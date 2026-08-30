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- Ram Charan: అది బ్యాడ్ మూవీ కాదు, రాంచరణ్ సినిమాపై డైరెక్టర్ కామెంట్స్.. స్టైలిష్ గా ఉంటుంది, అయినా ఫ్లాప్
Ram Charan: అది బ్యాడ్ మూవీ కాదు, రాంచరణ్ సినిమాపై డైరెక్టర్ కామెంట్స్.. స్టైలిష్ గా ఉంటుంది, అయినా ఫ్లాప్
రాంచరణ్, శ్రీనువైట్ల కాంబినేషన్ లో బ్రూస్ లీ చిత్రం తెరకెక్కింది. ఆ మూవీ ఎందుకు ఫ్లాప్ అయిందో శ్రీను వైట్ల ఓ ఇంటర్వ్యూలో వివరించారు. ఆయనేమన్నారో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
Ram Charan
మెగా పవర్ స్టార్ రాంచరణ్ నటించిన తాజా కెరీర్ బిగినింగ్ నుంచి కమర్షియల్ హిట్స్ అందుకోవడంతో పాటు తనని తాను మార్చుకుంటూ వెళుతున్నారు. నటనతో కట్టిపడేసే సినిమాలు చేస్తున్నారు. అయితే రాంచరణ్ కెరీర్ లో కొన్ని డిజాస్టర్స్ కూడా ఉన్నాయి. మగధీర తర్వాత రాంచరణ్ వరుసగా కమర్షియల్ సినిమాలు చేశారు.
బ్రూస్ లీ మూవీ
రాంచరణ్, శ్రీనువైట్ల కాంబినేషన్ లో బ్రూస్ లీ అనే చిత్రం తెరకెక్కింది. శ్రీనువైట్ల ఈ చిత్రాన్ని చాలా స్టైలిష్ గా రూపొందించారు, రాంచరణ్ స్టైలిష్ లుక్స్, పెర్ఫార్మెన్స్ ఆకట్టుకునే విధంగా ఉంటుంది. ఈ మూవీలో రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ హీరోయిన్ గా నటించింది.
ఫ్లాప్ కి కారణం అదే
మూవీ చాలా స్టైలిష్ గా ఉన్నప్పటికీ బాక్సాఫీస్ వద్ద తీవ్రంగా నిరాశ పరిచింది. దీని గురించి డైరెక్టర్ శ్రీను వైట్ల ఓ ఇంటర్వ్యూలో ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. బ్రూస్ లీ మూవీ ఫెయిల్ కావడానికి కారణం కథే అని శ్రీనువైట్ల అన్నారు. అది మాత్రమే కాదు ఏ సినిమా అయినా ఫ్లాప్ అయింది అంటే ప్రధాన కారణం కథే అవుతుంది. దర్శకత్వం, నటీనటులు కారణం కాదు.
అది నా అదృష్టం
ఎంచుకున్న కథ సరిగ్గా లేనప్పుడు మిగిలినవి ఎలా ఉన్నా వృధానే అవుతుంది. బ్రూస్ లీ విషయంలో కూడా అదే జరిగింది అని శ్రీనువైట్ల అన్నారు. కానీ ఆ సినిమా నాకు ఒక మెమొరబుల్ ఎక్స్పీరియన్స్. చిరంజీవి గారు గెస్ట్ రోల్ లో నటించడం నా అదృష్టం. బ్రూస్ లీ బ్యాడ్ మూవీ అయితే కాదు అని శ్రీను వైట్ల అన్నారు.
అక్కడి నుంచే శ్రీను వైట్లకి ఫ్లాపులు
శ్రీనువైట్ల టాలీవుడ్ లో ఒకప్పుడు తిరుగులేని దర్శకుడు. వెంకీ, రెడీ, సొంతం, దూకుడు, దుబాయ్ శీను లాంటి సూపర్ హిట్ చిత్రాలు శ్రీనువైట్ల తెరకెక్కించారు. ఆగడు సినిమా నుంచి శ్రీనువైట్ల ఫ్లాపుల పరంపర మొదలైంది. ఇప్పటి వరకు శ్రీనువైట్ల సక్సెస్ ట్రాక్ ఎక్కలేదు. ప్రస్తుతం శ్రీను వైట్ల.. శర్వానంద్ తో ఓ చిత్రం తెరకెక్కిస్తున్నారు.