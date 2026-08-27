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- Toxic Movie: టాక్సిక్ ఓటీటీ రిలీజ్ డీటెయిల్స్.. యశ్ పాన్ ఇండియా మూవీ ఎప్పుడు, ఎందులో చూడాలంటే
Toxic Movie: టాక్సిక్ ఓటీటీ రిలీజ్ డీటెయిల్స్.. యశ్ పాన్ ఇండియా మూవీ ఎప్పుడు, ఎందులో చూడాలంటే
రాకింగ్ స్టార్ యశ్ ఫ్యాన్స్ ఎంతోకాలంగా ఎదురుచూస్తున్న 'టాక్సిక్: ఎ ఫెయిరీ టేల్ ఫర్ గ్రోన్-అప్స్' సినిమా థియేటర్లలోకి వచ్చేసింది. సినిమా రిలీజ్ అవ్వగానే, ఇప్పుడు 'టాక్సిక్' ఓటీటీ ప్రీమియర్ గురించే అందరి దృష్టి పడింది.
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Image Credit : others
టాక్సిక్
రాకింగ్ స్టార్ యశ్ ఫ్యాన్స్ ఎంతోకాలంగా ఎదురుచూస్తున్న 'టాక్సిక్: ఎ ఫెయిరీ టేల్ ఫర్ గ్రోన్-అప్స్' సినిమా థియేటర్లలోకి వచ్చేసింది. ఈ సినిమా రిలీజైన మొదటి రోజే ఇండియాలో ₹101.10 కోట్ల నెట్ కలెక్షన్లు సాధించిందని రిపోర్టులు చెబుతున్నాయి. గీతూ మోహన్దాస్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ గ్యాంగ్స్టర్ డ్రామాపై రిలీజ్కు ముందే భారీ అంచనాలున్నాయి. యశ్తో పాటు నయనతార, కియారా అడ్వాణీ లాంటి పెద్ద స్టార్స్ ఉండటంతో సినిమాపై ఆసక్తి మరింత పెరిగింది. ఇప్పుడు థియేటర్లలోకి వచ్చిన వెంటనే, ఈ సినిమా ఓటీటీలో ఎప్పుడు వస్తుందనే చర్చ సోషల్ మీడియాలో మొదలైంది.
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Image Credit : Instagram
ఓటీటీలోకి 'టాక్సిక్' ఎప్పుడంటే?
ప్రస్తుతానికి 'టాక్సిక్' సినిమా అధికారిక ఓటీటీ రిలీజ్ తేదీని చిత్ర యూనిట్ ప్రకటించలేదు. కానీ, రిపోర్టుల ప్రకారం, సినిమా థియేటర్లలో రిలీజైన 4 నుంచి 8 వారాల తర్వాత ఓటీటీలోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. అంతా అనుకున్నట్లు జరిగితే, 2026 సెప్టెంబర్ చివరి నుంచి అక్టోబర్ మధ్యలో 'టాక్సిక్' డిజిటల్ ప్రీమియర్ ఉండొచ్చు. అయితే, కచ్చితమైన తేదీని చిత్ర యూనిట్ లేదా ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ అధికారికంగా ప్రకటించాల్సి ఉంది.
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Image Credit : Instagram
ZEE5లో యశ్ 'టాక్సిక్'?
'టాక్సిక్' సినిమా ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ విషయంలో ZEE5 పేరు ప్రముఖంగా వినిపిస్తోంది. రిపోర్టుల ప్రకారం, ఈ సినిమా డిజిటల్, శాటిలైట్ హక్కులను ZEE5 సంస్థ దక్కించుకుందని అంటున్నారు. దీంతో, థియేట్రికల్ రన్ తర్వాత యశ్ సినిమా ZEE5 లో స్ట్రీమింగ్ అవుతుందని ఫ్యాన్స్ ఆశిస్తున్నారు. అయితే, ఈ ఒప్పందాన్ని ZEE5 గానీ, 'టాక్సిక్' నిర్మాతలు గానీ ఇంకా అధికారికంగా ధృవీకరించలేదు. కాబట్టి, ప్రస్తుతానికి ఇది కేవలం రిపోర్టుల ఆధారంగా వచ్చిన సమాచారం మాత్రమే.
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Image Credit : X
₹235 కోట్లకు డిజిటల్, శాటిలైట్ హక్కులు?
'టాక్సిక్' సినిమా ఓటీటీ హక్కుల గురించి మరో భారీ వార్త చక్కర్లు కొడుతోంది. ఫిల్మీబీట్ రిపోర్ట్ ప్రకారం, ఈ సినిమా డిజిటల్, శాటిలైట్ హక్కులను అన్ని భాషలకు కలిపి సుమారు ₹235 కోట్లకు కొనుగోలు చేశారని చెబుతున్నారు. ఈ మొత్తం నిజమైతే, 'టాక్సిక్' సినిమా బిజినెస్లో ఇది చాలా పెద్ద డీల్ అవుతుంది. కానీ, ఈ ₹235 కోట్ల ఒప్పందంపై కూడా నిర్మాతలు లేదా ZEE5 అధికారికంగా ఎలాంటి సమాచారం ఇవ్వలేదు. కాబట్టి, ఈ డీల్ కూడా ప్రస్తుతానికి వార్తల్లో ఉన్న సమాచారం మాత్రమే.
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Image Credit : social media
మొదటి రోజే ₹101.10 కోట్ల వసూళ్లు
థియేటర్లలో 'టాక్సిక్' సినిమాకు అదిరిపోయే ఆరంభం లభించింది. రిపోర్టుల ప్రకారం, ఈ సినిమా మొదటి రోజు ఇండియాలో ₹101.10 కోట్ల నెట్ కలెక్షన్లు సాధించింది. రిలీజ్కు ముందే సినిమాపై ఉన్న హైప్, యశ్ ఫ్యాన్స్లో ఉన్న అంచనాలు ఏ స్థాయిలో ఉన్నాయో ఈ మొదటి రోజు కలెక్షన్లు చూపిస్తున్నాయి.
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Image Credit : X
యశ్ సినిమాను ఓటీటీలో చూసేది ఎప్పుడు?
ప్రస్తుతం 'టాక్సిక్' థియేటర్లలో సక్సెస్ఫుల్గా నడుస్తోంది. ఓటీటీ రిలీజ్ కోసం ఫ్యాన్స్ మరికొన్ని రోజులు ఆగాల్సిందే. రిపోర్టుల ప్రకారం 4 నుంచి 8 వారాల థియేట్రికల్ విండో తర్వాత సినిమా డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్లోకి రావచ్చు. ZEE5 పేరు వినిపిస్తున్నా, ₹235 కోట్ల డీల్ విషయంపై అధికారిక ప్రకటన రావాల్సి ఉంది. కాబట్టి, యశ్ ఫ్యాన్స్ ప్రస్తుతానికి నిర్మాతల ప్రకటన కోసం ఎదురుచూడాలి. థియేటర్లలో 'టాక్సిక్' రచ్చ చేస్తుండగా, ఓటీటీ రిలీజ్ ఎప్పుడు, ఎక్కడ అనే ప్రశ్న ఫ్యాన్స్లో క్యూరియాసిటీని మరింత పెంచుతోంది.
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