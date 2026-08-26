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- Irumudi Day 5 Collection: 100 కోట్ల క్లబ్ లో రవితేజ ఇరుముడి, మాస్ మహారాజ జోరుకు సడెన్ బ్రేక్.. 5 రోజు ఎంత వసూలు చేసిందంటే?
Irumudi Day 5 Collection: 100 కోట్ల క్లబ్ లో రవితేజ ఇరుముడి, మాస్ మహారాజ జోరుకు సడెన్ బ్రేక్.. 5 రోజు ఎంత వసూలు చేసిందంటే?
Irumudi Day 5 Collection: టాలీవుడ్ మాస్ హీరో రవితేజ ఎట్టకేలకు హిట్టు కొట్టాడు. చాలా కాలంగా సరైప సక్సెస్ కోసం చూస్తున్న మాస్ మహారాజ.. ఇరుముడి సినిమాతో సక్సెస్ సాధించాడు. 100 కోట్ల క్లబ్ లో చేరిన ఈమూవీ 5 రోజు ఎంత వసూలు చేసిందంటే?
రవితేజ ఇరుముడి కలెక్షన్లు..
మాస్ మహారాజా రవితేజ నటించిన తెలుగు యాక్షన్ డ్రామా ‘ఇరుముడి’ థియేటర్లలో తన స్థిరమైన ప్రదర్శనను కొనసాగిస్తోంది. విడుదలైన ఐదవ రోజైన మంగళవారం నాడు ఈ చిత్రం సోమవారంతో పోలిస్తే కేవలం స్వల్ప తగ్గుదలను మాత్రమే నమోదు చేసుకుంది. వర్కింగ్ డేస్ లో కూడా రూ. 12 కోట్లకు పైగా నెట్ వసూళ్లను సాధించి బాక్సాఫీస్ వద్ద తన పట్టును నిరూపించుకుంది.
5వ రోజు వసూళ్లు ఎలాగున్నాయంటే..?
బాక్సాఫీస్ ట్రాకింగ్ సైట్ 'సాక్నిల్క్' (Sacnilk) నివేదిక ప్రకారం, 'ఇరుముడి' సినిమా 5వ రోజున భారతదేశంలో అంచనా ప్రకారం రూ. 12.20 కోట్ల నెట్ కలెక్షన్ను సాధించింది. సోమవారం (4వ రోజు) వచ్చిన రూ. 12.35 కోట్లతో పోలిస్తే ఇది కేవలం 1.2 శాతం తగ్గుదల మాత్రమే కావడం గమనార్హం. ఈ ఐదవ రోజు వసూళ్లతో కలిపి, భారతదేశంలో ఈ సినిమా మొత్తం నెట్ కలెక్షన్ రూ. 75.05 కోట్లకు చేరుకుంది. అలాగే భారతదేశంలో ఈ చిత్రం సాధించిన మొత్తం గ్రాస్ కలెక్షన్ రూ. 87.05 కోట్లకు చేరింది. మంగళవారం రోజున దేశవ్యాప్తంగా మొత్తం 3,292 షోలు ప్రదర్శించబడగా, మొత్తం థియేటర్ల ఆక్యుపెన్సీ 62.3 శాతంగా నమోదైంది. సోమవారం రోజున 2,733 షోలు నిర్వహించగా, మంగళవారానికి ఆ సంఖ్య 3,292కి పెరగడం విశేషం.
భాషల వారీగా కలెక్షన్ల వివరాలు:
ఇరుముడి సినిమా 5వ రోజున వచ్చిన వసూళ్లలో ప్రధాన వాటా తెలుగు వెర్షన్దే కావడం గమనార్హం. తెలుగు వెర్షన్ చూసుకుంటే 3,184 షోల ద్వారా రూ. 12.17 కోట్ల నెట్ సాధించింది. తెలుగు థియేటర్లలో మొత్తం ఆక్యుపెన్సీ 64 శాతంగా నమోదైంది. తమిళ వెర్షన్ లో 108 షోల ద్వారా రూ. 3 లక్షలు రాబట్టింది. తమిళ థియేటర్లలో 13 శాతం ఆక్యుపెన్సీ నమోదైంది.
షోల వారీగా ఆక్యుపెన్సీ వివరాలు:
మంగళవారం రోజున వేర్వేరు సమయాల్లో నమోదైన ఆక్యుపెన్సీ వివరాలు చూసుకుంటే..
మార్నింగ్ షోలు: 33.62%
మధ్యాహ్నం షోలు: 49.77%
ఈవినింగ్ షోలు: 63.92%
నైట్ షోలు: 79% (అత్యధిక ఆక్యుపెన్సీ)
రాష్ట్రాల వారీగా గ్రాస్ నివేదిక:
5వ రోజున ఇరుముడి సినిమా సాధించిన మొత్తం రూ. 14.05 కోట్ల ఇండియా గ్రాస్ వసూళ్లలో వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి చూసుకుంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ - తెలంగాణ నుంచి అత్యధిక భాగం రూ. 12.50 కోట్లు రాబట్టగా.. కర్ణాటక నుంచి రూ. 1.10 కోట్లు, తమిళనాడు నుంచి రూ. 20 లక్షలు, కేరళ నుంచి రూ. 1 లక్ష, ఇతర ప్రాంతాల నుంచి రూ. 24 లక్షలు సంపాదించగలిగింది.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 100 కోట్ల మార్కును దాటిన వసూళ్లు:
ఓవర్సీస్ లో కూడా 'ఇరుముడి' మంచి ప్రదర్శన కనబరుస్తోంది. 5వ రోజున అంతర్జాతీయ మార్కెట్ల నుండి ఈ చిత్రం రూ. 1.50 కోట్లు రాబట్టింది. దీంతో ఇప్పటివరకు ఓవర్సీస్ మొత్తం గ్రాస్ రూ. 16.50 కోట్లకు చేరుకుంది. భారతదేశంలో సాధించిన రూ. 87.05 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్ను, విదేశీ గ్రాస్ వసూళ్లను కలిపితే, 'ఇరుముడి' ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇప్పటివరకు మొత్తం రూ. 103.55 కోట్ల గ్రాస్ సాధించి 100 కోట్ల క్లబ్లో అడుగుపెట్టింది.