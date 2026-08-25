ఓటీటీలో ట్రెండింగ్ సైకో థ్రిల్లర్.. దేశాన్ని వణికించిన సీరియల్ కిల్లర్ కథ..
OTT: ఓటీటీలో ప్రస్తుతం ఓ సైకో థ్రిల్లర్ సినిమా తెగ ట్రెండ్ అవుతోంది. ఈ సినిమాను అస్సలు మిస్ అవ్వకండి. ఆద్యంతం ఉత్కంఠగా సాగే ఈ మూవీ కథేంటో ఇక్కడ చూద్దాం.
సస్పెన్స్, హారర్, క్రైమ్, థ్రిల్లర్ జానర్ సినిమాలకు డిమాండ్..
సస్పెన్స్, హారర్, క్రైమ్, థ్రిల్లర్ జానర్ సినిమాలకు ఓటీటీలో ఎప్పుడూ మంచి ఆదరణ ఉంటుంది. ముఖ్యంగా నిజ జీవిత ఘటనల ఆధారంగా తీసిన సినిమాలను ప్రేక్షకులు బాగా ఇష్టపడతారు. ఆ కోవలోకే వస్తుంది 'రామన్ రాఘవ్ 2.0'. 1960లలో ముంబైని గడగడలాడించిన సీరియల్ కిల్లర్ రామన్ రాఘవ్ కథ ఆధారంగా ఈ సినిమాను తెరకెక్కించారు. అమాయకులను ఇనుప రాడ్తో కొట్టి చంపే కిల్లర్కు, డ్రగ్స్కు బానిసైన ఓ పోలీస్ ఆఫీసర్కు మధ్య జరిగే మానసిక సంఘర్షణే ఈ సినిమా కథ.
సైకో కిల్లర్ పాత్రలో నవాజుద్దీన్ సిద్ధిఖీ
ఈ సినిమాలో హీరోగా కాకుండా, సైకో కిల్లర్ పాత్రలో నవాజుద్దీన్ సిద్ధిఖీ తన నటనతో భయపెట్టేశాడు. ఆ పాత్ర మానసిక స్థితిని, హింసాత్మక స్వభావాన్ని ఆయన చూపించిన తీరు సినిమాకు పెద్ద బలం. ఈ చిత్రానికి అనురాగ్ కశ్యప్ దర్శకత్వం వహించారు. పోలీస్ ఆఫీసర్ రాఘవన్గా విక్కీ కౌశల్ నటించాడు. డ్రగ్స్తో పోరాడుతూనే, తనలోని హింసను ఎదుర్కొనే పోలీస్గా విక్కీ కౌశల్ అద్భుతంగా నటించాడు.
ఊహించని మలుపులతో స్క్రీన్ప్లే..
ఈ సినిమా స్క్రీన్ప్లే ఊహించని మలుపులతో సాగుతుంది. దాంతో మొదటి నుంచి చివరి వరకు ప్రేక్షకులను కట్టిపడేస్తుంది. కొన్ని సీన్లు షాక్కు, భయానికి గురిచేస్తాయి. ముఖ్యంగా కిల్లర్, పోలీస్ ఆఫీసర్ మధ్య జరిగే సైకలాజికల్ వార్ సినిమాకు మరింత ఉత్కంఠను జోడిస్తుంది. ఈ చిత్రంలో శోభితా ధూళిపాల కూడా ఓ కీలక పాత్రలో నటించింది. క్రైమ్, సైకో థ్రిల్లర్ సినిమాలను ఇష్టపడేవారికి ఇది ఒక డిఫరెంట్ అనుభూతిని ఇస్తుంది. ఈ సినిమాకు IMDbలో కూడా మంచి రేటింగ్ ఉంది.
ఎక్కడ చూడొచ్చంటే..?
ప్రస్తుతం ఈ సినిమాను 'జీ5' (Zee5) ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లో చూడొచ్చు. రొటీన్ క్రైమ్ కథలకు భిన్నంగా, కిల్లర్ సైకాలజీ, పోలీస్ ఆఫీసర్ డార్క్ సైడ్ను చూపించే థ్రిల్లర్ కోసం చూస్తుంటే 'రామన్ రాఘవ్ 2.0' మంచి ఆప్షన్ అవుతుంది.