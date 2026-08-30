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- Mamitha Baiju: ఆ హీరోయిన్ ఉంటే 100 కోట్లు గ్యారెంటీ, పట్టిందల్లా బంగారమే.. రెమ్యునరేషన్ కూడా చుక్కల్లోకి
Mamitha Baiju: ఆ హీరోయిన్ ఉంటే 100 కోట్లు గ్యారెంటీ, పట్టిందల్లా బంగారమే.. రెమ్యునరేషన్ కూడా చుక్కల్లోకి
కేరళకు చెందిన మమితా బైజు ఇప్పుడు తమిళ సినీ పరిశ్రమకు కొత్త లక్కీ స్టార్గా మారింది. ఆమె నటించిన సినిమాలు బాక్సాఫీస్ వద్ద రూ.100 కోట్ల వర్షం కురిపిస్తున్నాయి.
మమితా బైజు
తమిళ సినిమాను ఎప్పటినుంచో కేరళ హీరోయిన్లే ఏలుతున్నారు. కేరళ నుంచి వచ్చి, ఇప్పుడు లేడీ సూపర్స్టార్గా వెలుగొందుతున్న నయనతారే దీనికి అతిపెద్ద ఉదాహరణ. ఇప్పుడు అదే కేరళ నుంచి వచ్చిన మమితా బైజు, సౌత్ సినిమాకు కొత్త లక్కీ స్టార్గా మారింది. ఎందుకంటే, ఈ మధ్య ఆమె నటించిన సినిమాలు బాక్సాఫీస్ వద్ద రూ.100 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు సాధించాయి. దీంతో, మమితా ఇప్పుడు వంద కోట్ల సినిమాలకు కేరాఫ్ అడ్రస్గా నిలుస్తోంది.
ఓనం పండక్కి రెండు సినిమాలు.. రెండూ సూపర్ హిట్
ఒకేసారి పలు భాషల్లో నటిస్తూ దూసుకెళ్తున్న మమిత, ఇప్పుడు ఇండియాలో ఎక్కువ రెమ్యునరేషన్ తీసుకునే హీరోయిన్ల జాబితాలో చేరింది. ఈ ఓనం పండక్కి విడుదలైన ఆమె రెండు పెద్ద సినిమాలు బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ విజయాన్ని అందుకున్నాయి. తమిళంలో సూర్యతో నటించిన 'విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్', మలయాళంలో నివిన్ పాలీతో నటించిన 'బెత్లహేం ఫ్యామిలీ యూనిట్'.. ఈ రెండు సినిమాలకూ థియేటర్లలో అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వస్తోంది. ఇప్పటికే ఈ చిత్రాలు రూ.100 కోట్ల క్లబ్లో చేరి, మరిన్ని రికార్డుల వైపు దూసుకెళ్తున్నాయి.
'విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్' హిట్
రూ.8 లక్షల నుంచి రూ.3 కోట్లకు పెరిగిన రెమ్యూనరేషన్
సినిమాలు వరుసగా హిట్ అవ్వడంతో, మమిత మార్కెట్ కూడా రాకెట్ వేగంతో పెరిగింది. 'ప్రేమలు' సినిమాకు రూ.8 లక్షలు తీసుకున్న మమిత, 'విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్' సినిమాకు తన రెమ్యూనరేషన్ను రూ.2 కోట్లకు పెంచింది. విజయ్ నటించిన 'జననాయగన్' సినిమా కోసం రూ.75 లక్షలు తీసుకున్నట్లు టాక్. ప్రస్తుతం ఆమె ఒక్కో సినిమాకు రూ.2 కోట్ల నుంచి రూ.3 కోట్ల వరకు తీసుకుంటున్నట్లు సినీ వర్గాల్లో చర్చ నడుస్తోంది.