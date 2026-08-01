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- Surekha Vani: నా ఇష్టం వచ్చిన ఫోటో పెడతా, రెండో పెళ్లిపై సురేఖావాణి కామెంట్స్.. వాళ్ళ మాటలకు భయపడితే కష్టమే
Surekha Vani: నా ఇష్టం వచ్చిన ఫోటో పెడతా, రెండో పెళ్లిపై సురేఖావాణి కామెంట్స్.. వాళ్ళ మాటలకు భయపడితే కష్టమే
క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ సురేఖావాణి తన రెండో పెళ్లి వార్తలపై క్లారిటీ ఇచ్చారు. అదే విధంగా సోషల్ మీడియాలో జరుగుతున్న ట్రోలింగ్ గురించి కూడా మాట్లాడారు. ఆమె ఏమన్నారో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
Surekha Vani
టాలీవుడ్ లో క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ గా సురేఖావాణి మంచి గుర్తింపు సొంతం చేసుకున్నారు. ఏళ్ల తరబడి ఆమె ఎన్నో చిత్రాల్లో క్యారెక్టర్ రోల్స్ చేశారు. భద్ర, బొమ్మరిల్లు, శ్రీమంతుడు, దుబాయ్ శీను, బాడ్ షా, నాయక్ లాంటి ఎన్నో సూపర్ హిట్ చిత్రాల్లో సురేఖావాణి నటించారు. ఇటీవల కాస్త ఆమెకి ఆఫర్స్ తగ్గాయి.
సోషల్ మీడియాలో హంగామా
ఇటీవల సురేఖావాణి నీరమ్ అనే మూవీ ప్రమోషన్స్ లో పాల్గొన్నారు. సురేఖావాణి తన పర్సనల్ లైఫ్ విషయాలతో కూడా వార్తల్లో ఉంటున్న సంగతి తెలిసిందే. కూతురితో కలసి తరచుగా ఫారెన్ టూర్స్ కి వెళుతూ ఉంటుంది. ఆమె కూతురు సుప్రీత కూడా హీరోయిన్ గా రాణిస్తోంది. హీరోయిన్ గా మంచి అవకాశాల కోసం ప్రయత్నిస్తోంది. తల్లీకూతుళ్లు ఇద్దరూ సోషల్ మీడియాలో చేసే హంగామా అంతా ఇంతా కాదు.
గ్లామరస్ ఫోటోస్
గ్లామరస్ ఫొటోస్ షేర్ చేస్తుంటారు. సురేఖావాణి కూడా ఇటీవల తన ఫిజిక్ మార్చుకుని యంగ్ లుక్ లోకి మారిపోయారు. ఆమె కూడా గ్లామరస్ పిక్స్ సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేస్తున్నారు. సురేఖావాణి భర్త కొన్నేళ్ల క్రితం మరణించారు. అప్పటి నుంచి ఆమె రెండో పెళ్లి వార్తలు ప్రచారం జరుగుతూనే ఉన్నాయి. గతంలో ఓ ఇంటర్వ్యూలో సుప్రీత మాట్లాడుతూ అమ్మకి రెండో పెళ్లి చేశాకే తాను పెళ్లి చేసుకుంటానని తేల్చి చెప్పింది. దీనితో సురేఖావాణి రెండో పెళ్లి చేసుకోవడం ఖాయం అని అంతా భావించారు.
రెండో పెళ్లిపై క్లారిటీ
రీసెంట్ మీడియా సమావేశంలో సురేఖావాణి మీడియా ప్రతినిధులు అడిగిన ప్రశ్నకు బదులిస్తూ రెండో పెళ్లిపై క్లారిటీ ఇచ్చారు. నా పెళ్లి గురించి వార్తలు వస్తున్నాయా ? రెండో పెళ్లి చేసుకునే ఆలోచన నాకు లేదు. ఒక వేళ ఆ ఆలోచన ఉండిఉంటే ఇన్ని రోజులు ఎదురుచూడాల్సిన పని లేదు. భవిష్యత్తులో కూడా ఆ ఆలోచన వస్తుంది అని నేను అనుకోవడం లేదు అంటూ సురేఖావాణి క్లారిటీ ఇచ్చారు. అయినా నాకు మీ మీడియా వాళ్లే రెండో పెళ్లి చేసేశారు కదా.. పుకార్లు పుట్టించారు కదా అంటూ సెటైర్లు వేశారు.
నా ఇష్టం వచ్చిన ఫోటో పెడతా
మా అమ్మాయి పెళ్లీడుకి వచ్చింది. ఇక నేనేం పెళ్లి చేసుకుంటాను అని సురేఖావాణి అన్నారు. సోషల్ మీడియాలో వచ్చే ట్రోల్స్ గురించి కూడా స్పందించారు. నేనేంటి.. నాకేంటి.. మనదేంటి అని మాత్రమే ఆలోచిస్తా. చుట్టుపక్కల వాళ్ళు, సోషల్ మీడియాలో మాట్లాడే వాళ్ళ గురించి నేను అసలు పట్టించుకోను. నేను సోషల్ మీడియాలో నాకు ఇష్టం పోస్ట్ పెడతా, ఇష్టం వచ్చిన ఫోటో పెడతా.. అది నా వ్యక్తిగత విషయం అని సురేఖావాణి క్లియర్ గా తేల్చేశారు. వాటిపై వచ్చే రియాక్షన్స్ ని పట్టించుకోను అని అన్నారు.