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- Shooting Deaths: షూటింగ్ స్పాట్లోనే ప్రాణాలు వదిలారు! కెమెరా ముందు జరిగిన 8 విషాదాలు
Shooting Deaths: షూటింగ్ స్పాట్లోనే ప్రాణాలు వదిలారు! కెమెరా ముందు జరిగిన 8 విషాదాలు
Shooting Deaths: సినిమా షూటింగ్స్లో జరిగిన ప్రమాదాలు ఎందరో ప్రాణాలను బలితీసుకున్నాయి. నటులే కాదు, స్టంట్ మాస్టర్లు, టెక్నీషియన్లు కూడా స్పాట్లోనే చనిపోయారు. 2020 నుంచి 2026 మధ్య కెమెరా ముందు జరిగిన 8 షాకింగ్ ఘటనలు ఇవే.
షూటింగ్స్ లో ప్రమాదాలు..
2026 జూన్లో చెన్నై పెరంబూర్ బిన్నీ మిల్స్ దగ్గర ఎస్.జె. సూర్య 'కిల్లర్' సినిమా షూటింగ్ జరుగుతోంది. తెల్లవారుజామున యాక్షన్ సీన్ కోసం బ్లాస్ట్ సెటప్ చేస్తున్నారు. కార్బన్ డై ఆక్సైడ్ సిలిండర్ నుంచి గ్యాస్ మారుస్తుండగా ఒక్కసారిగా సిలిండర్ పేలిందని పోలీసులు చెప్పారు.
ఈ ప్రమాదంలో 25 ఏళ్ల టెక్నీషియన్ మదన్ అక్కడికక్కడే చనిపోయాడు. మరో ముగ్గురు టెక్నీషియన్లు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. భద్రతా ప్రమాణాలు పాటించారా లేదా అన్నదానిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేశారు.
సీన్ కోసం ప్రాణం పోయింది!
సినిమాల్లో బ్లాస్ట్ సీన్స్ చాలా జాగ్రత్తగా ప్లాన్ చేస్తారు. కానీ ఇక్కడ ఆ సెటప్ చేస్తున్నప్పుడే జరిగిన ప్రమాదం ఒక నిండు ప్రాణాన్ని బలితీసుకుంది.
జైలర్ 2: సెట్లో కరెంట్ షాక్తో 28 ఏళ్ల యువకుడి మృతి!
2026 మే నెలలో చెన్నై పనైయూర్లో రజనీకాంత్ 'జైలర్ 2' సినిమా షూటింగ్ పనులు జరుగుతున్నాయి. ఆర్ట్ డిపార్ట్మెంట్కు చెందిన 28 ఏళ్ల టి. కార్తికేయన్ సెట్ వేసే పనిలో ఉన్నాడు.
కరెంట్ పనులు చేస్తుండగా ప్రమాదవశాత్తు లైవ్ వైర్ తగిలి అతనికి షాక్ కొట్టింది. తోటి సిబ్బంది వెంటనే అతన్ని ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లారు. కానీ మార్గమధ్యలోనే అతను చనిపోయాడని పోలీసులు తెలిపారు. ఈ ఘటన తర్వాత ఆ రోజు షూటింగ్ క్యాన్సిల్ చేశారు.
హీరో రాకముందే విషాదం!
కార్తికేయన్ చనిపోయిన రోజే రజనీకాంత్ కూడా షూటింగ్లో పాల్గొనాల్సి ఉంది. కానీ ఈ ప్రమాదం జరగడంతో వెంటనే షూటింగ్ నిలిపేశారు.
సర్దార్ 2: 20 అడుగుల పైనుంచి కిందపడ్డ స్టంట్ మాస్టర్!
2024 జూలైలో చెన్నై సాలిగ్రామంలోని ప్రసాద్ స్టూడియోలో కార్తీ 'సర్దార్ 2' సినిమా షూటింగ్ మొదలైంది. యాక్షన్ సీన్ కోసం రిహార్సల్స్ చేస్తుండగా 56 ఏళ్ల స్టంట్ మాస్టర్ ఏలుమలై సుమారు 20 అడుగుల ఎత్తు నుంచి కింద పడిపోయాడు.
వెంటనే అతన్ని ఆసుపత్రికి తరలించారు. కానీ ఛాతీ, ఊపిరితిత్తులకు బలమైన గాయాలు కావడంతో అతను చనిపోయాడు. విరుగంబాక్కం పోలీసులు ఈ ఘటనపై దర్యాప్తు చేశారు. ఏలుమలై మృతికి నిర్మాణ సంస్థ సంతాపం తెలిపింది.
షూటింగ్ మొదలైన కొద్ది రోజులకే...
సర్దార్ 2 షూటింగ్ మొదలైన రెండో రోజే ఈ ఘోరం జరిగింది. ఏలుమలై దాదాపు 35 ఏళ్లుగా స్టంట్ మాస్టర్గా పనిచేస్తున్నాడని సమాచారం.
తెగిన తాడు... 20 అడుగుల పైనుంచి పడి స్టంట్ మాస్టర్ మృతి!
వెట్రిమారన్ డైరెక్షన్లో సూరి, విజయ్ సేతుపతి నటించిన 'విడుతలై' సినిమా షూటింగ్లో 2022లో ఈ విషాదం జరిగింది. చెన్నై వండలూర్ దగ్గర రైలు ప్రమాదం సీన్ కోసం భారీ సెట్ వేశారు. అక్కడే యాక్షన్ సీన్ షూట్ చేస్తున్నారు.
స్టంట్ మాస్టర్ ఎస్. సురేష్తో పాటు మరికొందరు క్రేన్కు కట్టిన తాళ్లతో ఈ సీన్లో పాల్గొన్నారు. సురేష్ 20 అడుగుల ఎత్తు నుంచి దూకాల్సిన సీన్ అది. కానీ అతను కట్టుకున్న తాడు ఒక్కసారిగా తెగిపోయింది. కిందపడిన అతన్ని వెంటనే ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లినా ప్రాణాలు దక్కలేదు. సురేష్కు ఇండస్ట్రీలో 30 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.
రైలు ప్రమాదం సీన్ కోసం వేసిన సెట్
ఈ సీన్ కోసం రైలు బోగీలు పట్టాలు తప్పినట్లు భారీ సెట్ వేశారు. ఆ సెట్లోనే ఈ ఘోర ప్రమాదం జరిగింది. పోలీసులు ఈ ఘటనపై విచారణ జరిపారు.
ఇండియన్ 2: భారీ క్రేన్ కుప్పకూలి ముగ్గురు మృతి!
2020లో కమల్ హాసన్ హీరోగా శంకర్ డైరెక్షన్లో వస్తున్న 'ఇండియన్ 2' షూటింగ్ చెన్నై ఈవీపీ ఫిల్మ్ సిటీలో జరుగుతోంది. అప్పుడే ఒక భారీ ప్రమాదం జరిగింది. సెట్లో ఉన్న పెద్ద క్రేన్ ఒక్కసారిగా కుప్పకూలింది. క్రేన్కు ఉన్న భారీ లైట్లు కింద పడటంతో ముగ్గురు అక్కడికక్కడే చనిపోయారు.
చనిపోయిన వారిలో డైరెక్టర్ శంకర్ టీమ్కు చెందిన అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్లు కృష్ణ, మధు, క్యాటరింగ్ సిబ్బంది చంద్రన్ ఉన్నారు. చాలా మందికి గాయాలయ్యాయి. కమల్ హాసన్, శంకర్ అక్కడే ఉన్నా తృటిలో ప్రాణాపాయం నుంచి తప్పించుకున్నారు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేశారు.
ఒకే ప్రమాదంలో మూడు ప్రాణాలు!
ఇండియన్ 2 సెట్లో జరిగిన ఈ ప్రమాదం తమిళనాట షూటింగ్ భద్రతపై పెద్ద చర్చే లేవనెత్తింది. సినీ కార్మికుల సంఘం ఫెప్సీ కూడా సెట్స్లో సేఫ్టీపై గట్టిగా నిలదీసింది.
100 అడుగుల పైనుంచి పడిన లైట్...కార్మికుడు మృతి!
విజయ్ నటించిన 'బిగిల్' సినిమా కోసం చెన్నై ఈవీపీ ఫిల్మ్ సిటీలో భారీ ఫుట్బాల్ స్టేడియం సెట్ వేశారు. 2019లో ఈ సెట్ పనులు జరుగుతుండగా సెల్వరాజ్ అనే ఎలక్ట్రీషియన్పై సుమారు 100 అడుగుల ఎత్తు నుంచి ఫోకస్ లైట్ పడింది.
తీవ్రంగా గాయపడిన అతన్ని వెంటనే ఆసుపత్రిలో చేర్చారు. కానీ చికిత్స పొందుతూ అతను చనిపోయాడు. క్రేన్కు వేలాడదీసిన ఫోకస్ లైట్ కింద పడటంతోనే ఈ ప్రమాదం జరిగిందని అప్పట్లో వార్తలు వచ్చాయి.
కెమెరా ముందు నటులు... వెనుక కార్మికులు
తెరపై మనకు కనిపించే ఆ భారీ ఫుట్బాల్ స్టేడియం వెనుక ఎంతో మంది టెక్నీషియన్ల కష్టం ఉంది. వాళ్లలో ఒకరికే ఈ ఘోర ప్రమాదం జరిగింది.
నటుడు కృష్ణమూర్తి: షూటింగ్ స్పాట్లోనే ..
ఈ లిస్ట్లో ఒక నటుడికి సంబంధించిన ఘటన కూడా ఉంది. 'నాన్ కడవుల్', 'మౌనగురు' లాంటి సినిమాల్లో నటించిన కమెడియన్ కృష్ణమూర్తి 2019లో కేరళలోని కుమిలిలో షూటింగ్లో ఉండగా గుండెపోటుతో చనిపోయాడు.
డైరెక్టర్ శక్తి చిదంబరం తెరకెక్కిస్తున్న కొత్త సినిమా షూటింగ్లో ఆయన పాల్గొన్నాడు. సెట్లో ఉండగానే ఆయనకు సడెన్గా గుండెపోటు వచ్చిందని అప్పట్లో వార్తలు వచ్చాయి. కృష్ణమూర్తి నటుడిగానే కాకుండా ప్రొడక్షన్ మేనేజర్గా కూడా పనిచేశాడు.
ప్రమాదాలే కాదు... అనారోగ్య సమస్యలు కూడా
మిగతా ఘటనలన్నీ షూటింగ్ ప్రమాదాలకు సంబంధించినవి. కానీ కృష్ణమూర్తి మరణం మాత్రం వేరు. సెట్లో ఉండగానే వచ్చిన గుండెపోటు ఆయన ప్రాణాలు తీసింది.
సినిమాల్లో మనం చూసే ప్రతి యాక్షన్ సీన్ వెనుక ఎంతో మంది కష్టం ఉంటుంది. నటులే కాదు, స్టంట్ మాస్టర్లు, ఎలక్ట్రీషియన్లు, అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్లు, టెక్నీషియన్లు ఇలా వందలాది మంది కలిసి పనిచేస్తేనే ఒక సీన్ పండుతుంది. ఈ ఘటనలు ఆ పని వెనుక ఉన్న రిస్క్ను మనకు గుర్తుచేస్తాయి.