకైన ఫొటోలో కనిపిస్తున్న భారీ సెట్ కూడా సినిమా నిర్మాణ స్థాయిపై మరింత ఆసక్తిని పెంచుతోంది.
హాలీవుడ్ స్థాయిలో నిర్మాణం
రాజమౌళి ఈ సినిమాను సాధారణ భారతీయ చిత్రంగా కాకుండా ప్రపంచ స్థాయి యాక్షన్ అడ్వెంచర్గా రూపొందిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. సినిమా చిత్రీకరణలో ఐమ్యాక్స్ ఫార్మాట్ను ఉపయోగిస్తున్నట్లు ప్రియాంక చోప్రా కూడా వెల్లడించారు. అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకునేలా సినిమాను రూపొందిస్తున్న నేపథ్యంలో భారీ సెట్లు, విజువల్ ఎఫెక్ట్స్, యాక్షన్ అంశాలకు ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారు. మహేష్ బాబు, ప్రియాంక చోప్రా, పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ వంటి నటీనటులతో రూపొందుతున్న ఈ ప్రాజెక్ట్పై దేశంతో పాటు అంతర్జాతీయ ప్రేక్షకుల్లోనూ ఆసక్తి నెలకొంది.
రాజమౌళి ఏం చూపించబోతున్నారు
వారణాసి కథా ప్రపంచానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను చిత్రబృందం ఇప్పటివరకు రహస్యంగానే ఉంచుతోంది. అయితే భారీ ఆలయ సెట్లో డైనోసార్ నిర్మాణం కనిపించడం మాత్రం రాజమౌళి సినిమాలో ఎలాంటి విజువల్ ప్రపంచాన్ని సృష్టిస్తున్నారనే ఆసక్తిని పెంచింది. మహేష్ బాబు ప్రధాన పాత్రలో, ప్రియాంక చోప్రా, పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్న ఈ సినిమా భారీ స్థాయిలో రూపొందుతోంది. లీకైన సెట్ ఫొటోతో సినిమా నిర్మాణంపై చర్చ మొదలవగా, తెరపై ఈ భారీ నిర్మాణాలను రాజమౌళి ఎలా ఉపయోగించబోతున్నారనేది ఇప్పుడు ఆసక్తికరంగా మారింది.