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- Kota Srinivasa Rao: తాగి సెట్ కు వచ్చిన కోట, బుద్ధి లేదా.. ఇండస్ట్రీలో ఉండాలని లేదా.. అని ఇచ్చిపడేసిన స్టార్ హీరో ఎవరో తెలుసా?
Kota Srinivasa Rao: తాగి సెట్ కు వచ్చిన కోట, బుద్ధి లేదా.. ఇండస్ట్రీలో ఉండాలని లేదా.. అని ఇచ్చిపడేసిన స్టార్ హీరో ఎవరో తెలుసా?
Kota Srinivasa Rao: ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో సీనియర్ నటుడు దివంగత కోట శ్రీనివాసరావు ఎన్నో అవమానాలు ఫేస్ చేశారు. కొన్ని సందర్భాల్లో తిట్లు, చీవాట్లు కూడా తిన్న సందర్భాలు ఉన్నాయి. ఓసారి సెట్ లో స్టార్ హీరో కోటాకు లెప్ట్ అండ్ రైట్ ఇచ్చాడట. ఎవరా హీరో?
సినిమా షూటింగ్స్ లో ఎన్నో జ్ఞాపకాలు..
సినిమా షూటింగ్ అంటేనే ఉగాది పచ్చడిలా ఉంటుంది. ఎంత పెద్ద ఆర్టిస్ట్ అయినా.. టెక్నీషియన్ అయినా.. ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో చెప్పలేం. కొన్ని సార్లు తిట్టు తినోచ్చు, కొన్ని సందర్భాల్లో ప్రశంసలు దక్కవచ్చు, మరికోన్ని సార్లు పనిచేసినా ఫలితం దక్కకపోవచ్చు. ఏది ఏమైనా.. అన్నింటిని అనుభవించిన వారు ఇండస్ట్రీలో స్టార్లుగా వెలుగు వెలుగుతుంటారు. కోట శ్రీనివాసరావు కూడా అంతే. ఆయన చాలా సందర్భాల్లో అవమానాలు పేస్ చేశాడు. ఓ సారి షూటింగ్ లో టాలీవుడ్ మెగాస్టార్ చిరంజీవి తో తిట్లు చీవాట్లు తిన్నాడట కోట. అసలెందుకు అలా జరిగిందంటే?
చిరంజీవి అస్సలు ఊరుకునేవాడు కాదు..
సినీ పరిశ్రమలో క్రమశిక్షణ, సమయపాలన తో పాటు తోటి కళాకారుల పట్ల బాధ్యతకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇచ్చే వ్యక్తుల్లో మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఒకరు. ఆయన షూటింగ్ లో ఉండగా.. ఎవరైనా తప్పు చేస్తే ఒప్పుకునేవారు కాదట. ఈ విషయాన్నిదివంగత నటుడు కోట శ్రీనివాసరావు గతంలో జరిగిన ఒక ఇంటర్వ్యూ లో వెల్లడించారు. చిరంజీవితో తనకు ఉన్న ప్రత్యేక బంధం గురించి మాట్లాడిన కోట.. సెట్ లో జరిగిన ఒక సంఘటనను పంచుకున్నారు.
కోటకు వార్నింగ్ ఇచ్చిన చిరంజీవి..
కోట శ్రీనివాసరావు మాట్లాడుతూ.. ''ఒకరోజు మధ్యాహ్నం సమయంలో షూటింగ్ లేకపోవడంతో ఖాళీగా ఉన్నా.. నాకు మధ్యాహ్నం తరువాత సీన్లు ఉన్నాయని చెప్పారు. ఆటైమ్ లో చనిపోయి ఎక్కడున్నాడో ఏమో కానీ.. ఎం.ఎస్. నారాయణ వచ్చి.. కలిసి సరదాగా మందేద్దాం అని అడిగాడు. సరే చాలా టైమ్ ఉంది కదా అని ఇద్దరం చెరో పెగ్గు తాగుతూ కూర్చున్నాం. సరిగ్గా అదే టైమ్ లో మమ్మల్ని రమ్మని కబురు వచ్చింది. అప్పటికీ తాగేసి ఉన్నాం.. ఈ విషయం చిరంజీవి గారి దృష్టికి వెళ్లింది. వెంటనే చిరంజీవి పిలిచి '' ఏమయ్య బుద్దుందా.. ఇంత మంచి కెరీర్ ఉన్న నటుడివి, ఇలా షూటింగ్ సమయంలో తాగడం ఏంటి? నీ కెరీర్ పాడైపోతుంది. పదిమంది చెప్పుకుంటే ఎంత అసహ్యంగా ఉంటుంది" అని కోపగించుకున్నారు [. అయితే ఆయన కోపపడింది నన్ను బాధపెట్టడానికి కాదని, నా మేలు కోరి ఇలా చెప్పారని నాకు తెలుసు.'' అని కోట శ్రీనివాసరావు అన్నారు.
చిరంజీవి తో ఫస్ట్ మూవీ మెమరీస్..
కోట శ్రీనివాస రావు చిరంజీవి తో తనకున్న అనుబంధాన్ని గుర్తుచేసుకున్నారు. ''చిరంజీవితో నా మొదటి సినిమా 'ప్రాణం ఖరీదు'. ఆ సినిమా సమయంలో రాజమండ్రిలోని అప్సరా హోటల్లో దిగాము. అప్పటి వరకు అతను ఎవరో నాకు తెలియదు, నేను చూడలేదు కూడా. ఒకరోజు సాయంత్రం టేప్ రికార్డర్లో మ్యూజిక్ వినిపించడంతో వెళ్లి చూశా.. వరండాలో చిరంజీవి ఒక చిన్న డ్రాయర్ వేసుకొని, మెడలో చైన్ వేసుకొని, టేప్ రికార్డర్లో మ్యూజిక్ పెట్టుకొని విపరీతంగా డ్యాన్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ కనిపించారు. . మొదటిసారి ఆయనను అలా చూసినప్పుడు ఆయనలోని పట్టుదల, కష్టపడే తత్వం నన్ను ఎంతగానో ఆకట్టుకున్నాయి. అని కోట పేర్కొన్నారు.
ఎవరి ఇళ్లకు వెళ్లను.. అలవాటు లేదు..
చిరంజీవితో మీరు పర్సనల్ గా ఎలా ఉంటారు.. అని యాంకర్ ప్రశ్నించగా.. కోట మాట్లాడుతూ.. ''నేను ఎవరి ఇళ్లకు వెళ్లను.. ఎవరి ఫోన్ నంబర్లు కూడా నా దగ్గర ఉండవు.. ఎవరినైనా కేవలం ఫంక్షన్లలో మాత్రమే కలుస్తుంటాను. ఎవరైనా పిలిస్తే వెళ్తాను.. నా ఇంట్లో ఏదైనా ఉంటే పిలుస్తాను.. తప్పించి.. ఊరికే ఎవరితో నేను మాట్లాడను.. అంత ర్యాపో మెయింటైన్ చేయను'' అని కోట శ్రీనివాసరావు అన్నారు. వృద్ధాప్య సమస్యల వల్ల కోట శ్రీనివాసరావు 2025 జులైలో కన్నుమూశారు.