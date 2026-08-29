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- Comeback Movies: 2026లో హీరోల కంబ్యాక్ సినిమాలు, చిరు నుంచి రవితేజ వరకు..వాళ్ళకి మాత్రం జాక్ పాట్
Comeback Movies: 2026లో హీరోల కంబ్యాక్ సినిమాలు, చిరు నుంచి రవితేజ వరకు..వాళ్ళకి మాత్రం జాక్ పాట్
Tollywood Combacks: 2026 సంవత్సరం టాలీవుడ్ కి బాగా కలసి వస్తోంది. కొందరు క్రేజీ హీరోలు ఈ ఏడాది వరుస ఫ్లాపుల నుంచి బయట పడ్డారు. ఆ వివరాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
Tollywood
2026 ఏడాది టాలీవుడ్ కి బాగానే కలసి వస్తోంది. ఈ 8 నెలల టైంలో చెప్పుదగ్గ విజయాలు, సూపర్ హిట్స్ చాలానే ఉన్నాయి. అయితే ఈ ఏడాది కంబ్యాక్ ఇచ్చిన హీరోల గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాలి. చిరంజీవి నుంచి రవితేజ వరకు చాలా మంది హీరోలు, నటీమణులు సూపర్ హిట్ చిత్రాలతో మాస్ కంబ్యాక్ ఇచ్చారు. చిరంజీవి ఈ ఏడాది ఆరంభవంలో సంక్రాంతికి బాక్సాఫీస్ వద్ద మెరుపులు మెరిపించారు. రవితేజ ఇరుముడి మూవీతో ఆ మెరుపులు ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. ఫ్లాపుల నుంచి ఈ ఏడాది గట్టెక్కిన హీరోల, వారి సినిమాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
చిరంజీవి
చిరంజీవి, నయనతార జంటగా నటించిన మన శంకర వరప్రసాద్ గారు చిత్రం సంక్రాంతికి విడుదలై 300 కోట్లకు పైగా రికార్డ్ గ్రాస్ సాధించి సూపర్ హిట్ అయింది. ఈ సినిమాకి ముందు చిరంజీవి భోళా శంకర్ చిత్రంతో విమర్శలు ఎదుర్కొన్న సంగతి తెలిసిందే. అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో మన శంకర వరప్రసాద్ గారు చిత్రం తెరకెక్కింది.
సమంత
ఇటీవల విడుదలైన సమంత 'మా ఇంటి బంగారం' చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద దుమ్ము దులిపేసింది. సమంత ఈ మూవీతో సోలోగా 100 కోట్ల గ్రాస్ క్లబ్ లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఈ సినిమాకి ముందు సమంతకి సరైన హిట్లు లేవు. దీనికి తోడు పర్సనల్ లైఫ్ లో కూడా సామ్ ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంది.
అఖిల్
లెనిన్ మూవీతో అఖిల్ దాహం తీరింది. పదేళ్లుగా ఎదురుచూస్తున్న సక్సెస్ అఖిల్ కి దక్కింది. చిత్తూరు బ్యాక్ డ్రాప్ లో తెరకెక్కిన లెనిన్ మూవీ మంచి విజయం సాధించింది.
రవితేజ
ఈ ఏడాది మాస్ కంబ్యాక్ అంటే రవితేజ ఇరుముడి మూవీనే అని చెప్పొచ్చు. ఎలాంటి అంచనాలు లేకుండా ఈ చిత్రం ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చి బాక్సాఫీస్ వద్ద దుమ్ము దులుపుతోంది. మాస్ జాతర, ఈగల్, మిస్టర్ బచ్చన్ ఇలా చెప్పుకుంటే పోతే రవితేజ ఫ్లాప్ సినిమాల లిస్ట్ చాలానే ఉంది. ఇలాంటి ఫ్లాపుల నుంచి రవితేజ ఇరుముడి చిత్రంతో అదిరిపోయే కంబ్యాక్ ఇచ్చారు.
వరుణ్ తేజ్
కొరియన్ కనకరాజు చిత్రానికి ముందు వరుణ్ తేజ్ ఫ్లాపుల లిస్ట్ కూడా పెద్దదే. గని, ఆపరేషన్ వాలెంటైన్, మట్కా లాంటి చిత్రాలు దారుణంగా ఫ్లాపులు అయ్యాయి. ఈ ఏడాది విడుదలైన కొరియన్ కనకరాజు చిత్రం సూపర్ హిట్ అయింది. ఈ మూవీతో వరుణ్ తేజ్ తిరిగి సక్సెస్ ట్రాక్ ఎక్కారు.
సూర్య
సూర్య ఈ ఏడాది జాక్ పాట్ కొట్టారు. నెలల వ్యవధిలోనే రెండు బ్లాక్ బస్టర్ హిట్లు అందుకున్నారు. వీరభద్రుడు చిత్రం మాస్ హిట్ కాగా.. ఇటీవల విడుదలైన విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ చిత్రం ఫ్యామిలీ బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది. గత కొన్నేళ్లుగా సూర్యకి సరైన హిట్ లేదు. దీనికి తోడు 2024లో విడుదలైన పాన్ ఇండియా చిత్రం కంగువ మూవీ దారుణమైన డిజాస్టర్ గా నిలిచింది.