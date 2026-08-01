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- NBK: బాలకృష్ణకి ఆ విలన్ అంటే ఎంత పిచ్చో తెలుసా, షూటింగ్ అయిపోయినా సెట్ లోనే.. అదీ అసలైన క్లైమాక్స్
NBK: బాలకృష్ణకి ఆ విలన్ అంటే ఎంత పిచ్చో తెలుసా, షూటింగ్ అయిపోయినా సెట్ లోనే.. అదీ అసలైన క్లైమాక్స్
నందమూరి బాలకృష్ణకి ఎంతో ఇష్టమైన విలన్ ఒకరు ఉన్నారు. తన పార్ట్ షూటింగ్ అయిపోయినా ఆ విలన్ నటన కోసమే బాలయ్య సెట్ లో ఉండేవారట. ఇంతకీ ఆ నటుడు ఎవరో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
Nandamuri Balakrishna
నందమూరి బాలకృష్ణకి సరైన మాస్ కథ పడితే రికార్డులు బ్రేక్ అవుతాయి. మాస్ చిత్రాలతోనే బాలయ్య ఇండస్ట్రీ హిట్లు కొట్టారు. డైరెక్టర్ బి గోపాల్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన సమరసింహారెడ్డి చిత్రం బాలయ్య కెరీర్ లోనే బిగ్గెస్ట్ మాస్ హిట్ మూవీ. ఇండస్ట్రీ రికార్డులని ఈ చిత్రం తిరగరాసింది. ఈ మూవీలో సిమ్రన్, అంజలి ఝవేరి, సంఘవి నటించారు. జయప్రకాశ్ రెడ్డి విలన్ పాత్రలో నటించారు.
బాలయ్య కెరీర్ లోనే బిగ్గెస్ట్ హిట్
ఈ చిత్రానికి విజయేంద్ర ప్రసాద్ కథ అందించారు. రాయలసీమ ఫ్యాక్షన్ నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రంలో ప్రతి ఫ్రేమ్ లో బాలయ్య రాజసం కనబడుతుంది. బాలయ్య చెప్పిన డైలాగులు, ఆయన గెటప్, ఫైట్స్ అభిమానులకు పిచ్చెక్కించాయి. కానీ ఓ కార్యక్రమంలో బాలయ్య మాట్లాడుతూ ఈ మూవీలో తనకంటే కూడా మరో నటుడికి ప్రాధాన్యం ఎక్కువ ఉంది అని, ఆయన లేకుంటే ఈ చిత్రం అంత పెద్ద విజయం సాధించేది కాదని బాలయ్య అన్నారు.
ఆ విలన్ అంటే బాలయ్యకి పిచ్చి
ఆ నటుడు ఎవరో కాదు.. విలన్ గా నటించిన జయప్రకాశ్ రెడ్డి. ఆయన నటన అంటే తనకు ఎంత పిచ్చో బాలయ్య స్వయంగా బయటపెట్టారు. క్లైమాక్స్ షూటింగ్ చేస్తున్నాం నా పోర్షన్ సీన్లు కంప్లీట్ అయ్యాయి. ఆ తర్వాత జయప్రకాశ్ రెడ్డి కుర్చీలో కూర్చుని డైలాగులు చెప్పే సీన్లు షూట్ చేయాలి. బాబు.. మీ షూటింగ్ పూర్తయింది, ఇక మీరు వెళ్లిపోవచ్చు అని చెప్పారు. నేను వెళ్ళను, నేను చేసిన ఫైట్స్ కాదు, జయప్రకాశ్ రెడ్డి చెప్పే డైలాగులే అసలైన క్లైమాక్స్. ఆయన నటన చూసే ఇంటికి వెళతాను అని చెప్పినట్లు బాలయ్య తెలిపారు.
ఆ సన్నివేశాలే కీలకం
పగ.. పగ అంటూ జయ ప్రకాష్ రెడ్డి ఎంతో అద్భుతంగా ఆ సన్నివేశంలో నటించినట్లు బాలయ్య ప్రశంసలు కురిపించారు. ఆ సీన్ పండకపోతే క్లైమాక్స్ అంత గొప్పగా ఉండేది కాదు అని బాలయ్య అన్నారు. నాన్నగారి 'శ్రీమద్విరాట్ వీరబ్రహ్మేంద్రస్వామి' సినిమాలో నేను కూడా నటించాను. క్లైమాక్స్ లో నేను సమాధికి తల కొట్టుకునే సీన్ ఉంటుంది. అప్పట్లో నాకు సినిమా గురించి అంతగా అవగాహన లేదు. చదువుకునే కుర్రాడిని. నాన్నగారు పిలిచి ఈ సీన్ బాగా పండాలి రా.. ఈ సీన్ బాగా వస్తేనే సినిమా బావుంటుంది అని అన్నారు.
జయప్రకాశ్ రెడ్డి సినిమాలు
ఆయన మాటలు నాకు అర్థం కాలేదు. సినిమా అంతా నాన్నగారు ఉంటారు కదా. నా ఒక్క సీన్ బాగాలేకపోతే సినిమాకి ఏమవుతుంది అని అనుకునే వాడిని. సినిమా గతిని మార్చేసే సత్తా ఒక్క సీన్ కి కూడా ఉంటుంది అని ఆ తర్వాత నాకు అర్థమైంది. అందుకే సమరసింహారెడ్డి మూవీలో క్లైమాక్స్ లో జయప్రకాష్ రెడ్డి గారి నటన అంత కీలకం అని బాలయ్య అన్నారు. బాలయ్య సినిమా అంటే అందులో జయప్రకాశ్ రెడ్డి పాత్ర ఉండాల్సిందే. లారీ డ్రైవర్, సమరసింహారెడ్డి, నరసింహ నాయుడు, సీమ సింహం, పలనాటి బ్రహ్మనాయుడు, గొప్పింటి అల్లుడు, శ్రీమన్నారాయణ, లెజెండ్ చిత్రాల్లో జయప్రకాష్ రెడ్డి నటించారు. జయప్రకాష్ రెడ్డి చివరగా బాలయ్యతో జైసింహా చిత్రంలో నటించారు. 2020లో జయప్రకాశ్ రెడ్డి మరణించిన సంగతి తెలిసిందే.