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- Chiranjeevi Stunts: దున్నపోతుల మధ్యలో రియల్ స్టంట్స్, రెడీగా అంబులెన్స్.. స్నేహితుల కోసం తెగించిన చిరంజీవి
Chiranjeevi Stunts: దున్నపోతుల మధ్యలో రియల్ స్టంట్స్, రెడీగా అంబులెన్స్.. స్నేహితుల కోసం తెగించిన చిరంజీవి
చిరంజీవి చేసిన రియల్ స్టంట్స్ గురించి ఓ విలన్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఓ మూవీలో రెడీగా అంబులెన్స్ ని పెట్టుకుని చిరంజీవి రిస్క్ చేసి మరీ ఫైట్స్ చేశారట. ఆ వివరాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
Chiranjeevi
మెగాస్టార్ చిరంజీవి నటుడిగా గుర్తింపు పొందేందుకు కెరీర్ ఆరంభంలో సర్వ శక్తులు ఒడ్డారు. ఎన్నో కష్టాలు అధికమించి నటుడిగా గుర్తింపు పొందడం మాత్రమే కాదు నంబర్ 1 స్థానానికి ఎదిగారు. చిరంజీవి పడ్డ కష్టం గురించి ప్రముఖ నటుడు, విలన్ పాత్రలతో మెప్పించిన విజయ రంగరాజు ఓ ఇంటర్వ్యూలో ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. చిరంజీవి తన సినిమాల్లో ఫైట్స్ నేచురల్ గా, అద్భుతంగా ఉండడం కోసం ఏం చేసేవారో రంగరాజు వివరించారు.
చిరంజీవి, నేను రియల్ ఫైట్స్ చేశాం
రంగరాజు మాట్లాడుతూ.. చిరంజీవి కెరీర్ బిగినింగ్ లో ఎక్కువ సినిమాల్లో నేనే ఆయనతో ఫైట్స్ చేశాను. మా ఇద్దరి కాంబోలో ఉన్న ఫైట్స్ ఆల్మోస్ట్ అన్నీ రియల్ స్టంట్స్ అనే చెప్పాలి. రియల్ స్టంట్స్ అంటే నాకు, చిరంజీవి గారికి చాలా ఇష్టం. దేనికీ వెనుకాడే వాళ్ళం కాదు. ఈ సినిమాలో రియల్ స్టంట్స్ చేయాలా.. అయితే రంగరాజుని పెట్టండి అని చిరంజీవి గారు నన్ను రెకమండ్ చేసేవారు.
దున్నపోతులతో తన్నించుకుంటూ..
పల్లెటూరి మొనగాడు సినిమాలో దున్నపోతుల మధ్యలో ఓ ఫైట్స్ ఉంటుంది. దున్నపోతుల మధ్యలో ఫైట్ అంటే అంత సులభం కాదు. అవసరం అయితే డూప్ లేదా ఏదైనా ట్రిక్ వాడొచ్చు. కానీ చిరంజీవి గారు నేను రియల్ గా చేశాం. దున్నపోతుల కట్టేసి ఉంటాయి. అయినప్పటికీ చాలా సార్లు వాటి కాళ్ళు మాకు తగిలేవి. చిరంజీవి గారు అంబులెన్స్ రెడీగా ఉంచేవారు. దెబ్బలు తగిలిన వెంటనే ఐస్ ప్యాక్ పెట్టుకోవడం .. తిరిగి వచ్చి మళ్ళీ ఫైట్స్ చేయడం.. రోజంతా ఇలాగే చేశాం.
చిరంజీవిపై బరువు పడకుండా మేనేజ్ చేశా
లంకేశ్వరుడు మూవీలో మెట్ల మీది నుంచి దొర్లుతూ చేసే ఫైట్ కూడా రియల్. నాది భారీ పర్సనాలిటీ. నాపై చిరంజీవి గారు పడినా ఏమీ ప్రాబ్లెమ్ లేదు. కానీ నేను చిరంజీవి గారిపై పడితే ఆయనకి చాలా ఇబ్బంది. అయినప్పటికీ ఆయన రియల్ గానే చేశారు. నేను కొంత వరకు ఆయనపై బరువు పడకుండా మేనేజ్ చేశాను అని రంగరాజు తెలిపారు. చిరంజీవి గారు డ్యాన్స్ ఎంతలా ఎంజాయ్ చేస్తారో ఫైట్స్ కూడా అలాగే ఎంజాయ్ చేస్తారు అని రంగరాజు తెలిపారు.
స్నేహితుల కోసం చేసిన సినిమా
యముడికి మొగుడు సినిమాలో కూడా రియల్ ఫైట్స్ ఉంటాయి. దీనితో చిరంజీవి గారు నన్ను పిలిపించారు. రంగరాజు ఈ మూవీలో రియల్ ఫైట్స్ ఉన్నాయి. మనం చేస్తున్నాం. ఇది నా ఫ్రెండ్స్ కోసం చేస్తున్నా సినిమా. కాబట్టి నువ్వు ఎక్కువ రెమ్యునరేషన్ డిమాండ్ చేయకూడదు అని అన్నారు. నేను వెంటనే ఓకె చెప్పాను. చాలా సినిమాలకు చిరంజీవి గారు నన్ను రెకమండ్ చేశారు. ఆయనతో మంచి బాండింగ్ ఉంది అని రంగరాజు తెలిపారు. యముడికి మొగుడు చిత్రానికి చిరంజీవి స్నేహితులు సుధాకర్, హరిప్రసాద్, నారాయణ రావు నిర్మాతలు అనే సంగతి తెలిసిందే.