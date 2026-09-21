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- SJ Surya Villain Movies: ఇండియన్ 2 నుంచి సర్దార్ 2 వరకు.. ఎస్.జే.సూర్య విలనిజం ఎందుకు ఫ్లాప్ అవుతోంది? జైలర్ 2 గట్టెక్కిస్తుందా?
SJ Surya Villain Movies: ఇండియన్ 2 నుంచి సర్దార్ 2 వరకు.. ఎస్.జే.సూర్య విలనిజం ఎందుకు ఫ్లాప్ అవుతోంది? జైలర్ 2 గట్టెక్కిస్తుందా?
SJ Surya Villain Movies: విలన్గా అదరగొడుతున్నా బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఎస్.జే.సూర్యకు వరుస దెబ్బలు తగులుతున్నాయి. ఒక్క 'రాయన్' మినహా మిగతా 5 సినిమాల పరిస్థితి ఏంటి? అక్టోబర్లో వచ్చే 'జైలర్ 2' ఆయనను కాపాడుతుందా? పూర్తి విశ్లేషణ మీకోసం.
ఎస్.జే.సూర్య విలన్ గ్రాఫ్ ఎందుకు పడిపోతోంది?
తెలుగు, తమిళ సినిమాల్లో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు నటుడు ఎస్.జే.సూర్య. ఈమధ్య ఆయన స్టార్ హీరోల సినిమాల్లో మెయిన్ విలన్గా నటిస్తున్నారు. ఆయన యాక్టింగ్కు మంచి పేరు వస్తున్నా, బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఆ సినిమాలు మాత్రం బోల్తా కొడుతున్నాయి. ఇది ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో పెద్ద హాట్ టాపిక్. ఎస్.జే.సూర్య విలన్గా నటించిన లేటెస్ట్ 6 సినిమాల బాక్సాఫీస్ రిపోర్ట్, వాటి వెనుక ఉన్న అసలు కథ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఇండియన్ 2 (2024) – మెగా డిజాస్టర్
కమల్ హాసన్ హీరోగా శంకర్ డైరెక్షన్లో చాలా ఏళ్ల తర్వాత వచ్చిన భారీ సినిమా 'ఇండియన్ 2'. ఇందులో కార్పొరేట్ విలన్గా ఎస్.జే.సూర్య నటించారు. కానీ వీక్ స్క్రీన్ప్లే, సాగదీసిన సీన్ల వల్ల ఈ సినిమాకు మొదటి రోజు నుంచే నెగెటివ్ టాక్ వచ్చింది. భారీ బడ్జెట్తో తీసిన ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర కలెక్షన్లు రాబట్టలేక పెద్ద డిజాస్టర్గా మిగిలిపోయింది.
వీర ధీర శూరన్ (2025) – యావరేజ్ హిట్
చియాన్ విక్రమ్ హీరోగా అరుణ్ కుమార్ డైరెక్షన్లో వచ్చిన యాక్షన్ థ్రిల్లర్ 'వీర ధీర శూరన్'. ఇందులో ఎస్.జే.సూర్య రొటీన్ విలన్గా కాకుండా కాస్త న్యాచురల్గా నటించారు. విక్రమ్, సూర్య యాక్టింగ్ బాగున్నా.. సెకండాఫ్ కాస్త స్లో అవ్వడంతో సినిమాకు మిక్స్డ్ టాక్ వచ్చింది. దీంతో బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఈ సినిమా యావరేజ్ హిట్గా మాత్రమే నిలిచింది.
రాయన్ (2024) – సూపర్ హిట్
ధనుష్ 50వ సినిమాగా వచ్చిన 'రాయన్' మూవీలో నార్త్ చెన్నై గ్యాంగ్స్టర్ 'సేతు' పాత్రలో ఎస్.జే.సూర్య అదరగొట్టారు. ధనుష్, సూర్య మధ్య వచ్చే ఫైట్ సీన్స్ ఫ్యాన్స్కు బాగా నచ్చాయి. కథ, మ్యూజిక్, డైరెక్షన్ అన్నీ సెట్ అవ్వడంతో ఈ సినిమా థియేటర్లలో కలెక్షన్ల వర్షం కురిపించి సూపర్ హిట్గా నిలిచింది. సూర్య విలన్ కెరీర్లో ఇది ఒక పెద్ద మైలురాయి.
గేమ్ ఛేంజర్ (2025) – బాక్సాఫీస్ డిజాస్టర్
రామ్ చరణ్ హీరోగా శంకర్ డైరెక్షన్లో వచ్చిన భారీ పొలిటికల్ యాక్షన్ మూవీ 'గేమ్ ఛేంజర్'. ఇందులో మెయిన్ పొలిటికల్ విలన్గా ఎస్.జే.సూర్య నటించారు. సినిమా అనౌన్స్ చేసినప్పుడు ఉన్న అంచనాలను థియేటర్లలో ఈ మూవీ అందుకోలేకపోయింది. పాతకాలం నాటి పొలిటికల్ స్టోరీ, బోరింగ్ సీన్ల వల్ల కలెక్షన్లు దారుణంగా పడిపోయాయి. నిర్మాతలకు భారీ నష్టాలు మిగిల్చి డిజాస్టర్గా నిలిచింది.
ఎల్.ఐ.కే - లవ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ (2026) – ఫ్లాప్
ప్రదీప్ రంగనాథన్, కృతి శెట్టి జంటగా విఘ్నేష్ శివన్ డైరెక్షన్లో వచ్చిన రొమాంటిక్ కామెడీ, సై-ఫై మూవీ 'ఎల్.ఐ.కే'. ఈ యూత్ ఫుల్ స్టోరీలో ఎస్.జే.సూర్య ఒక ముఖ్యమైన విలన్ పాత్రలో కనిపించారు. కానీ, సినిమాలో కామెడీ, ఫ్యూచర్ కాన్సెప్ట్ సాధారణ ప్రేక్షకులకు పెద్దగా కనెక్ట్ కాలేదు. కేవలం యూత్ను టార్గెట్ చేసిన ఈ సినిమా ఆశించిన కలెక్షన్లు రాబట్టలేక ఫ్లాప్ అయింది.
సర్దార్ 2 (2026) - భారీ డిజాస్టర్
కార్తీ హీరోగా పీ.ఎస్.మిత్రన్ డైరెక్షన్లో వచ్చిన సూపర్ హిట్ మూవీ 'సర్దార్'కు ఇది సీక్వెల్. మొదటి పార్ట్ హిట్ అవ్వడంతో దీనిపై భారీ అంచనాలు పెట్టుకున్నారు. ఇంటర్నేషనల్ స్పై బ్యాక్డ్రాప్లో ఎస్.జే.సూర్య పవర్ఫుల్ విలన్గా నటించినా.. కన్ఫ్యూజ్ చేసే స్క్రీన్ప్లే, బోరింగ్ సీన్స్ సినిమాకు మైనస్గా మారాయి. దీంతో బాక్సాఫీస్ దగ్గర దారుణంగా దెబ్బతిని డిజాస్టర్ లిస్ట్లో చేరింది.
అక్టోబర్లో వచ్చే 'జైలర్ 2' గట్టెక్కిస్తుందా?
గత 6 సినిమాల్లో ఒక్క ధనుష్ 'రాయన్' తప్ప, మిగతా 4 సినిమాలు డిజాస్టర్లుగా, ఒకటి యావరేజ్గా నిలిచాయి. యాక్టింగ్లో ఎలాంటి వంక లేకపోయినా, కలెక్షన్ల పరంగా ఎస్.జే.సూర్య విలన్ గ్రాఫ్ దారుణంగా పడిపోయింది.
ఈ వరుస ఫ్లాప్ల మధ్య, రజనీకాంత్ హీరోగా నెల్సన్ దిలీప్కుమార్ డైరెక్షన్లో వస్తున్న 'జైలర్ 2' అక్టోబర్లో రిలీజ్ కానుంది. ఈ భారీ బడ్జెట్ సినిమాలో ఎస్.జే.సూర్య విలన్గా నటిస్తున్నారు. మరి ఈ నెల్సన్ - రజనీ కాంబో సూర్యను బాక్సాఫీస్ ఫ్లాప్ల నుంచి బయటపడేస్తుందా అని సినీ వర్గాల్లో ఆసక్తికరమైన చర్చ నడుస్తోంది.