- Home
- Entertainment
- Upcoming Movies: రజనీతో అజిత్ పోటీ, సూర్య హ్యాట్రిక్ కొడతాడా?.. వచ్చే 4 నెలల్లో రాబోతున్న భారీ చిత్రాలివే
Upcoming Movies: రజనీతో అజిత్ పోటీ, సూర్య హ్యాట్రిక్ కొడతాడా?.. వచ్చే 4 నెలల్లో రాబోతున్న భారీ చిత్రాలివే
Upcoming Movies: తమిళ సినీ పరిశ్రమలో సందడి మొదలైంది. రజనీకాంత్, అజిత్, సూర్య, ధనుష్ వంటి అగ్ర హీరోల సినిమాలు వచ్చే నాలుగు నెలల్లో విడుదల కానున్నాయి. ఆ సినిమాలేంటో ఓ లుక్కేద్దాం.
సెప్టెంబర్ నెల రిలీజ్లు
సెప్టెంబర్ నెలలో చాలా సినిమాలు రిలీజ్కు సిద్ధంగా ఉన్నాయి. సెప్టెంబర్ 5న జీవీ ప్రకాశ్ కుమార్, కయాదు లోహర్ నటించిన 'ఇమ్మోర్టెల్' విడుదల కానుంది. దీనికి పోటీగా దుల్కర్ సల్మాన్, కయాదు లోహర్ జంటగా నటించిన 'ఐ యామ్ గేమ్' కూడా అదే రోజు వస్తోంది. ఆ తర్వాత, సెప్టెంబర్ 10న సూరి 'మందడి', కార్తీ 'సర్దార్ 2' సినిమాలు పోటీ పడుతున్నాయి. సెప్టెంబర్ 11న అరుణ్నిధి 'డిమాంటె కాలనీ 3' రానుంది. ఇక సెప్టెంబర్ 25న కార్తీక్ సుబ్బరాజ్ దర్శకత్వంలో ఇళయరాజా సంగీతం అందించిన 'డోరతి', హిప్హాప్ ఆది హీరోగా నటిస్తూ దర్శకత్వం వహించిన 'మీసయ్య మురుక్కు 2' విడుదల కానున్నాయి. నాని నటించిన 'ప్యారడైజ్' సినిమా సెప్టెంబర్ 24న థియేటర్లలోకి రానుంది.
అక్టోబర్లో అదిరిపోయే ట్రీట్
అక్టోబర్ నెలలో ప్రేక్షకులకు అదిరిపోయే ట్రీట్ ఉంది. అక్టోబర్ 1న బాలాజీ ధరణీధరన్ దర్శకత్వంలో విజయ్ సేతుపతి నటించిన 'పత్తా' విడుదలవుతోంది. అక్టోబర్ 2న నటుడు విజయ్ కుమారుడు జాసన్ సంజయ్ దర్శకత్వం వహించిన 'సిగ్మా' వస్తోంది. ఇక ఈ ఏడాది ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న 'జైలర్ 2' అక్టోబర్ 15న రిలీజ్ కానుంది. నెల్సన్ దిలీప్కుమార్ ఈ చిత్రానికి దర్శకుడు. దీనికి పోటీగా ధనుష్ నటిస్తున్న 'ఓం' సినిమా అక్టోబర్ 16న విడుదల కానుంది. ఇవి కాకుండా, అజిత్ కుమార్ నటించిన 'గ్లాడియేటర్స్' అనే డాక్యుమెంటరీ కూడా అక్టోబర్లోనే విడుదల కానుందట. దీనికి ఏ.ఎల్. విజయ్ దర్శకత్వం వహించగా, జీవీ ప్రకాశ్ సంగీతం అందించారు.
నవంబర్ దీపావళి విందు
నవంబర్ నెలలో దీపావళి పండగ వస్తోంది. దీంతో కొత్త సినిమాల సందడి మొదలుకానుంది. ప్రస్తుత సమాచారం ప్రకారం, శింబు నటిస్తున్న 'అరసన్' చిత్రం దీపావళికి విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది. ఇది కాకుండా, సాయి పల్లవి, యశ్ నటిస్తున్న భారీ బడ్జెట్ హిందీ చిత్రం 'రామాయణం' మొదటి భాగం కూడా ఈ దీపావళికే థియేటర్లలోకి రానుంది.
డిసెంబర్లో ఏయే సినిమాలు రిలీజ్?
డిసెంబర్ నెలలో సూర్య తన 'సూర్య 47' చిత్రంతో రానున్నాడు. ఈ ఏడాది ఇప్పటికే 'కరుప్పు', 'విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్' వంటి రెండు బ్లాక్బస్టర్ హిట్లు అందుకున్న సూర్య, ఈ సినిమాతో హ్యాట్రిక్ కొట్టాలని చూస్తున్నాడు. 'ఆవేశం' ఫేమ్ జీతూ మాధవన్ ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఇది కాకుండా, షారుఖ్ ఖాన్ నటిస్తున్న పాన్-ఇండియా చిత్రం 'కింగ్' క్రిస్మస్కు విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది. 'జవాన్' తర్వాత షారుఖ్, అనిరుధ్ కాంబోలో వస్తున్న ఈ సినిమాపై భారీ అంచనాలున్నాయి.
తెలుగు సినిమాలివే
ఈ నాలుగు నెలల్లో తెలుగు సినిమాలు కూడా చాలానే వస్తున్నాయి. కాకపోతే మూడే పెద్ద సినిమాలున్నాయి. సెప్టెంబర్ 24న నాని `పారడైజ్` రాబోతుంది. అలాగే అక్టోబర్ 2న వెంకటేష్, త్రివిక్రమ్ కాంబినేషన్లో రాబోతున్న `ఆదర్శకుటుంబం` ఉంది. ఇక డిసెంబర్ 3న ప్రభాస్ `ఫౌజీ` రిలీజ్ కాబోతుంది. వీటితోపాటు చిన్న సినిమాలు చాలానే ఉన్నాయి. అందులో వచ్చే నెలలో అల్లరి నరేష్ `రంభ ఊర్వశి మేనక`, ఆనంద్ దేవరకొండ `ఎపిక్`, సుమంత్ `మహేంద్రగిరి వారాహి` వంటి చిత్రాలున్నాయి.