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- Irumudi Day 7 Collections: టాక్సిక్ సునామీ ముందు గట్టిగా నిలబడ్డ రవితేజ.. ఇరుముడికి ఊహించని వసూళ్లు
Irumudi Day 7 Collections: టాక్సిక్ సునామీ ముందు గట్టిగా నిలబడ్డ రవితేజ.. ఇరుముడికి ఊహించని వసూళ్లు
రవితేజకి ఎట్టకేలకు హిట్ పడింది. టాలెంట్ ఎవరిసొత్తు కాదని చిరంజీవి చెప్పినట్టుగానే బాక్సాఫీసు రికార్డులు ఎవరిసోత్తు కాదని రవితేజ ఇరుముడి మూవీతో నిరూపిస్తున్నారు. ఈ మూవీకి ఏడో రోజు కూడా అదిరిపోయే కలెక్షన్ల వచ్చాయి.
ట్రోల్స్, అవమానాలకు ఇరుముడితో రవితేజ అదిరిపోయే సమాధానం
మాస్ మహారాజా రవితేజకి చాలా ఏళ్ల తర్వాత హిట్ పడింది. `ధమాఖా` తర్వాత ఆయనకు విజయం దక్కిందని చెప్పొచ్చు. దీనికోసం చాలా డిజాస్టర్లు చూశారు. చాలా ట్రోల్స్ కి గురయ్యారు. చాలా అవమానాలు కూడా ఫేస్ చేయాల్సి వచ్చింది. రవితేజ పని అయిపోయిందనే కామెంట్స్ కూడా వినిపించాయి. ఇక ఇతర హీరోల సినిమాల్లో పాత్రలు చేసుకోవాల్సిందే అన్నారు. కానీ తానేంటో మరోసారి చూపించారు. రూట్ మార్చి జనం మెచ్చిన కథతో వచ్చారు. ఇప్పుడు `ఇరుముడి`తో బాక్సాఫీసుని ఊపేస్తున్నారు. ఈ మూవీకి అదిరిపోయే కలెక్షన్లు వస్తున్నాయి.
టాక్సిక్ జోరు ముందు గట్టిగా నిలబడ్డ రవితేజ
ఓ వైపు థియేటర్లో యష్ `టాక్సిక్` మూవీ సందడి చేస్తోంది. భారీ అంచనాల మధ్య వచ్చిన ఈ మూవీకి నెగటివ్ టాక్ వచ్చినా ప్రారంభం రోజులు కాబట్టి, బాక్సాఫీసు వద్ద రచ్చ చేస్తోంది. ఇలాంటి భారీ సినిమా తాకిడికి తట్టుకొని నిలబడ్డారు రవితేజ. ఆయన నటించిన `ఇరుముడి` మూవీకి రెండో వారంలోనూ, అది కూడా వీక్ డేస్లోనూ మంచి కలెక్షన్లు రావడం విశేషం. అయితే బుధవారంతో పోల్చితే గురువారం కొద్దిగా తగ్గాయి. కానీ ఈ మూవీకిది పెద్ద వసూళ్లు అనే చెప్పాలి. మరి ఏడో రోజు ఈ సినిమాకి ఎంత వచ్చాయి? ఓవరాల్గా ఏడు రోజుల్లో ఇది ఎంత కలెక్ట్ చేసిందనేది చూస్తే.
ఇరుముడు 7 రోజుల కలెక్షన్లు
`ఇరుముడి` మూవీకి ఏడో రోజున రూ.6.90కోట్ల ఇండియా నెట్ వచ్చాయి. ఓవర్సీస్లో 65లక్షలు వసూలు చేసింది. మొత్తంగా ఏడో రోజు సుమారు రూ.8కోట్లు కలెక్ట్ చేసింది. దీంతో ఇప్పటి వరకు ఇండియాలో దీనికి రూ.106.95కోట్ల గ్రాస్, రూ.92.15కోట్ల నెట్ వచ్చింది. ఓవర్సీస్లో సుమారు రూ.18కోట్లు రాబట్టింది. ఓవరాల్గా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఈ మూవీ రూ.124.85కోట్ల గ్రాస్ని కలెక్ట్ చేసింది. టీమ్ లెక్కల ప్రకారం రూ.150కోట్లకు దగ్గరలో ఉందని టాక్. ఇక రెండు వందల కోట్ల దిశగా ఈ సినిమా వెళ్లినా ఆశ్చర్యం లేదు.
ఇరుముడి మూవీకి లాభాల పంట
సినిమాకి అయిన బడ్జెట్ రూ.40కోట్లు, థియేట్రికల్ బిజినెస్ రూ.21కోట్లుగా లెక్క కట్టారు. ఇప్పటికే ఇది సుమారు రూ.65కోట్లపైగా షేర్ని సాధించింది. అంటే రూ.45కోట్లకుపైగా లాభాలు వచ్చాయి. ఓవరాల్గా ఇది వంద కోట్ల షేర్ దిశగా వెళ్తుంది. మైత్రీ మూవీస్కి చాలా రోజులుగా హిట్ లేదు. ఇప్పుడు `ఇరుముడి` మూవీ వారిని సేవ్ చేసిందని, గట్టెక్కిందని చెప్పొచ్చు. మళ్లీ వారిని పుంజుకునేలా చేసింది. అంతేకాదు ఈ సినిమా రవితేజ కెరీర్లోనే బిగ్గెస్ట్ బ్లాక్ బస్టర్గా నిలవబోతుందని చెప్పొచ్చు. ఈ సినిమాకి శివ నిర్వాణ దర్శకత్వం వహించగా, ప్రియా భవానీ శంకర్ హీరోయిన్గా చేసింది. సాయికుమార్, బేబీ నక్షత్ర, అజయ్ ఘోష్, రమేష్ ఇందిరా, స్వసిక విజయ్, లక్ష్మణ్ కీలక పాత్రలు పోషించారు.