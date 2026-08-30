Irumudi Collection: మాస్ మహారాజా రవితేజ హీరోగా, శివ నిర్వాణ దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'ఇరుముడి' సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద కలెక్షన్ల వర్షం కురిపిస్తోంది. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ నిర్మించిన ఈ చిత్రం కేవలం 9 రోజుల్లో ఎన్ని కోట్లు కలెక్ట్ చేసిందంటే?
బాక్సాఫీస్ దగ్గర దుమ్మురేపుతోన్న ఇరుముడి
మాస్ మహారాజా రవితేజ లేటెస్ట్ మూవీ 'ఇరుముడి' బాక్సాఫీస్ వద్ద దుమ్మురేపుతోంది. ఈ సినిమా కలెక్షన్లకు సంబంధించిన కొన్ని రిపోర్ట్ ల ప్రకారం అధికారిక రిపోర్టులు తాజాగా బయటకొచ్చాయి. ఈ చిత్రం ఇప్పటివరకు ఏకంగా 150 కోట్ల రూపాయలు వసూలు చేసినట్లు నిర్మాణ సంస్థ మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ అధికారికంగా ప్రకటించింది. విశేషం ఏంటంటే, విడుదలైన కేవలం 9 రోజుల్లోనే ఈ భారీ మొత్తాన్ని సాధించడం. రవితేజ కెరీర్లో ఇది 77వ చిత్రం కావడం గమనార్హం.
శివ నిర్వాణ దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'ఇరుముడి' సినిమాకు మొదటి రోజు నుంచే ప్రేక్షకుల నుంచి అద్భుతమైన స్పందన లభించింది. దీంతో ఈ సినిమా రవితేజ కెరీర్లోనే బిగ్గెస్ట్ హిట్గా నిలిచింది. ఈ చిత్రానికి 'ఇరుముడి' అనే పేరు పెట్టడం వెనుక లోతైన ఆధ్యాత్మిక భావన ఉంది. అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్లోనూ ఈ సినిమా సత్తా చాటింది. ఇప్పటివరకు ఏకంగా ఒక మిలియన్ (10 లక్షల) టికెట్లు అమ్ముడయ్యాయి.
అయ్యప్ప మాలలో రవితేజ
ఈ సినిమా ఫస్ట్ లుక్లో రవితేజ సాంప్రదాయ అయ్యప్ప స్వామి వేషధారణలో కనిపించి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచారు. ఈ సినిమా తండ్రీకూతుళ్ల మధ్య ఉండే ఎమోషనల్ బాండింగ్ను తెలియజేసింది. దీనిపై రవితేజ సోషల్ మీడియాలో స్పందిస్తూ.. "కొన్ని కథలు మన జీవితంలోకి సరైన సమయంలో వస్తాయి. అలాంటి ఒక మంచి కథలో భాగమైనందుకు అదృష్టంగా భావిస్తున్నా. నమ్మకమే అందరినీ ముందుకు నడిపిస్తుంది. శివ నిర్వాణ, మైత్రీ మూవీ మేకర్స్తో కలిసి 'ఇరుముడి' సినిమా చేయడం చాలా ఆనందంగా ఉంది" అని అన్నారు.
విభిన్నమైన పాత్రలో రవితేజ
ఇప్పటివరకు చూడని ఒక విభిన్నమైన పాత్రలో రవితేజ ఈ సినిమాలో కనిపించారు. తండ్రీకూతుళ్ల అనుబంధం ప్రధానాంశంగా ఈ సినిమా తెరకెక్కింది. ఇలాంటి పాత్రను రవితేజ పోషించడం ఇదే మొదటిసారి. ఈ సినిమాతో నటుడిగా ఆయన మరో మెట్టు పైకి ఎక్కారు. ఈ చిత్రంలో ప్రియా భవాని శంకర్ హీరోయిన్గా నటించగా, రవితేజ కూతురిగా బేబీ నక్షత్ర అద్భుతంగా నటించింది. సాయి కుమార్, అజయ్ ఘోష్, రమేష్ ఇందిర, స్వాసిక, మీసాల లక్ష్మణ్, రాజ్కుమార్ కాసిరెడ్డి, రమణ భార్గవ్, కిషోర్ కాంచెరపాలెం, కార్తీక్ అడుసుమల్లి, మహేష్ తదితరులు ఇతర కీలక పాత్రల్లో నటించారు.
కథ, స్క్రీన్ప్లే, మాటలు, దర్శకత్వం: శివ నిర్వాణ, నిర్మాతలు: నవీన్ యెర్నేని, వై. రవిశంకర్, బ్యానర్: మైత్రీ మూవీ మేకర్స్, సంగీతం: జి.వి. ప్రకాష్ కుమార్, సినిమాటోగ్రఫీ: విష్ణు శర్మ, ప్రొడక్షన్ డిజైనర్: సాహి సురేష్, ఎడిటింగ్: ప్రవీణ్ పూడి, స్క్రిప్ట్ కో-ఆర్డినేటర్: నరేష్ బాబు పి, కో-డైరెక్టర్: సురేష్, మేకప్: శ్రీనివాస్ రాజు, కాస్ట్యూమ్స్: రాజేష్.