Irumudi OTT Date: రవితేజ 'ఇరుముడి' ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్ ఇదే.. స్ట్రీమింగ్ ఎక్కడంటే?
Irumudi OTT Date: రవితేజ హీరోగా, శివ దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'ఇరుముడి' సినిమా థియేటర్లలో మంచి విజయం సాధించింది. ఈ నేపథ్యంలో సినిమా ఓటీటీ విడుదల తేదీపై ఒక అప్డేట్ వచ్చింది.
ఇరుముడి ఓటీటీ రిలీజ్ అప్డేట్
రవితేజ హీరోగా శివ దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'ఇరుముడి' సినిమా థియేటర్లలో విడుదలై మంచి టాక్ తెచ్చుకుంది. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ నిర్మించిన ఈ చిత్రం రవితేజ 77వ సినిమా. మొదటి వారంలోనే ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.135 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసినట్లు ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. శుక్రవారంతో ఈ మూవీ రూ.150కోట్ల క్లబ్లో చేరినట్టు సమాచారం.
తండ్రీకూతుళ్ల అనుబంధం
'ఇరుముడి' సినిమా కథ ప్రధానంగా తండ్రీకూతుళ్ల అనుబంధం చుట్టూ తిరుగుతుంది. రవితేజ ఇప్పటివరకు చేయని ఒక విభిన్నమైన పాత్రలో నటించారు. ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్లో రవితేజ అయ్యప్ప స్వామి గెటప్లో ఒక పాపను ఎత్తుకుని కనిపించారు. దీంతో సినిమా ప్రకటన వచ్చినప్పటి నుంచే కథపై ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తి పెరిగింది. అంచనాలకు తగ్గట్టుగానే మూవీ మంచి ఆదరణ పొందుతోంది.
భారీ తారాగణం
ఓటీటీ హక్కులు ఎవరికి?
'ఇరుముడి' సినిమా డిజిటల్ హక్కులను నెట్ఫ్లిక్స్ సంస్థ దక్కించుకుంది. అయితే, ఓటీటీ విడుదల కోసం అధికారిక తేదీని ఇంకా ప్రకటించలేదు. సాధారణంగా, ఒక సినిమా థియేట్రికల్ రన్, ఒప్పందాలను బట్టి డిజిటల్ రిలీజ్ తేదీని నిర్ణయిస్తారు. తాజాగా తెలుస్తోన్న సమాచారం ప్రకారం ఈ మూవీ వచ్చే నెలలో ఓటీటీలోకి రాబోతుంది. సెప్టెంబర్ 18న నెట్ ఫ్లిక్స్ లో స్ట్రీమింగ్ కానుందని సమాచారం. ప్రస్తుతం దీనికి సంబంధించిన సమాచారం. సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతుంది.